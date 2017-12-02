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    2 декабря 2017

    «Живые» фото нового смартфона Samsung подтверждают слухи о переименовании Galaxy A7 в Galaxy A8+: Смартфон Galaxy A8+ предстал на «живых» фото

    14:0024

    Toyota FT-AC — концепт автомобиля для фанатов Instagram: Концепт автомобиля Toyota FT-AC оснащается съёмными противотуманками

    13:4110

    Защищенный смартфон Elephone Fighter получил неплохие характеристики и аналоговый компас: Выход смартфона ожидается в январе 2018

    13:0015

    BOE показала шестидюймовый дисплей AMOLED, похожий на экран iPhone X: Очевидно, что дисплеи AMOLED производства BOE будут более доступными, чем решения Samsung

    12:52100

    Essential Products обещает сделать следующий смартфон более ремонтопригодным: Информации о сроках выхода нового смартфоне нет

    12:443

    Смартфон Xiaomi Mi 7 с функцией беспроводной зарядки запустят в производство в феврале 2018: Анонс Xiaomi Mi 7, который получит стеклянный корпус, ожидается в марте следующего года

    12:2724

    В семействе Asus Cerberus теперь есть и видеокарты: Asus представила видеокарты Cerberus GeForce GTX 1070 Ti

    12:183

    Смартфона Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition не было в планах: Galaxy S8 стал первым смартфоном, работающим под управлением операционной системы Android, который появился в Microsoft Store

    12:159

    SpaceX переносит первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy на начало следующего года: Первый запуск Falcon Heavy намечен на начало 2018 года

    10:0022

    Настольных видеокарт с GPU Vega 11 не будет, так как это графический процессор для APU Ryzen: GPU Vega 11 не появится в дискретных видеокартах

    09:3055

    Amazon может оснастить свои дроны технологией самоуничтожения: Дроны Amazon могут получить функцию саморазрушения в полёте

    09:008

    Microsoft тоже построит себе новую штаб-квартиру, но в этом случае никакого единого огромного здания не будет: Microsoft захотела себе новый кампус

    08:0019

    Для видеокарты Aorus GeForce GTX 1070Ti 8G компания Gigabyte предлагает заводской разгон GPU: Gigabyte представила видеокарту Aorus GeForce GTX 1070Ti 8G

    07:30

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