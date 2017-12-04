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    4 декабря 2017

    Новая дорожная карта рассказывает о выходе процессоров HEDT поколения Cascade Lake-X: CPU Intel Cascade Lake-X появятся через год

    20:3135

    Технология AMD mXFR может существенно повлиять на автономность ноутбуков с APU Ryzen: При выборе ноутбука с APU Ryzen нужно обращать внимание на поддержку технологии mXFR

    20:1854

    Комплект EK Water Blocks Fluid Gaming A240R обеспечивают жидкостное охлаждение CPU и 3D-карты серии AMD Radeon RX Vega: Водоблок с полным покрытием EK-AC Radeon Vega можно также купить отдельно от комплекта

    20:007

    Платформа Nvidia GPU Cloud стала доступна разработчикам ИИ, использующим настольные GPU Nvidia: Платформа Nvidia GPU Cloud теперь совместима с ONNX и поддерживает MXNet 1.0

    19:45

    Процессор Core i3-8350K удалось заставить работать на системной плате, основанной на позапрошлогоднем наборе логики: CPU Core i3-8350K запустили на системной плате MSI Z170A XPower Gaming Titanium

    19:3124

    Стали известны основные параметры смартфона Samsung Galaxy J5 Prime (2017): Основой устройства служит SoC Exynos 7570

    19:2143

    Суд обязал BlackBerry выплатить Nokia 137 млн долларов: BlackBerry проиграла Nokia в суде

    19:16

    Электрический микроавтобус VW MOIA предназначен для сервиса совместного использования автомобилей: В будущем году 200 миниэлектробусов VW MOIA выйдут на улицы Гамбурга

    17:537

    Гигантское хранилище электроэнергии, созданное Tesla, введено в строй на юге Австралии: Компания Tesla уложилась в намеченный срок

    16:53135

    В серию SilverStone Essential Gold вошли блоки питания мощностью 550, 650 и 750 Вт с комбинированными кабельными системами: В новых БП SilverStone Essential Gold используются 140-миллиметровые вентиляторы

    16:361

    Системная плата Gigabyte X299 Designare EX оснащена интерфейсом Thunderbolt 3 : Можно предположить, что это самая дорогая плата Gigabyte на чипсете Intel X299 Express

    16:103

    Процессорная система жидкостного охлаждения Reeven Naia 240 комплектуется красителями для охлаждающей жидкости: Конструкция Naia 240 включает водоблок, совмещенный с помпой и небольшим прозрачным резервуаром

    15:022

    Вопреки сокращению рынка камер, доход Leica Camera AG растет : Основным двигателем роста дохода названы системные изменения, проводимые в компании в последние годы

    14:467

    Sony готовит преемников смартфонов Xperia XZ Premium и Xperia XZ1: Все новые смартфоны должны получить полноэкранный дизайн

    14:2116

    Продажи коммутаторов Ethernet за год выросли на 7,4%, маршрутизаторов корпоративного уровня — на 9,4%: Аналитики отмечают быстрый рост продаж коммутаторов 100 GbE

    14:166

    Ремешок AliveCor Kardiaband для часов Apple Watch, позволяющий получать кардиограмму, одобрен FDA : Ремешок AliveCor Kardiaband одобрен FDA к применению в качестве медицинского прибора

    14:0119

    Исполнилось 25 лет с момента отправки первого SMS-сообщения: Нил Папворт являлся членом команды, которая работала над созданием «службы коротких сообщений» (Short Message Service) для клиентов Vodafone

    13:3124

    Apple исправила ошибку в iOS, из-за которой слова it и is исправлялись на I.T и I.S: Пользователи Twitter и Reddit, которые сталкивались с этой проблемой, подтвердили, что она была устранена

    13:0948

    Apple пока не работает над поддержкой многопользовательского доступа для Face ID: Face ID не получит поддержку нескольких пользователей в ближайшее время

    13:0321

    Новым цветом для смартфонов Samsung Galaxy S9 станет фиолетовый: Samsung Galaxy S9 будет доступен в фиолетовом цвете

    12:2548

    AMD будет использовать память GDDR6 для своих видеокарт, но пока неясно, для каких именно : Видеокарты AMD Navi будут использовать память HBM2

    12:078

    Смартфону Xiaomi Mi 7 приписывают камеру с четырехкратным оптическим зумом: Опубликованы характеристики и компьютерные изображения смартфона

    10:4917

    Смартфоны Nokia 9 и Nokia 8 (2018) должны представить 19 января : Возможно, Nokia 8 (2018) будет отличаться от Nokia 8 только дисплеем, как OnePlus 5T от OnePlus 5

    10:275

    Опубликованы качественные фотографии смартфона Huawei Nova 2s: Особенностью смартфона станет сдвоенная фронтальная камера с датчиками изображения разрешением по 20 Мп

    09:431

    Экран смартфона Smartisan Nut Pro 2 занимает 81,9% площади лицевой панели: На рынке пока нет по-настоящему безрамочных смартфонов

    09:338

    После установки iOS 11.2 система Face ID перестала работать на некоторых смартфонах iPhone X : К счастью, решение проблемы является достаточно простым, нужно просто перезагрузить смартфон

    09:0678

    Более 25% суммы, которую выплатила Apple с момента открытия App Store, получили китайские разработчики ПО: Китай для Apple является третьим по величине рынком, если оценивать общие продажи компании

    08:597

    LeEco продает свою штаб-квартиру в Пекине: Продажа штаб-квартиры является очередным подтверждением того, что дела компании не улучшаются

    08:484

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