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    3 декабря 2017

    Представлен смартфон-раскладушка Samsung W2018, камера которого может снимать с диафрагмой F/1,5 или F/2,4: Диафрагма F/1,5 — максимальная среди объективов камер, используемых в смартфонах

    21:52150

    По подсчетам IDC, рынок серверов в третьем квартале 2017 года вырос почти на 20%: Крупнейшим поставщиком серверов является компания HPE

    21:051

    Samsung сумела существенно нарастить долю на рынке смартфонов в прошлом квартале: Рынок смартфонов вырос на 3%

    20:3837

    Первая в мире беспроводная камера с глубоким обучением — Amazon DeepLens — основана на процессоре Intel Atom : Камера с глубоким обучением Amazon DeepLens использует CPU Intel Atom x5

    20:229

    Обновление iOS 11.2 вышло раньше срока из-за неожиданной ошибки: Cмартфоны многих пользователей с наступлением 00:15 2 декабря стали самопроизвольно перезагружаться

    14:43166

    Samsung запатентовала технологию сканирования ладони пользователя, которая работает не так, как вы могли подумать: Новая технология Samsung создана для того, чтобы подсказать вам некоторые символы, входящие в состав пароля

    13:5527

    Компанию Faraday Future покинул главный дизайнер: Именно Ричард Ким придумал, как будет выглядеть Faraday Future FF91, первый электромобиль компании

    13:436

    Представлен смартфон OnePlus 5T Star Wars Limited Edition: Тираж составит всего 150 тыс. смартфонов

    13:333

    Переходник Dodocool с разъемами 3,5 мм и USB-C поддерживает аудио высокого разрешения: Устройство предлагается по цене 37 евро

    13:2017

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