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    22 декабря 2017

    Apple приписывают разработку прототипа смартфона с поддержкой 5G: По данным Morgan Stanley, iPhone X пользуется большим спросом в Китае

    23:1866

    Zeiss готовит к анонсу объектив Loxia 25mm f/2.4 : Ожидается, что производитель оценит объектив Loxia 25mm f/2.4 в 1299 евро

    23:008

    Скоро ожидается анонс объектива Nikkor AF-S 180-400mm f/4 ED TC VR: Оптическая схема объектива будет включать около 30 элементов

    20:4516

    Смартфон Nokia 2 в части испытаний JerryRigEverything показал себя не хуже старших моделей: Nokia 2 прошёл тесты JerryRigEverything, но прочность модели не эталонна

    20:364

    В карточках памяти Toshiba Memory FlashAir с интерфейсом Wi-Fi обнаружена уязвимость: Производитель уже рассказал, как ее устранить

    20:305

    YI Technology обещает показать на CES 2018 камеру с искусственным интеллектом: Будут показаны и другие новинки

    20:16

    Процессор Intel Core i7-8709G с графикой Vega M будет работать на частотах 3,1-3,9 ГГц: Стали известны параметры CPU Intel Core i7-8709G

    20:0844

    Japan Display ищет не инвестиции, а партнера: Кто может стать таким партнером, японский производитель уточнять не стал

    20:003

    Sharp готовит смартфон FS8018, у которого не будет ни единой сдвоенной камеры: Смартфон Sharp FS8018 получит дисплей разрешением 2040 х 1080 пикселей

    19:5214

    Резервуары Phanteks Glacier R160 и R220 из прозрачного пластика снабжены радиаторами и украшены подсветкой: Резервуар R160 стоит $90, R220 — $110

    19:48

    В базе Geekbench засветился первый смартфон Sony с SoC Snapdragon 845: Sony выпустит смартфон H8266 с новой топовой платформой Qualcomm

    19:413

    Некоторые покупатели получат свои ПК iMac Pro существенно раньше, чем ожидали: Apple уменьшила сроки ожидания топовых версий iMac Pro

    19:338

    Выручка Xiaomi по итогам года будет на 18% больше прогнозируемой: Xiaomi превысит прогнозы касательно выручки

    19:244

    У Khronos Group готова предварительная спецификация NNEF 1.0 для обмена нейронными сетями: Выпустив предварительную версию спецификации, в Khronos Group рассчитывают получить отклик отрасли

    19:23

    В следующем квартале Toshiba начнет строительство новой фабрики: Фабрика Fab 7 будет выпускать многослойную флэш-память BiCS

    18:52

    Экран AMOLED будет у каждого второго смартфона, выпущенного в 2022 году : Поставки небольших жидкокристаллических панелей в ближайшие годы будут сокращаться

    18:162

    Док Targus DV4K оснащен интерфейсом Thunderbolt 3 : Цена DOCK220USZ равна $350

    17:271

    Модули Samsung Artik 05x стали первыми одномодульными системами, получившими сертификат OCF 1.3: Платформа Samsung Artik предназначена для интернета вещей

    17:03

    Председатель совета директоров Alphabet покидает свой пост: Эрик Шмидт (Eric Schmidt) не стал называть имя преемника

    16:475

    Аутентификацию по лицу в Windows 10 можно обмануть бумажной фотографией: Закрыть уязвимость можно, перейдя к версии Windows 10 Fall Creators Update

    16:1216

    Водоблок Heatkiller IV для процессоров AMD Ryzen Threadripper оценен в 100 евро: Водоблок Heatkiller IV предложен в четырех вариантах

    14:435

    Рост рынка памяти DRAM в этом году оказался наибольшим за последние 23 года: Продажи памяти DRAM в текущем квартале оцениваются в 21,1 млрд долларов

    14:185

    Продажи смартфонов Apple iPhone X по итогам квартала будут выше, чем ожидали многие аналитики: До конца года Apple продаст до 35 млн iPhone X

    13:3653

    По плану Huawei, бренд Honor должен оказаться в пятерке лидеров к 2020 году: В 2017 году всего 15% дохода Honor принесли продажи за пределами Китая

    13:33

    Под модельным номером Samsung SM-G888N0 скрывается не Galaxy X, а защищенный смартфон: Речь точно идет о защищенном смартфона, о каком — пока сказать сложно

    12:596

    Zanco Tiny T1 — самый маленький телефон в мире, который стоит $40: В продажу он поступит в мае 2018

    12:1038

    Обновленный телефон Nokia E71 (2018) с клавиатурой QWERTY может получить SoC Snapdragon 205 : Nokia E71 (2018) приписывают сенсорный дисплей диагональю 3,5 дюйма разрешением 480р

    11:5223

    Virgin Hyperloop One удалось разогнать тестовую капсулу почти до 400 км/ч: Virgin Hyperloop One провела испытания капсулы в форваккуме

    10:5730

    Флагманские платформы Qualcomm следующего поколения будет производить не Samsung, а TSMC: Snapdragon 855 будет производиться на мощностях TSMC

    10:3013

    Спустя сутки после признания о замедлении смартфонов на Apple уже дважды подали в суд: Apple получила первые иски касательно функции замедления смартфонов

    10:1649

    Смартфон OnePlus 6 может выйти уже в марте 2018 с дактилоскопическим датчиком под поверхностью дисплея: Презентация запланирована на середину месяца, а начало продаж состоится в конце марта

    10:111

    Solid Power и BMW будут вместе разрабатывать твердотельные аккумуляторные батареи для автомобилей: Solid Power поможет BMW оснастить электромобили новым типом АКБ

    09:305

    Vkworld S9 — еще один конкурент Samsung Galaxy S9 стоимостью $300: Vkworld S9 выйдет весной 2018 года по цене около $300

    09:055

    Apple работает над тем, чтобы добавить своим будущим часам возможность получать электрокардиограмму : Будущие Apple Watch научатся получать ЭКГ

    09:0017

    Расположение модулей камеры смартфона Xiaomi Mi 6X напоминает об iPhone X: Xiaomi Mi 6X должен стать улучшенной версией Xiaomi Mi 6

    08:568

    Поставки ноутбуков начали расти после спада в сентябре и октябре: Наиболее успешными производителями в ноябре оказались Hewlett-Packard (HP), Lenovo и Asustek Computer

    08:38

    Смартфон Meizu M6S получил одинарную камеру и боковой дактилоскопический датчик: Устройство будет выпущено под брендом mBlu

    08:281

    Google наняла бывшего сотрудника Apple, который, вероятно, поможет компании создать собственную SoC для смартфонов Pixel: Google наняла Джона Бруно

    08:156

    Oppo A85 замечен в базе данных TENAA: Oppo A85 получил аккумулятор емкостью 3090 мА•ч, а в качестве операционной системы выступает Android Nougat 7.1.1

    08:02

    Специалисты Phone Arena сравнили автономность 24 флагманских смартфонов нынешнего года: Специалисты Phone Arena считают, что BlackBerry KeyOne показывает лучшую автономность среди флагманов текущего года

    08:0025

    Портативная акустическая система Honor AM51 не боится воды и оценивается в 30 долларов: Портативная АС Honor AM51 стоит всего 30 долларов

    07:30

    Смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) получит достаточно современную платформу и экран с низким разрешением : Смартфон Samsung Galaxy J2 (2018) появился на качественных изображениях

    07:305

    В следующем году на рынке могут появиться хромбуки с SoC Snapdragon 845: Платформы Qualcomm будут использоваться в хромбуках

    06:302

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