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    5 декабря 2017

    До выхода на рынок смартфона iPhone X доля iOS во многих странах существенно снизилась: Доля iOS в США на начало октября составляла всего 32,9%

    21:1038

    Смартфон OnePlus 5T заряжается быстрее, чем большинство актуальных флагманов на рынке: OnePlus 5T является одним из лидеров по скорости зарядки

    20:2527

    Штаб-квартира Google в Лондоне удивит парком на крыше и большими пространствами внутри здания: Google построит себе штаб-квартиру в Лондоне

    19:518

    Представлен смартфон Honor View 10, построенный на флагманской платформе Kirin 970: Honor View 10 оценен в 500 евро

    19:506

    Игровые ноутбуки, созданные в рамках концепции Nvidia Max-Q, зачастую шумнее, чем предполагают требования Nvidia: Большинство игровых ноутбуков с видеокартами Nvidia Max-Q шумнее положенного

    19:184

    Производители жидкокристаллических дисплеев не собираются отдавать без боя рынок полноэкранных смартфонов: У технологии AMOLED есть заметный недостаток

    18:4623

    Смартфон Micromax Canvas Infinity Pro c экраном 18:9 оценен в $220: Micromax Canvas Infinity Pro построен на восьмиядерной SoC Qualcomm Snapdragon 430

    18:306

    Начались продажи смартфона Xiaomi Mi Mix 2 в варианте Black Ceramic с 8 ГБ ОЗУ: От базового варианта новинка отличается не только внешне

    18:122

    Линейка твердотельных накопителей Apacer Z280 представлена тремя моделями: Максимальный объем SSD Apacer Z280 - 480 ГБ

    18:10

    Выбирая видеокарту Radeon RX 560, будьте осторожны, так как на рынке могут появиться версии с урезанным GPU: Radeon RX 560 теперь может иметь и 896 потоковых процессоров вместо 1024

    17:235

    Некоторые умные часы Samsung Gear S3 стали меньше работать без подзарядки после установки обновления Tizen 3.0 Value Pack: Пока неясно, что именно вызывает повышенный расход заряда аккумулятора

    17:2212

    Мониторы iiyama G-Master GB2730QS и G3266HS адресованы любителям игр: G-Master G3266HS Gold Phoenix — первый монитор iiyama с вогнутым экраном

    17:124

    Несмотря на появление процессоров Intel Coffee Lake, CPU AMD Ryzen всё равно продаются лучше, если верить магазину Mindfactory: AMD продолжает наращивать долю на рынке CPU

    17:1030

    Samsung начала массовое производство модулей флэш-памяти eUFS емкостью 512 ГБ для новых смартфонов: Samsung удалось вдвое нарастить емкость флэш-накопителей для смартфонов за неполные два года

    15:5835

    Экран смартфона Samsung Galaxy S9 имеет диагональ 5,77 дюйма: Анонс Galaxy S9 ожидается на CES 2018 в январе

    15:3110

    Смартфону Xiaomi Mi 7 приписывают основную камеру с датчиками изображения Sony IMX380 и IMX350, а также систему ИИ: Однокристальная система Snapdragon 845, которая будет использоваться Xiaomi Mi 7, должна получить новый процессор обработки изображений

    14:551

    Xiaomi оценивает свою капитализацию в 50 млрд долларов: Несколько лет назад Xiaomi называли китайской Apple, однако в 2015 и 2016 годах компания сбавила тепмы продаж

    14:442

    JOLED начинает коммерческие поставки первых в мире печатных панелей OLED для мониторов: Размер панели — 21,6 дюйма, разрешение — 4K

    14:357

    По прогнозу IDC, в 2018 году рынок услуг связи и телевещания вырастет на 2%: Крупнейшим является мобильный сегмент

    14:23

    Apple начнет переводить Ирландии средства, связанные с недоплатой налогов, в следующем квартале: Ирландия будет хранить эти средства, пока не разрешится спор с антимонопольными регуляторами Евросоюза

    14:078

    Meizu ощутимо снизила цену на смартфон Meizu M6 Note: Теперь же Meizu сделала Meizu M6 Note еще более доступным смартфоном для тех, кто подыскивает недорогой аппарат с хорошей камерой

    13:396

    Близится анонс смартфона HTC Ocean Harmony: Цена новинка будет стартовать с отметки 390 долларов

    13:304

    Dell и несколько производителей поменьше начали предлагать ПК с отключенной подсистемой Intel Management Engine: Dell в трёх своих ноутбуках предлагает опцию отключения Intel Management Engine

    13:2411

    Компания Royole, разрабатывающая гибкие дисплеи OLED, планирует выпустить планшет с дисплеем OLED: Планшет будет называться Royole RoWrite Wordpad

    13:202

    Низкопрофильную систему охлаждения Gelid Slim Hero сделали совместимой с процессорами AMD в исполнении AM4: Система охлаждения Slim Hero Rev B стоит $35

    12:593

    Apple обвиняют в нечестных способах ведения бизнеса в Корее: Apple заставляет корейских операторов вводить эксклюзивную для iPhone систему продаж за собственные средства

    12:4486

    В Великобритании хотят пресечь использование Bitcoin для отмывания денег: Предлагается лишить трейдеров анонимности

    12:419

    Xiaomi выбрала курс движения на следующее десятилетие: искусственный интеллект: В течение следующих 10 лет основные ресурсы компании будут вкладываться в разработки, так или иначе связанные с искусственным интеллектом

    12:28

    Western Digital использует 64-слойную флэш-память 3D NAND во встраиваемых твердотельных накопителях iNAND 8521 и iNAND 7550: Ознакомительные образцы накопителей iNAND 8521 и iNAND 7350 объемом до 256 ГБ уже доступны

    12:183

    Криптокотята продаются по цене несколько миллионов рублей: За первые несколько дней общий объем сделок составил около 200 млн рублей

    12:0745

    Обновленный бюджетный смартфон Vkworld F1 предназначен для пожилой аудитории: Цена обновленной версии Vkworld F1 составит около 50 долларов

    11:551

    Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro нового поколения наконец-то получит современный дизайн: Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018) будет похож на старшие модели семейства

    09:305

    Бизнес-ноутбук Lenovo V730, несмотря на малую толщину, не будет обделён производительностью и портами: Lenovo V730 получит CPU Intel Core i7-8550U и до 16 ГБ ОЗУ

    09:0022

    Netlist обвиняет SK Hynix в нарушении патентов, хотя первое дело компания уже проиграла: Комиссия по международной торговле США проверит Hynix на предмет нарушения патентов Netlist

    08:30

    Опрос показал, что желающих купить iPhone X после старта продаж смартфона стало больше, чем до начала продаж: 54% опрошенных аналитиками Barclays выразили желание купить iPhone

    08:0067

    Аналитик KGI считает, что Apple в следующем году сможет удвоить объёмы продаж наушников AirPods : Apple сможет продать до 28 млн AirPods в следующем году

    07:3012

    Scythe Sengokubune — процессорный охладитель, нацеленный на любителей тишины: Кулер Scythe Sengokubune весит 500 г

    07:0012

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