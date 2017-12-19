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    19 декабря 2017

    Популярность Tesla Semi растёт. Компания UPS заказала 125 грузовиков: UPS купит у Tesla 125 грузовиков Semi

    20:2128

    Из приложения Samsung SmartThings пропала поддержка телевизоров: ПО Samsung SmartThings больше не может управлять телевизорами

    19:4320

    Alamo Drafthouse открывает прокат видеокассет VHS: Одновременно можно взять напрокат и видеомагнитофон

    19:2920

    Портативная приставка GPD Win 2 получила CPU Intel Core m3-7Y30 и 8 ГБ ОЗУ: Цена пока не сообщается

    18:4732

    Объектив Voigtlander Nokton Classic 35mm F1.4 с креплением Sony E оценен в $750: Продажи Voigtlander Nokton Classic 35mm F1.4 с креплением Sony E начнутся в феврале

    18:056

    В Индии удалённые районы будут подключать к Сети посредством технологии, использующейся в проекте Project Loon: Технологию FSOC возьмут на вооружение власти Индии

    17:4211

    ПО Geekbench подтверждает наличие проблем с производительностью у устаревающих смартфонов Apple: Разработчики Geekbench определили масштабы проблемы с замедленными из-за аккумуляторов смартфонами Apple

    17:1068

    Intel выпускает первую в отрасли матрицу FPGA со встроенной памятью HBM2: Изделие называется Intel Stratix 10 MX

    15:5529

    Новая модель наушников Apple AirPods выйдет лишь во второй половине следующего года: Новые AirPods компания Apple выпустит осенью

    15:1931

    LG будет создавать различные аудиоустройства совместно с Meridian Audio: Meridian Audio и LG Electronics объявили о партнёрстве

    15:029

    Исправлена ошибка, ускоряющая разряд аккумулятора умных часов Samsung Gear S3: Распространение «заплатки» объемом 21 МБ началось с Канады

    14:532

    На видео засветился первый смартфон Meizu семейства mblu, и это полноэкранная модель : Появилось видео со смартфоном Meizu, лишённым кнопки mBack

    14:411

    TP-Link увеличивает гарантийный срок: Увеличенная трехлетняя гарантия распространяется на товары, приобретенные с 01.10.2017

    14:3919

    Британское правительство просит запретить продажу миниатюрных телефонов, используемых заключенными: Правительство готовит и другие меры, призванные противодействовать незаконному использованию телефонов

    14:2030

    Amazon почти втрое опережает Google по продажам умных акустических систем: Google и Amazon занимают почти 100% рынка умных АС

    13:172

    Huawei подтвердила грядущий выхода на рынок США, обещая сообщить подробности в ходе CES 2018: Исполнительный директор Huawei Ричард Ю (Richard Yu) полностью подтвердил слухи

    12:54

    В новом обновлении ПО Samsung заблокировала возможность использования ноутбуков в качестве замены док-станции DeX: Заменить док-станцию DeX ноутбуком уже не выйдет

    12:4932

    Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 (2018) и Galaxy A8+ (2018) : Смартфоны ориентированы на поклонников сэлфи

    12:0630

    Монитор AOC G2590VXQ поддерживает технологию адаптивной синхронизации FreeSync: Цена AOC G2590VXQ примерно равна $200

    11:574

    Опубликована первая фотография задней панели смартфона Samsung Galaxy S9 : Анонс новинок ожидается в феврале

    11:515

    Xiaomi начинает бета-тест Oreo для Mi Mix 2 : Бета-тестирование является закрытым

    11:182

    Apple справилась со спросом на iPhone X, только непонятно, за счет чего: Напомним, баланс между спросом и предложением ожидался только в первом квартале 2018

    11:1736

    Полноэкранный смартфон Leagoo M9 с четырьмя камерами стоит $80: Leagoo M9 поступит в продажу завтра

    10:562

    Пользователи Google Pixel 2 сообщают о неисправном адаптере для наушников: Сама Google пока не делала заявление по этому поводу

    10:2121

    Смартфон Ulefone Power 3 получил аккумулятор емкостью 6080 мА•ч, четыре камеры и систему распознавания лиц: Прием предзаказов начнется 25 декабря

    09:321

    Смартфону Samsung Galaxy S9 приписывают аккумулятор емкостью 3200 мА•ч: Также источник подтверждает, что смартфон будет поддерживать технологию быстрой зарядки Quick Charge 3

    09:1333

    Core i7-8720HK будет первым мобильным шестиядерным процессором Intel: CPU Core i7-8720HK получит шесть ядер с частотами 2,4-3,6 ГГц

    09:0014

    Apple может оказаться единственным производителем, который выпустит устройства с 7-нанометровой SoC в 2018 году: Компания Samsung, которая должна представить на Mobile Wprld Congress 2018, смартфоны Galaxy S9 и S9+, будет оснащать их Snapdragon 845 или однокристальной системой Exynos 9810

    08:5662

    Появились изображения ещё одного нового смартфона Meizu со сдвоенной камерой и портом USB-C: Смартфон Meizu M6s может получить металлический корпус и двойную камеру

    08:30

    Представлен внешний аккумулятор Huawei PowerBank емкостью 6700 мА•ч: Huawei 7 поступит в продажу 8 января по цене 15 долларов

    08:26

    Шестидюймовый смартфон Oppo A73 оснащен SoC Helio P23: Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, емкость флэш-памяти составляет 32 ГБ

    08:16

    В следующем году на рынке ЖК-телевизоров зафиксируют рост продаж: Рынок телевизоров вернётся к росту в следующем году

    07:007

    Сегодня ожидается анонс объектива Voigtlander Nokton Classic 35mm f/1.4 FE : Объектив Voigtlander Nokton Classic 35mm f/1.4 FE будет предназначен для камер с креплением Sony E

    01:451

    В будущем году 3D-сенсоры придут в смартфоны массового сегмента: Производители отказываются от выпуска новых моделей с дактилоскопическими датчиками

    01:299

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