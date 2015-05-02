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    2 мая 2015

    Shazam можно будет запустить с помощью голосового управления Google: Командой Ok Google, Shazam this song можно будет определить музыкального исполнителя

    23:40

    Смартфоны Asus Padfone S и первое поколение Zenfone обновятся до Android 5.x: Получит ли обновление серия The New Padfone Infinity пока остается тайной

    21:15

    На выпуск противоугонной педали для велосипеда всего за несколько дней собрано более $100 000 — вдвое больше намеченного : Источник питания находится в устройстве и подзаряжается автоматически

    17:4328

    У 3D-карты Nvidia GeForce GTX 980 Ti будет 6 ГБ памяти: Анонс Nvidia GeForce GTX 980 Ti ожидается в ближайшие недели

    14:3113

    Lenovo также работает над изогнутым смартфоном под кодовым именем Coco-F: Coco-F — кодовое имя изогнутого смартфона Lenovo

    14:248

    Флэш-накопитель Kanguru Mobile WorkSpace с поддержкой Windows to Go стоит $120: Объем флэш-накопителя Kanguru Mobile WorkSpace — 64 ГБ

    13:402

    Смартфон Vivo X5 Pro сможет узнавать пользователя по радужной оболочке глаза: Анонс смартфона Vivo X5 Pro ожидается 7 мая

    12:535

    Tesla Powerwall — аккумуляторы для дома ёмкостью 7 и 10 кВт·ч: Аккумуляторы Tesla Powerwall стоят 3000 и 3500 долларов

    12:4338

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Центральной темой на этот раз стали инновации в сфере транспорта

    12:001

    Рынок планшетов сокращается по сравнению с прошлым годом второй квартал подряд: Лидером сокращающегося рынка остается компания Apple, но ее доля уменьшается

    11:482

    Монитор активности Asus VivoWatch получит дисплей Memory LCD: Монитор активности Asus VivoWatch появится в продаже 8 мая

    09:005

    AMD снижает стоимость видеокарты Radeon R9 285 до 180 евро: Видеокарта Radeon R9 285 подешевела

    08:009

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