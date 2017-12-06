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    6 декабря 2017

    По данным Kantar Worldpanel, на смартфоны Apple в городских регионах Китая приходится 17,4% продаж, на смартфоны Samsung — 2,2%: На Apple, Huawei, Xiaomi, vivo и Oppo приходится 91% продаж

    22:0039

    Cree XLamp XD16 — первый светодиод с удельным световым потоком более 280 лм/мм²: Основой светодиода послужила фирменная технологическая платформа NX

    21:3926

    Проблемы Gigafactory привели к мировому дефициту цилиндрических аккумуляторов: Gigafactory не работает нормально из-за нестабильного энергоснабжения и критической нехватки персонала

    21:2564

    Микросхема Toshiba TC35679IFTG, соответствующая спецификации Bluetooth LE 4.2, предназначена для автомобильной электроники: Конфигурация TC35679IFTG включает процессор ARM Cortex-M0, 384 КБ масочного ПЗУ и 192 КБ ОЗУ

    20:42

    AMD извинилась за путаницу с версиями Radeon RX 560 и пообещала исправить ситуацию : Версии Radeon RX 560 с 896 потоковыми процессорами получат соответствующие указания в названиях

    20:2414

    Разработчики называют Pinhole Pro S «самым широкоугольным профессиональным пинхолом»: Любой из семи вариантов Pinhole Pro S стоит $51

    20:2115

    Facebook представила Messenger Kids — детскую версию своего мессенджера с функциями родительского контроля: Facebook Messenger Kids стал доступен в США

    20:063

    Bitcoin продолжает расти в цене. Взят рубеж в 13 000 долларов: Курс Bitcoin превысил 13 000 долларов

    19:5140

    Новая модель мобильного принтера Lifeprint оснащена интерфейсом Wi-Fi и печатает на бумаге большего размера: Новинка унаследовала у исходной модели интеграцию с приложением дополненной реальности

    19:183

    По прогнозу IHS Markit, производство плоских панелей с использованием подложек Gen 10 и более до 2022 года будет расти на 59% в год: Доля фабрик Gen 10 и более за пять лет увеличится с 4% до 26%

    18:43

    Вышло первое обновление Fitbit OS для часов Fitbit Ionic: Одновременно представлена инициатива под названием Fitbit Labs

    17:231

    Серия модулей памяти IRDM X включает камуфлированные модели : Модули IRDM X DDR4 доступны объемом до 8 ГБ

    15:418

    Apple добилась в Европе запрета на регистрацию компанией Xiaomi торговой марки Mi Pad: У Xiaomi остается возможность подать апелляцию

    15:1991

    Phison уже задумывается о выпуске контролеров SSD, рассчитанных на 96-слойную флэш-память 3D NAND: Такие контроллеры могут быть готовы к концу 2018 года

    14:559

    iOS 11 установлена на 59% совместимых устройств: 33% смартфонов iPhone, планшетов iPad и плееров iPod touch работают под управлением iOS 10

    14:2314

    Смартфоны семейств Pixel и Nexus начнут получать Android 8.1 с сегодняшнего дня: Обновление Android 8.1 стартует сегодня

    13:561

    Анонса смартфонов Samsung Galaxy S9 на выставке CES 2018 ожидать не стоит: Samsung назвала маловероятным анонс нового флагмана на CES

    13:3917

    EVGA представила тихий вариант видеокарты GeForce GTX 1070 Ti: EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW Ultra Silent Gaming выделяется тихим кулером

    13:285

    Toshiba представила HDD объемом 10 ТБ для сетевых хранилищ: Буфер памяти Toshiba MN06ACA10T равен 256 МБ

    12:5510

    Смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus могут оказаться дороже, чем ожидалось: Xiaomi Redmi 5 оценен в $200, Redmi 5 Plus - в $250

    12:155

    Asus NovaGo и HP Envy x2 — первые в мире ПК с SoC Snapdragon и ОС Windows 10: Первые модели Always Connected PC можно будет купить лишь в следующем году

    11:5749

    Qualcomm номинально анонсировала SoC Snapdragon 845, а также представила категорию Always Connected PC: Always Connected PC смогут быть основаны не только на платформах ARM

    11:3815

    Комитет поставщиков Samsung попробует вызволить лидера южнокорейской компании из тюрьмы: Данный комитет был образован 33 года назад, он состоит из 166 членов

    10:4920

    Уже выпущенные смартфоны Nokia не получат поддержку Project Treble: Поддержка Project Treble является обязательной для смартфонов, которые из коробки работают под управлением Android Oreo

    10:308

    Xiaomi подтвердила использование SoC Snapdragon 845 в следующем флагмане: Позже эту мобильную платформу должен получить и Xiaomi Mi Mix 3

    10:212

    Обнаружено доказательство того, что Samsung Galaxy A5 (2018) переименовали в Galaxy A8 (2018): Соответствующая запись появилась на сайте Bluetooth Special Interest Group (SIG)

    10:118

    Акции Interflex рухнули на 25% из-за «замерзающих» экранов iPhone X: Два дня назад акции компании Interflex, которая является поставщиком гибко-жестких печатных плат для iPhone X, обвалились

    09:5449

    Обновленная док-станция Samsung DeX для Galaxy S9 позволит использовать смартфон в роли тачпада : Она будет предлагаться по цене 150 долларов

    09:1514

    Вышла ОС Android Oreo (Go Edition) для бюджетных смартфонов: Android Oreo (Go Edition) выходит сегодня одновременно с Android 8.1

    09:046

    Quanta Computer и Lumus будут выпускать линзы для очков дополненной реальности: В 2016 году Quanta инвестировала в Lumus около 45 млн долларов

    08:48

    Apple выпустила новые чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch Sport: Ремешки, которые подходят для рук с обхватом запястья от 130 до 200 мм, доступны по цене 49 долларов

    08:3228

    На фоне возможного повышения цен на стиральные машины LG в США продажи премиальных моделей выросли на 30%: Особенностью моделей Twin Wash является наличие большого барабана в верхней части и уменьшенного в нижнем отделе

    08:108

    В Китае на воду спустили электрическое грузовое судно с АКБ ёмкостью 2,4 МВт·ч: В Китае появился электрический грузовой корабль

    08:0032

    Компания Apple активировала функцию Apple Pay Cash, позволяющую переводить деньги в приложении iMessage: Apple Pay Cash стала доступна для использования

    07:3014

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