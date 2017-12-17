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    17 декабря 2017

    Volvo решила существенно сократить количество беспилотных автомобилей, которые раздаст людям в рамках проекта Drive Me: Volvo решила, что проект Drive Me нужно немного сократить

    21:48

    Thales покупает Gemalto за 4,8 млрд евро: Ставка Atos перебита

    18:171

    Красных камер Leica M (Typ 262) будет выпущено всего сто штук: Цифровая дальномерная камера Leica M (Typ 262) выпускается с ноября 2015 года

    17:2525

    Курс Bitcoin превысил отметку в 20 000 долларов: Bitcoin добрался до очередного крупного рубежа

    17:1446

    Контроллер Thermaltake TT Sync Controller TT Premium Edition совместим с системами подсветки Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync: Габариты контроллера — 90 x 90 x 7,5 мм

    16:182

    Умные часы Apple Watch спасли человеку жизнь, разбудив среди ночи из-за аномально повышенного пульса: Apple Watch помогли человеку диагностировать сердечный приступ

    15:19118

    Рональд Д. Мур будет снимать для Apple фантастический сериал: Apple наняла ещё одного именитого режиссёра

    14:509

    В ПК iMac Pro компания Apple лишила пользователей возможности самостоятельно заменять оперативную память: Оперативную память в iMac Pro заменить можно, но только в сервисном центре

    14:3577

    Планшет Huawei MediaPad M5 сохранит экран, как у предшественника, но получит более современную платформу: Планшет Huawei MediaPad M5 будет основан на SoC Kirin 960

    14:2613

    Объем твердотельных накопителей Intel Optane 900P будет увеличен до 1,5 ТБ: Одновременно с увеличением максимального объема снижено энергопотребление

    14:0719

    Эксперты IDC ожидают, что на «цифровую трансформацию» в 2018 году будет выделено почти 1,3 трлн долларов : Быстрее всего расходы на «цифровую трансформацию» растут в строительстве

    13:533

    Японская компания GMO Internet собирается платить часть зарплаты своим сотрудниками криптовалютой: Выплаты начнутся в феврале 2018 года

    12:426

    Во встроенном менеджере паролей Windows 10 обнаружена критическая уязвимость: Встроенные средства ОС не всегда оказываются безопаснее сторонних программ

    12:2320

    Для развития местного производства в Индии импортную пошлину на смартфоны увеличили в полтора раза, на телевизоры — вдвое: Восемь из десяти смартфонов, продаваемых в Индии, уже собираются на местных производствах

    12:046

    Walmart, JD.com, IBM и Tsinghua University собрались следить за качеством продуктов в Китае с помощью технологии блокчейн: Партнеры объединились в организацию Blockchain Food Safety Alliance

    11:301

    Китайской национальной системе слежения, которая включает 170 млн камер, требуется 7 минут для поиска человека: В Китае считают свою систему далеко не идеальной, поэтому уже к 2020 году она будет дополнена еще 400 млн камер

    11:2531

    Технология обнаружения движения Aura WiFi Motion стала стандартной опцией платформы Qualcomm Mesh Networking: Технология Aura WiFi Motion уже коммерциализована в собственных изделиях Cognitive Systems

    10:54

    Аналитик Wall Street утверждает, что спрос на iPhone X оказался ниже ожидаемого: Результат прошлого года, вероятно, будут улучшен, но на Wall Street ждали куда более лучших показателей

    09:5415

    Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835: Ноутбуки на базе Snapdragon 835 должна обеспечить длительное время работы без подзарядки и будут оснащены модемами LTE

    09:4610

    Новый патент Microsoft описывает складывающийся планшет: Данный гаджет будет работать под управлением специальной версии Windows 10

    09:334

    Новый смартфон Sony Xperia XZ1 будет оснащен SoC Snapdragon 845: Дисплей диагональю 5,48 дюйма будет иметь разрешение 1920 х 1080 пикселей

    09:234

    Видео дня: предварительный обзор смартфонов Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+: Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+ засветились в первом обзоре

    09:006

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