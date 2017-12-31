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    31 декабря 2017

    С Новым годом!: Всего вам доброго, дорогие читатели!

    20:1842

    Миниатюрный внешний ЦАП Zorloo ZuperDAC-S поддерживает частоты оцифровки до 192 кГц и 24-разрядное представление данных: Сбор средств на миниатюрный внешний ЦАП Zorloo ZuperDAC-S начнется в январе

    15:277

    Apple снизила цену замены аккумуляторов смартфонов, не дожидаясь конца января: Замена аккумулятора в старом iPhone теперь стоит $29

    14:5762

    Навязчивая любовь к съемке автопортретов тоже может оказаться психическим отклонением: Исследователи выявили основные факторы, побуждающие молодых людей снимать автопортреты и публиковать их

    14:3126

    Аналитики ожидают от Samsung существенного роста продаж в четвертом квартале 2017: Операционная прибыль Samsung в четвертом квартале составит около 14,9 млрд долларов

    13:5717

    Mirage NP900 — первый потребительский SSD на контроллере Silicon Motion SM2262: SSD Mirage NP900 поддерживает NVMe

    13:254

    Разные версии смартфона Nokia 6 (2018) будут иметь экраны с соотношением сторон 16:9 и 18:9: Анонс новинок ожидается в начале следующего года

    13:211

    Видео дня: поздравительная открытка от Konica Minolta Pioneer OLED: Открытка демонстрирует возможности Konica Minolta Pioneer OLED по части изготовления тонких и гибких панелей OLED

    13:104

    Братья Барбато отстояли право на торговую марку Steve Jobs и надкушенный логотип: Steve Jobs — итальянская компания, выпускающая одежду

    12:2668

    Windows 10 наконец-то обошла Windows 7 по распространенности: Или скоро обойдет

    11:1979

    Телефон Nokia 3310 4G (TA-1077) работает под управлением YunOS : Телефон Nokia 3310 4G (TA-1077) замечен в базе TENAA

    10:5015

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