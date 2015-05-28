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    28 мая 2015

    Мини-компьютер Zotac Zbox MA760 поддерживает подключение четырех мониторов: В Zotac Zbox MA760 используется APU AMD FX-7600P

    22:157

    Блок питания SilverStone SX700-LPT типоразмера SFX-L обеспечивает постоянную мощность 700 Вт: Первыми увидеть новинку смогут посетители выставке Computex 2015

    21:132

    Для смартфона Huawei Honor SCL-AL00 была выбрана однокристальная система с четырехъядерным процессором Cortex-A7 : К достоинствам смартфона Huawei Honor SCL-AL00 можно отнести поддержку двух карточек SIM и сетей 4G LTE

    20:501

    Apple пытается исправить ошибку, позволяющую перезагрузить iPhone или iPad текстовым сообщением : Когда будет исправлена ошибка, присущая всем устройствам с iOS 8, пока неизвестно

    20:3477

    The NanoXia Project — компьютер в виде стола, в котором помещаются две независимые игровые системы с жидкостным охлаждением: The NanoXia Project может стать изюминкой павильона Nanoxia на выставке Computex 2015

    20:168

    Zotac GTX Titan X Arctic Storm (ZT-90402-10P) — первая 3D-карта на базе Nvidia GeForce GTX Titan X, отличающаяся от референсного образца: Данных о цене Zotac GTX Titan X Arctic Storm пока нет

    19:082

    Представлен гибридный процессор AMD A10-7870K (Godavari): Цена A10-7870K — $137

    17:338

    Тестовые 5G-сети Ericsson запущены в Плано и Стокгольме: Технология MIMO обеспечивает подключение мобильных устройств пятого поколения к нескольким базовым станциям 5G

    17:26

    Названа цена и дата начала продаж объектива Leica Summilux-M 28mm F1.4 ASPH : Leica Summilux-M 28mm F1.4 ASPH — первый объектив Leica M с фокусным расстоянием 28 мм и максимальной диафрагмой F/1,4

    16:5025

    Сервис Uber запустили в Екатеринбурге: При использовании Uber поездки вам будут обходиться в среднем на 25% дешевле, чем у других служб такси, доступных в регионе

    16:452

    GoPro показала конструкцию Six-Camera Spherical Array для шести камер Hero4, а в следующем году выпустит собственный дрон: В следующем году GoPro выпустит собственный дрон

    16:341

    Cмартфоны Microsoft Lumia 940 и Lumia 940XL получат разъем USB Type C и камеры разрешением 20 Мп : Microsoft Lumia 940 и Lumia 940XL получат по 3 ГБ оперативной памяти

    16:3032

    Jawbone подала в суд на Fitbit за промышленный шпионаж: Jawbone обвиняет Fitbit в недобросовестной конкуренции

    15:562

    Yota Devices планирует выпуск смартфонов YotaPhone 3 и YotaPhone 2c: Выпуск смартфонов YotaPhone 3 и YotaPhone 2c зависит от успеха модели YotaPhone 2

    15:5413

    Microsoft наведёт порядок в Windows Store и будет тщательнее следить за публикуемыми приложениями: Приложения для Windows Store будут проходить более тщательный отбор

    15:317

    Lenovo Magic View — концепт умных часов с дополнительным виртуальным интерактивным экраном: Концептуальные часы Lenovo Magic View получили второй экран, в который можно смотреть только впритык

    14:545

    Новое изображение дает представление о длине 3D-карты AMD Fiji XT: Отсутствие микросхем памяти и использование СВО позволили сделать 3D-карту AMD Fiji XT короткой

    14:3610

    Представлены ноутбуки Lenovo Z41, Lenovo Z51 и ideapad 100: Ноутбуки Lenovo Z41, Lenovo Z51 и ideapad 100 относятся к потребительскому сегменту

    14:103

    ASUS, Gigabyte, MSI и Inno3D предложат потребителям видеокарты GeForce GTX 980 Ti: Официальная премьера Nvidia GeForce GTX 980 Ti состоится второго июня

    13:502

    Управление жестами для автомобилей Audi взялись разработать специалисты немецкой компании Gestigon: Audi подтверждает стремление практически исследовать возможности, предоставляемые технологией управления жестами

    13:4518

    Verizon превратила достаточно старый планшет LG в модель G Pad X8.3 с новой платформой и увеличенной АКБ : Verizon LG G Pad X8.3 — обновлённая модель G Pad 8.3

    13:43

    Смартфон Elephone P4000, оснащенный АКБ емкостью 4420 мА·ч и SoC Mediatek MT6735, оценен в $130: Elephone P4000 работает под управлением ОС Android 5.1

    12:502

    Sharp начала продавать смартфоны в Индонезии: Sharp вышла на рынок смартфонов Индонезии

    11:3215

    Смартфон HTC WF5w толщиной 7,49 мм с экраном AMOLED добавлен в базу данных TENAA: При габаритах 158,7 x 79,7 x 7,64 мм смартфон HTC One E9sw весит 165 г

    11:052

    Фото дня: смартфоны Gionee Elife E8 и S7 в одном кадре: Анонс Gionee Elife E8 ожидается 10 июня

    10:36

    Avago Technologies собирается купить компанию Broadcom: Рыночная стоимость Broadcom оценивается в 28 млрд долларов, Avago стоит примерно 34 млрд долларов

    10:202

    Asus готовит смартфон ZenFone Selfie с 13-мегапиксельной фронтальной камерой: Смартфон Asus ZenFone Selfie получит фронтальную светодиодную вспышку

    08:0011

    Из-за отсутствия покупателя Pantech оказалась на грани ликвидации: В ближайшие две недели будет решена судьба Pantech

    08:0014

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