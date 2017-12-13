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    13 декабря 2017

    Asus Laptop TP202NA — недорогой конвертируемый ноутбук, основанный на CPU Intel Apollo Lake: Ноутбук Asus Laptop TP202NA оценивается в 300 долларов

    20:3121

    Microsoft существенно снизила цены на гарнитуры смешанной реальности: Гарнитуры смешанной реальности Acer и Lenovo теперь стоят по 200 долларов

    20:2010

    На долю Apple приходится более половины умных часов, проданных за всё время существования этого сегмента: Apple продала уже более 34 млн умных часов

    19:5339

    Tsinghua Unigroup получит контроль над китайской фабрикой Lite-On, выпускающей SSD: Доля Tsinghua Unigroup составит 55%

    19:271

    В одном из заведений Starbucks ноутбуки посетителей без их ведома использовались для добычи криптовалюты: Интернет-провайдеры могут использовать чужие ПК для добычи криптовалюты

    19:2413

    Продажи компьютеров Apple iMac Pro начнутся завтра : Базовая конфигурация стоит $4999

    19:19162

    Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ получат Android Oreo не ранее конца января: Android 8.0 для Samsung Galaxy S8 и S8+ появится в январе или феврале

    19:0615

    В базе данных SiSoft Sandra появился неизвестный APU AMD с производительным GPU и памятью HBM2: APU AMD 15FF Graphics может оказаться серверным гибридным процессором

    18:5013

    Твердотельный накопитель Greenliant NANDrive GLS85VM объемом 128 ГБ занимает на печатной плате участок размерами 11,5 x 13 мм: Накопители Greenliant NANDrive GLS85VM соответствуют спецификации e.MMC 5.1

    18:334

    Производитель называет NI FieldDAQ своими самыми защищенными устройствами для сбора данных: Приборы NI FieldDAQ позволяют организовать тестирование оборудования в самых суровых условиях

    15:187

    Серию Corsair Vengeance пополнил набор модулей памяти SO-DIMM DDR4-4000 суммарным объемом 32 ГБ: Входящие в набор модули работают с задержками 19-23-23-45

    14:04

    Toshiba и Western Digital подписали соглашение, касающееся продажи полупроводникового производства : Стороны отзывают все жалобы и иски, связанные с продажей TMC

    13:401

    iPhone 8 и iPhone X были одними из самых популярных поисковых запросов Google в нынешнем году: Google опубликовала список самых популярных поисковых запросов года

    13:3956

    Honor 9 Lite — полноэкранный смартфон с двумя сдвоенными камерами и ОС Android 8.0: Смартфон Honor 9 Lite получит не самый ёмкий аккумулятор

    13:255

    AEye называет технологию iDAR прорывом в лидарах для автономных автомобилей: В состав iDAR входит лидар, высокочувствительная камера и встроенное ПО

    13:054

    LG Group за 2018 год намерена инвестировать в своё развитие более 17 млрд долларов: LG Group в следующем году вложит в развитие 17,4 млрд долларов

    12:57

    Qualstar берется по заказу Sony разработать хранилище данных на оптических дисках: Срок — до 31 марта будущего года

    12:252

    Технология DVD подешевеет: Стоимость лицензии для производителей проигрывателей будет снижена 1 января 2018 года

    12:00105

    Карта захвата видеосигнала Magewell Pro Capture HDMI 4K Plus LT поддерживает сквозное подключение HDMI: Pro Capture HDMI 4K Plus LT поддерживает захват видео разрешением до 4096 x 2160 пикселей с кадровой частотой 60 к/с

    11:544

    Lenovo готовит свой первый полноэкранный смартфон, и это будет бюджетная модель: Полноэкранный смартфон Lenovo получит четырёхъядерную платформу

    11:455

    Meizu ощутимо снизила цены на свои флагманские смартфоны: Смартфоны Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus теперь стоят намного меньше

    11:356

    Ускоритель Inno3D P104-100 предназначен для добычи криптовалют: Цену Inno3D P104-100 производитель обещает назвать в конце декабря

    11:2510

    Компания Panasonic купила у Sanyo ключевые патенты на технологию DVD: Указанные патенты включены в комплексную лицензию DVD6C

    10:5333

    MIPI Alliance открывает доступ к спецификации MIPI I3C: Спецификация MIPI I3C является развитием широко используемой уже 35 лет технологии I2C

    10:371

    В браузере Google Chrome 64 появится поддержка параллельной загрузки. Для всех платформ, кроме iOS: Google Chrome 64 получит функцию параллельной загрузки

    09:3028

    Появились первые снимки смартфона Honor 9 Lite: Honor 9 Lite получит стеклянную панель с тыльной стороны

    09:00

    Пользователи Twitter отзываются хорошо о смартфонах Samsung гораздо чаще, чем об аппаратах Apple: Смартфоны Samsung чаще вызывают у людей положительные эмоции, чем iPhone

    08:3038

    Фотогалерея дня: разборка видеокарты Nvidia Titan V: GPU видеокарты Nvidia Titan V действительно огромен

    08:0034

    Google представила три экспериментальных приложения для работы с фото и видео: Google представила приложения Storyboard, Selfissimo! и Scrubbies

    07:30

    Japan Display разрабатывает дисплей для VR с плотностью 803 пикселя на дюйм: JDI хочет в течение полугода завершить разработку экрана с плотностью свыше 1000 пикселей на дюйм

    07:004

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