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    16 мая 2015

    Компания ADT заявила о сотрудничестве с LG и Nest в целях разработки систем умного дома: ADT и LG выпустят концентратор для умного дома под названием Smart Security

    17:28

    Платформой MediaTek Helio X20 заинтересовались многие крупнейшие производители смартфонов: Sony и LG будут использовать SoC MediaTek Helio X20

    16:52

    Трансформируемые ноутбуки Lenovo Flex 3 поступили в продажу по цене от $300: Новые представители семейства Lenovo Flex имеют экраны диагональю 11,6, 14 и 15,6 дюйма

    15:2332

    Corsair объявляет о начале продаж наборов модулей памяти DDR4 объемом 128 ГБ: Наборы представлены в сериях Corsair Vengeance LPX и Dominator Platinum

    11:5025

    Блоки питания SilentiumPC Enduro FM1 Gold отличаются уменьшенной длиной и низким уровнем шума: Блоки питания SilentiumPC Enduro FM1 Gold оснащены модульными кабельными системами

    11:354

    Серийный выпуск недорогих 64-разрядных процессоров AllWinner A64 для планшетов начнется в июне : 64-разрядный 4-ядерный процессор AllWinner A64 для планшетов стоит $5

    11:036

    Создан дисплей HDR для смартфонов: Разработчик называет дисплей True Vision Display единственным дисплеем HDR для смартфонов

    10:2219

    Новое исследование доказало, что закрытие пиратских ресурсов не повышает продажи лицензионного ПО: Всякий раз, когда закрывается популярный пиратский ресурс, появляется новый, обычно, куда более защищенный

    10:1023

    Водоблок EK-Annihilator предназначен для процессоров серверов и рабочих станций типоразмера 1U: Цена EK-Annihilator примерно равна 55 евро

    09:53

    Системная плата Gigabyte Z97X-Game Plus располагает портом M.2: Системная плата Gigabyte Z97X-Game Plus предназначена для процессоров Intel LGA 1150

    09:007

    Новые планшеты Asus ZenPad 7 и ZenPad 8 расположатся на разных ступенях ценовой лестницы: Новые планшеты Asus ZenPad 7 и ZenPad 8 получат платформы Intel

    08:1011

    Компания Avago хочет купить компанию Xilinx, Renesas или Maxim: Ранее в этом году Avago проявляла интерес к покупке Freescale Semiconductor

    08:00

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