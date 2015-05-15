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    15 мая 2015

    Смартфон Siswoo R9 Darkmoon — китайский ответ Yotaphone 2, но с улучшенными параметрами и меньшей ценой: Смартфон Siswoo R9 Darkmoon получил второй экран E Ink

    19:0318

    На долю LG приходится 90,9% всей выручки от продаж экранов для умных часов за первый квартал текущего года: LG является лидером рынка дисплеев для умных часов

    18:31

    Смартфон Sharp Aquos Zeta SH-03G предлагает топовую платформу, защиту от воды и фирменный дизайн: Смартфон Sharp Aquos Zeta SH-03G оснастили SoC Snapdragon 810

    18:1644

    Alibaba хочет помочь Apple запустить платёжный сервис Apple Pay в Китае: Платёжный сервис Apple Pay будет покорять Китай при поддержке Alibaba

    17:40

    Canonical взялась за сегмент Интернета вещей: Canonical занимается сегментом IoT вместе с GE FirstBuild, Acer, Microsoft и DataArt

    17:192

    Transcend выпустила флэш-накопители USB 3.0 емкостью 128 и 256 ГБ: Компания Transcend официально сообщила о выпуске новых «флэшек» с интерфейсом USB 3.0

    17:059

    Аналитики Jon Peddie Research подвели итоги первого квартала 2015 года на рынке графических решений для ПК: По итогам первого квартала 2015 года доля AMD на рынке GPU составляет 12,9%, Intel — 72,2%, Nvidia — 14,9%

    16:17

    Компания Lenovo хочет купить бизнес MSI по выпуску игровых ноутбуков: Компания MSI пока не отклонила предложение, полученное от компании Lenovo

    14:35

    В США вот-вот закончатся старые IP-адреса: По существующим оценкам, в США и Канаде свободные адреса IPv4 закончатся летом этого года

    14:1922

    В России впервые пройдут открытые аукционные продажи полос радиочастот: Решение о проведении торгов на полосы частот в диапазоне 1800 МГц было принято в октябре прошлого года

    13:441

    Микрокомпьютер Raspberry Pi B+ подешевел почти на треть: Создатели Raspberry Pi стараются укрепить позиции

    13:272

    Новые прототипы автономных автомобилей Google выедут на дороги этим летом: Изначально несколько прототипов начнут колесить улицами калифорнийского города Маунтин-Вью, где расположен офис Google

    12:54

    Apple с большим отрывом лидирует в списке самых ценных брендов 2015 года по версии Forbes: Всего в список попали торговые марки компаний из 15 стран

    12:483

    Начались продажи карт памяти Toshiba Exceria Pro SD и Exceria microSD : Карты Exceria Pro SD демонстрируют скорость записи до 240 МБ/с и скорость чтения до 260 МБ/с

    12:214

    В семидюймовом планшете Sharp Aquos Pad SH-05G используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 810: Sharp Aquos Pad SH-05G оснащен экраном IGZO разрешением 1920 х 1200 точек

    11:5537

    Процессор Intel Core i7-5775C (Broadwell) с воздушным охлаждением покорил отметку 5 ГГц : Настольные процессоры Intel Core i5-5675C и Core i7-5775C (Broadwell) уже начали поступать сборщикам ПК

    10:5526

    Аналитики IDC подвели итоги первого квартала 2015 года на рынке PELS: Производители HDD за год смогли увеличить свою долю на рынке PELS с 64,6% до 66,8%

    10:28

    Чистая прибыль Nikon за год сократилась на 60,8%: Компания Nikon опубликовала отчет за 2015 финансовый год

    09:202

    General Mobile 4G — самый продвинутый смартфон из созданных по программе Android One: General Mobile 4G работает под управлением ОС Android 5.1.1

    08:1015

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