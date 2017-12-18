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    18 декабря 2017

    Начались продажи процессорных охладителей Scythe Kotetsu Mark II: Цена Scythe Kotetsu Mark II (номер по каталогу — SCKTT-2000) равна 29,5 евро

    21:4812

    Apple обвиняют в нарушении лицензионных прав на музыкальные композиции : Брайан Эйх считает, что Apple Music использует его музыку без разрешения

    20:2174

    HMD Global готовит телефон Nokia TA-1047 c поддержкой LTE, возможно, модель получит механическую клавиатуру QWERTY: Nokia TA-1047 приписывают SoC Qualcomm 205 и ОС KaiOS

    20:005

    Монитор Samsung CHG90 первым на рынке получил сертификат DisplayHDR 600: Монитор Samsung CHG90 соответствует стандарту DisplayHDR 600

    19:357

    Примерно к 2025 году каждый автомобиль в линейке Toyota и Lexus будет иметь электрифицированную версию: Toyota всерьёз примется за электрификацию своих авто

    19:1714

    FCC грозит несколько различных исков с требованием отменить решение касательно сетевого нейтралитета: В США намерены бороться за возврат сетевого нейтралитета

    18:5711

    Lockheed Martin поможет Aerion в создании сверхзвукового самолета бизнес-класса AS2: Aerion AS2 должен совершить первый полет в 2023 году

    18:5040

    Несмотря на общее падение продаж компания Meizu смогла нарастить поставки смартфонов за пределами Китая на 50%: Продажи Meizu за пределами Китая выросли в полтора раза

    18:35

    Смартфон Vivo Y75 появился в продаже, но он гораздо дороже, чем ожидалось: Устройство предложено в трех цветовых вариантах

    18:292

    Первые «живые» фото смартфона Meizu 15 Plus демонстрируют модель, которая выглядит не столь впечатляюще, как на раннем изображении: Смартфон Meizu 15 Plus засветился на фото

    18:195

    Смартфон Nokia 5 превосходит большинство других в тесте на изгиб: Смартфон Nokia 5 отлично прошёл тесты JerryRigEverything

    18:041

    Asus оснащает недорогой и легкий 14-дюймовый ноутбук VivoBook 14 GPU Nvidia GeForce MX150: Масса Asus VivoBook 14 составляет всего 1,35 кг

    17:596

    Во Франции Amazon обвинили в злоупотреблении доминирующим положением : Торговый суд Парижа принял жалобу министерства экономики Франции

    15:1115

    Упоминание о GPU AMD Navi замечено в драйверах Linux: Графические процессоры на архитектуре Navi должны появиться на рынке в будущем году

    14:4010

    Представлен смартфон Huawei Enjoy 7S стоимостью $225: В продажу новинка поступит 22 декабря

    14:044

    Появились дополнительные сведения о камере Panasonic Lumix DC-GH5s: Судя по интенсивности утечек, анонс камеры Panasonic Lumix DC-GH5s очень близок

    14:0011

    Изображения смартфона Sony Xperia XZ2 демонстрируют только одну рамку над дисплеем: Единственной заметной рамкой останется верхняя, где расположатся вырез громкоговорителя, фронтальная камера и датчик приближения

    13:3918

    В будущем году Ericsson и Verizon развернут коммерческую сеть 5G: Доступ к услугам 5G получат жители некоторых регионов США

    13:321

    Huawei продемонстрировала систему фронтальных камер Point Cloud Depth Camera, которая может быть установлена в смартфоне Huawei P11: В видеоролике хорошо видно, что за короткий промежуток времени устройство создает качественную трехмерную модель головы пользователя

    13:276

    В нынешнем году компания Meizu продаст меньше смартфонов, чем в прошлом: По итогам года Meizu реализует около 20 млн смартфонов

    12:591

    Опубликованы новые изображения Samsung Galaxy S9 : Абсолютно понятно, что Samsung Galaxy S9 станет слегка улучшенной версией Samsung Galaxy S8

    12:5428

    Смартфоны с Android начинают «слышать» команду Hey Google: Предварительно пользователям предлагают произвести голосовую настройку команды

    12:468

    Tesla запретила использовать зарядные станции Supercharger для коммерческих автомобилей: Зарядные станции Supercharger не должны использоваться коммерческими авто

    12:3823

    Каталог Intel пополнили 14-нанометровые процессоры серии Xeon Phi x205 (Knights Mill): Они рассчитаны на установку в гнездо SVLCLGA3647

    12:2912

    Графический процессор видеокарты Nvidia Titan V удалось разогнать до частоты свыше 2 ГГц: Частотный предел Nvidia Titan V по ядру лежит в районе 2100 МГц

    12:143

    Rio Tinto планирует расширить парк самоуправляемыми самосвалами: Эти грузовики Caterpillar будут работать на австралийских железорудных карьерах

    11:523

    Oracle покупает компанию Aconex: Завершение сделки ожидается в первом полугодии 2018 года

    11:116

    Комплект Oculus Rift подешевел до $379: Напомним, теперь в комплекте находятся контроллеры Touch, которые отдельно предлагаются за 100 долларов

    10:554

    Наушники AirPods закончились в большинстве онлайн-магазинов Apple, а также у крупных продавцов: Наушники Apple AirPods оказались в дефиците перед праздниками

    10:00107

    Смартфон LG K10 нового поколения первым среди бюджетных моделей компании получит поддержку LG Pay: Смартфон LG K10 2018 получит 3 ГБ ОЗУ

    09:303

    Глава LeEco попал в китайский национальный список должников : Глава LeEco попал в немилость в Китае

    09:005

    Apple не стала увеличивать стоимость расширенной гарантии AppleCare+ для моноблока iMac Pro: Пакет AppleCare+ для iMac Pro стоит 170 долларов

    08:3027

    К 2040 году рынок самоуправляемых автомобилей Китая будет оцениваться в триллион долларов: Согласно новому исследованию аналитической компании IHS Markit, в какой-то момент Китай может возглавить рынок самоуправляемых машин

    08:202

    Advoli TA6 Graphics Card — видеокарта с шестью портами Ethernet и поддержкой технологии HDBaseT: Видеокарта Advoli TA6 Graphics Card основана на GPU Polaris 10

    08:005

    Google решает проблему с замедленным сканером отпечатков пальцев смартфона Pixel 2 XL : Экспериментальным путем пользователи нашли выход из ситуации

    07:357

    Компания 360 Mobiles пошла по стопам Xiaomi, начав выпускать умную домашнюю технику : 360 Mobiles заявила о том, что она планирует инвестировать несколько миллиардов юаней в создание открытой экосистемы умного дома

    07:022

    MediaTek Sensio MT6381 — биосенсор для смартфонов, способный отслеживать шесть физиологических показателей человека: Биодатчик MediaTek Sensio MT6381 появится в следующем году

    07:005

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