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    21 декабря 2017

    Apple патентует сумку для ноутбука, в которой можно носить и другие вещи, например, ключи или смартфон: Заявка была подана во втором квартале этого года

    21:0571

    Смартфон Bluboo S9 скопировал Samsung Galaxy S9 еще до анонса последнего: Bluboo S9 получит систему распознавания лиц пользователей

    20:3018

    Аналитики начали снижать свои прогнозы касательно операционной прибыли Samsung в текущем квартале: Аналитики снижают прогнозы об операционной прибыли Samsung

    20:2910

    Solar Frontier устанавливает мировой рекорд эффективности тонкопленочных солнечных батарей: Для ячейки площадью 1 см² зафиксирован результат 22,9%

    20:2312

    По оценке DSCC, рынок панелей OLED в текущем квартале достигнет 10 млрд долларов: По сравнению с третьим кварталом ожидается рост на 88%

    20:101

    Для конкуренции с младшими Ryzen компания Intel выпустит двухъядерный процессор Core i3-8130U: CPU Intel Core i3-8130U будет двухъядерным

    20:1010

    Серьёзные изменения в камеру TrueDepth Apple внесёт лишь в 2019 году: Камера TrueDepth следующего поколения потребует от смартфонов Apple более ёмких аккумуляторов

    20:0117

    Huawei и Nokia подписали лицензионное соглашение: Финансовая сторона соглашения не раскрывается

    19:501

    Представлен Honor 9 Lite — полноэкранный смартфон со стеклянно-металлическим корпусом, который стоит всего 180 долларов: Представлен смартфон Honor 9 Lite

    18:575

    BOE начинает выпуск панелей на первой в мире линии 10.5G: На подложке 10.5G помещается шесть 75-дюймовых панелей

    18:005

    Apple может вернуть в США 252,3 млрд долларов, не опасаясь большого налога: Конгресс принял соответствующие поправки

    16:2722

    Компания UMC готова выпускать микросхемы со встроенной флэш-памятью SST по нормам 40 нм: Ожидается, что Toshiba закажет выпуск микроконтроллеров по этой технологии

    15:35

    Внешние шасси Zotac Amp Box и Amp Box Mini подключаются по интерфейсу Thunderbolt 3: В оснащение шасси Zotac Amp Box и Amp Box Mini входят порты USB 3.0

    14:4812

    Аналитики IDC ожидают, что поставки носимых электронных устройств к 2021 году почти удвоятся: Двигателем роста названы умные часы

    13:59

    Ноутбуки с APU AMD Ryzen 5 2500U оказываются существенно дешевле аналогичных моделей с CPU Intel : Появились полноценные тесты APU AMD Ryzen 5 2500U

    13:5548

    Утверждены первые спецификации Non-Standalone 5G NR: Это название неавтономной архитектуры 5G, которая будет использоваться на первой стадии, когда компании будут использовать существующие базовые станции LTE

    13:483

    Смартфону Xiaomi Mi Max 3 приписывают семидюймовый дисплей, SoC Snapdragon 660 и аккумулятор емкостью 5500 мА•ч: Анонс новинки ожидается следующей весной

    13:0362

    Агентство FAA запретило полеты дронов вблизи семи ядерных объектов в США: Запрет вступает в силу 29 декабря

    12:5325

    В ближайшее время ожидается анонс объектива Yongnuo YN 14mm F2.8: Сведений о цене и дате начала продаж объектива Yongnuo YN 14mm F2.8 пока нет

    12:255

    По прогнозу IDC, продажи SSD в ближайшие годы будут расти на 15% в год: Рост продаж приведет к тому, что в 2021 году объем рынка SSD достигнет 33,6 млрд долларов

    12:05

    LG представила новые мониторы с экранами Nano IPS и поддержкой разрешения 5К: К этому монитору можно будет подключить, например, Macbook Pro при помощи одного лишь кабеля Thunderbolt 3

    11:5328

    Смартфон Samsung Galaxy A8 (2018) при внешней схожести с Galaxy S8 не получил чувствительную к силе нажатия кнопку Home: Samsung не объяснила, почему она отказалась от этой особенности в новых смартфонах

    11:378

    Japan Display отрицает, что обращалась за помощью к Apple и Huawei: Средства нужны Japan Display на освоение производства панелей OLED

    11:301

    Поддержка клавиатуры и мыши будет добавлена в Xbox One в начале 2018: Речь идет об оригинальной Xbox One, а также об Xbox One S и Xbox One X

    11:247

    Профессор, руководивший разработкой Knox, Pay и Bixby, ушел из Samsung : Ли Инджун пришел на работу в Samsung в 2011 году

    11:1422

    Blackview готовит три долгоиграющих смартфона: P6000, P6000 Plus и P10000: Blackview P10000 получит аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч и корпус, с обоих сторон покрытый стеклом

    10:256

    Фотогалерея дня: первые снимки ракеты-носителя Falcon Heavy : Илон Маск опубликовал фотографии Falcon Heavy

    10:0073

    В Южной Корее зафиксирован абсолютный рекорд по продажам премиальных смартфонов: Самой популярной моделью в ноябре был планшетофон Samsung Galaxy Note8

    09:597

    Opera выпустит отдельное мобильное новостное приложение, основанное на системе искусственного интеллекта: Новое приложение Opera Habari будет являться новостным агрегатором

    09:302

    Xiaomi выпустила свой самый маленький внешний аккумулятор за $6: Главным преимуществом ZMI Power Bank Mini является цена

    09:2013

    Фронтальная камера смартфона Nokia 9 будет сдвоенной: Фронтальная камера Nokia 9 получит систему автоматической фокусировки

    09:06

    Amazon может запустить видеосервис, который будет конкурировать с YouTube: Amazon выпустит конкурента для YouTube?

    09:009

    Лидер Meizu возглавит подразделение mBlu (Blue Charm): Данная информация появилась на фоне регулярных слухов о переименовании подразделения Blue Charm в mBlu

    08:57

    Google China может заниматься умными часами Pixel Watch: Google China может активно использоваться на стадии прототипирования

    08:47

    Apple подтвердила наличие в iOS функции, снижающей производительность при износе аккумулятора: Apple опубликовала заявление, касающееся замедления смартфонов iPhone из-за аккумуляторов

    08:30102

    Ноутбук-трансформер Chuwi CoreBook успешно профинансирован и выйдет в марте 2018: Chuwi CoreBook оснащен процессором Intel Core M3 семейства Kaby Lake с максимальной частотой 2,6 ГГц

    08:041

    Waymo обзавелась страховым брокером, который будет отвечать за страховку пассажиров беспилотных автомобилей: Waymo начала сотрудничать с Trov

    08:002

    В Китае создадут специальный комитет, который будет отслеживать испытания беспилотных авто на дорогах общего пользования: На дорогах Пекина скоро появятся беспилотные машины

    07:30

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