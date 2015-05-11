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    11 мая 2015

    Появились изображения и предварительные спецификации объективов M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO и M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO: Объектив M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO будет иметь защиту от пыли и влаги, обеспечиваемую 11 уплотнениями

    23:183

    Vivo X5 Max S: самый тонкий смартфон в мире получил АКБ емкостью 4150 мА·ч и… стал толще: Толщина смартфона Vivo X5 Max S равняется 7,29 мм

    20:3512

    Qualcomm может ответить на десятиядерную SoC MediaTek Helio X20 однокристальной системой Snapdragon 818: Qualcomm Snapdragon 818 приписывают десять ядер (восемь ARM Cortex-A53 и два ARM Cortex-72) и GPU Adreno 532

    17:2519

    Смартфоны Oppo R7 и R7 Plus позируют на официальных фото: Премьера Oppo R7 и R7 Plus ожидается 20 мая

    16:356

    Создатели компьютера CHIP просят за него всего $9: Создатели CHIP утверждают, что этот компьютер позволит делать то же самое, что и обычный РС

    16:0114

    Создатели аэромобиля, который разбился в ходе испытаний, не намерены сдаваться: Пока что Aeromobil не говорит о том, повлияла ли авария на планы компании выпустить аэромобиль через два года

    15:3513

    Смартфон Huawei Mate 8 получит дисплей 2K и камеру разрешением 20,7 Мп: Аппаратной основой Huawei Mate 8 выступит SoC Kirin 930

    15:30

    Планшетный компьютер Huawei MediaPad M2 построен на восьмиядерной SoC Kirin 930: Huawei MediaPad M2 оценен в 349 евро

    13:30

    Завтра ожидается анонс камеры Olympus OM-D E-M5 II Limited Edition и двух объективов системы Micro Four Thirds: Продажи объективов M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO и M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO начнутся в июне

    12:4510

    Изобретение чилийских ученых зарядит ваш телефон за полтора часа...от одного растения: Речь идет о зарядном устройстве для мобильных устройств, которое использует энергию, генерируемую растениями

    12:0028

    Недорогой корпус для ПК SilentiumPC Gladius M20 Pure Black вмещает карты расширения длиной до 400 мм: Рекомендованная цена SilentiumPC Gladius M20 Pure Black примерно равна 32 евро

    11:57

    Представлен светосильный объектив Canon EF 50mm F/1.8 STM: Продажи Canon EF 50mm F/1.8 STM начнутся в конце текущего месяца

    11:2717

    3M подает патентный иск против LG Hausys: Оптически прозрачные клеи, запатентованные 3M, используются в дисплеях

    10:59

    Опубликовано изображение планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S2: Дизайн Samsung Galaxy Tab S2 заметно отличается от предшественника

    10:551

    Начались продажи беспроводных маршрутизаторов Linksys EA8500 с поддержкой MU-MIMO: Пропускная способность Linksys EA8500 составляет 2,53 Гбит/с

    10:25

    Panasonic готовит к выпуску фотоаппараты Lumix DMC-G7, DMC-GX8 и DMC-FZ300: Потенциальные новинки засветились на сайте Wi-Fi Alliance

    10:15

    В серию TDK SDS1B войдут твердотельные накопители на базе флэш-памяти типа SLC NAND и MLC NAND : Твердотельные накопители TDK SDS1B оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с

    08:305

    Основой планшетофона Samsung Galaxy Note 5 станет SoC Exynos 7422, а Galaxy Note Edge (Project Zen) — Qualcomm Snapdragon 808 : Существуют тестовые экземпляры Samsung Galaxy Note 5 на инженерных образцах новой SoC Exynos 7430

    08:0058

    Компания Ericsson подала еще три патентных иска против Apple: Apple не располагает лицензией на технологии Ericsson, но продолжает использовать их

    08:001

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