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    28 декабря 2017

    Появились спецификации SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460: Однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460 будут основой смартфонов в 2018 году

    16:2137

    В Южной Корее у Apple потребовали объяснений в связи с намеренным замедлением смартфонов: KCC не может начать официальную проверку

    15:4971

    LG Display подтвердила, что пока не отгрузила ни одной панели OLED для смартфонов Apple iPhone X: Решение о будущих поставках панелей OLED для iPhone X еще не принято

    15:1061

    Смартфон LG Tribute Dynasty может быть представлен на CES 2018 : Характеристики смартфона не сообщаются

    15:093

    Некоторые АС Sonos и Bose уязвимы перед удаленной атакой: Взлом АС Sonos и Bose может иметь очень неприятные последствия

    14:4010

    У некоторых смартфонов Samsung Galaxy Note8 обнаружены проблемы, возникающие при полной разрядке аккумулятора: После полной разрядки Samsung Galaxy Note8 может не включиться

    14:2244

    Смартфоны Motorola Moto X4 получили обновление Android Oreo : Обновление носит версию OPW27.2

    14:093

    Вице-президента Huawei арестовали по обвинению во взяточничестве: Компания Samsung оказался не единственной отличившейся

    13:4122

    Смартфон Meizu 15 Plus предстал на новых изображениях: Анонс новинки ожидается в начале следующего года

    13:323

    Умная акустическая система с голосовым помощником Yeelight Voice Assistant очень похожа на Amazon Eco Dot, а стоит она $30: Поставки Yeelight Voice Assistant должны начаться 31 января

    13:157

    Xiaomi представила панорамную камеру MADV Mini для смартфонов: Цена устройства составляет около 60 долларов

    12:482

    Новая фабрика по производству панелей OLED в Гуанчжоу обойдётся LG Display в 4,5 млрд долларов: LG Display запустит фабрику в Гуанчжоу в 2019 году

    12:182

    Видеорегистратор записал запуск ракеты SpaceX, вызвавший аварию на шоссе: Автомобилисты, которые увидели яркий след в небе, начали снижать скорость, однако среагировать успели далеко не все

    12:0932

    Ассортимент ELSA пополнила 3D-карта GeForce GTX 1080 Ti 11GB ST: Габариты карты — 266 x 111 x 39 мм

    12:0017

    Россия через несколько лет может построить космический отель на базе МКС: Россия также заинтересована в космическом туризме

    12:0039

    Внешний аккумулятор ZMI 10 емкостью 15 000 мА•ч может выступать в роли хаба: Устройство предлагается по цене около 40 долларов

    11:563

    Производитель называет самым быстрым набор модулей памяти G.Skill Ripjaws DDR4-3466 SO-DIMM суммарным объемом 64 ГБ: Модули в наборе G.Skill Ripjaws DDR4-3466 SO-DIMM суммарным объемом 64 ГБ работают с задержками CL17-17-17-37

    11:364

    Google откроет магазины розничной торговли в Индии: Источники подтверждают, что открытие индийских магазинов Google запланировано на четвертый квартал следующего года

    11:341

    Телефон Nokia 3310 4G сертифицирован в Китае: Одновременно сертификацию прошло устройство Nokia TA-1062

    11:263

    Hyundai покажет систему ИИ Intelligent Personal Agent на CES 2018: Автомобили Hyundai и Kia начнут оснащаться системами ИИ с 2019 года

    11:224

    Картриджи для Nintendo Switch объёмом 64 ГБ появятся лишь в 2019 году: Nintendo выпустит 64-гигабайтные картриджи лишь в 2019 году

    11:155

    Появилось первое изображение защищенного смартфона Ulefone Armor Mini: Новинка будет представлять собой уменьшенный вариант модели Ulefone Armor 2

    11:075

    Умные телевизоры по итогам года займут 60% рынка: Smart TV продолжают теснить обычные телевизоры

    11:0113

    Смартфон Huawei Enjoy 7S будет выпущен за пределами Китая под названием Huawei PSmart: Это стандартная практика для Huawei

    11:00

    Смартфон Oukitel K10 с монструозным аккумулятором будет поддерживать NFC: Технология NFC позволяет использовать смартфон для бесконтактных платежей и контроля доступа

    10:5410

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