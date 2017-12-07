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    7 декабря 2017

    По оценке Digitimes Research, средняя цена 300-миллиметровой кремниевой пластины в этом квартале будет на 20-30% выше, чем год назад: Более 90% мировых поставок кремниевых пластин обеспечивают пять компаний

    21:425

    American Robotics Scout — дрон для фермеров: Как утверждается, беспилотный летательный аппарат может повысить эффективность растениеводства

    21:257

    Камера Kodak Mini Shot оснащена встроенным принтером: Разрешение камеры Kodak Mini Shot — 10 Мп

    20:452

    LG Display пока не имеет подписанных соглашений с Apple по поставкам панелей OLED для смартфонов iPhone X: Экраны для iPhone X пока будет поставлять только Samsung

    19:2511

    В большинстве случаев смартфоны, которые изначально выходили с версией Android ниже, чем Oreo, не получат поддержки Project Treble: Поддержку Project Treble сложно реализовать в смартфонах, которые из коробки не с Android Oreo

    19:0426

    Ученые изготовили самую маленькую «репродукцию» Моны Лизы из молекул ДНК: Цель разработки — создание технологии формирования миниатюрных структур

    19:018

    В России могут ввести закон, согласно которому добыча криптовалюты с целью расчётов будет являться уголовным преступлением: В России могут серьёзно ограничить рынок криптовалют на законодательном уровне

    18:4836

    Интегральный четырехканальный УНЧ Toshiba TCB701FNG предназначен для автомобильной электроники: Выходная мощность TCB701FNG составляет 49 Вт на канал

    18:232

    Lyft и nuTonomy начинают тестировать беспилотные машины в Бостоне: Lyft и nuTonomy будут использовать беспилотные машины в качестве такси в Бостоне

    18:041

    Среди поддерживающих ОС Android Oreo (Go Edition) платформ MediaTek значатся MT6739, MT6737 и MT6580: SoC MT6739, MT6737 и MT6580 станут основой для смартфонов с Android Oreo (Go Edition)

    17:443

    Бывший исполнительный директор Volkswagen получил семь лет тюрьмы за участие в дизельгейте: Исполнительного директора Volkswagen приговорили в США к семи годам тюремного заключения

    17:2118

    Broadcom Limited отлично завершила финансовый 2017 год, сменив убытки на прибыль: Broadcom Limited отчиталась за 2017 финансовый год

    16:501

    Raijintek Leto Pro — крупный процессорный охладитель массой почти в 1 кг: Raijintek Leto Pro оснащается двумя вентиляторами

    16:358

    Смартфон Huawei Nova 2s получил 128 ГБ флэш-памяти даже в минимальной конфигурации: Смартфон Huawei Nova 2s оценён в 410 долларов

    16:085

    По подсчетам DSCC, поставки гибких панелей OLED для смартфонов в этом квартале впервые превысят поставки жестких: Гибкие панели дороже, так что их преимущественно используют в моделях верхнего сегмента

    15:38

    Курс Bitcoin превысил $15 000 : Резкий рост курса объясняется преобладанием спекулятивной составляющей

    15:0723

    Смартфон Asus Zenfone 4 получит обновление Android Oreo уже в этом месяце: Производитель обещал выпустить Android O для всех смартфонов семейств Asus ZenFone 4 и ZenFone 3

    14:366

    Xiaomi представила Redmi 5 и Redmi 5 Plus — самые доступные полноэкранные смартфоны среди известных брендов: Смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus оцениваются в 120 и 150 долларов

    14:1425

    IDC прогнозирует, что в 2021 году доход «всего облака» достигнет 554 млрд долларов : При этом общедоступные облака останутся основным сегментом

    13:52

    Cбор средств на выпуск объектива Primoplan 75 II f1.9 только начался, но цель кампании уже превышена втрое: Минимальный взнос, дающий право на получение объектива, сейчас равен $629

    13:2315

    Steam прекращает прием Bitcoin: Курс Bitcoin меняется слишком быстро, так что криптовалюта не может выполнять платежную функцию

    12:5216

    Apple очень резко сдала позиции в рейтинге лучших работодателей: Популярный сервис для поиска работы Glassdoor ежегодно публикует рейтинг лучших компаний с точки зрения условий труда

    12:1621

    В Сеть попали ранние спецификации памяти HBM3: Память HBM3 будет иметь пропускную способность минимум в 512 ГБ/с

    12:1511

    Sharp просит помощи у правительства для формирования союза с Japan Display: Sharp всё ещё хочет объединить усилия с Japan Display

    11:597

    От Samsung ждут очередного рекорда в четвертом квартале 2017: Высокий спрос на модули памяти DRAM и NAND, а также другие микросхемы Samsung станет определяющим фактором рекордного квартала для Samsung

    11:5811

    Курс Bitcoin превысил $14 000: Если темпы роста сохранятся, то отметка $15 000 будет взята в ближайшие часы

    11:1636

    Смартфон LG Signature Edition выйдет тиражом 300 единиц по цене около $1800: Цена LG Signature Edition составит около 1800 долларов

    10:278

    Опубликованы цветовые варианты и цены смартфона Huawei Nova 2s: Пользователям будут предложены смартфоны в черным, красном, сером, голубом и розовом золотом вариантах исполнения корпуса

    10:11

    Новые наушники Xiaomi с функцией шумоподавления представят 12 декабря: Информации о характеристиках и цене пока нет

    10:00

    Nissan в 2020 году запустит в Японии сервис беспилотных такси Easy Ride: Nissan представила сервис беспилотных такси Easy Ride

    10:001

    Накопитель Adata i-Memory AI720 оснащен разъемами Lightning и USB 3.1: По интерфейсу USB3.1 скорость чтения достигает 90 МБ/с, а по Lightning — 20 МБ/с

    09:50

    Портативный аккумулятор Orico поддерживает семь стандартов быстрой зарядки: Цена версии емкостью 10 000 мА•ч составит около 13 долларов

    09:392

    Обновленная защитная маска для лица Xiaomi Chi Light Haze Mask стоит $6: Маска изготовлена из полиуретанового композитного материала, который принимает форму лица и не вызывает дискомфорта при носке

    09:2124

    Qualcomm объявила о поддержке ОС Android Oreo (Go Edition): Первые смартфоны в SoC Snapdragon и Android Oreo (Go Edition) поступят в продажу в начале 2018

    09:111

    Продано 238 млн смартфонов Xiaomi, оснащенных SoC Snapdragon: Xiaomi и Qualcomm продолжат плодотворное сотрудничество

    09:001

    В рейтинге Consumer Reports смартфон iPhone X разместился даже ниже моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus: iPhone X в рейтинге Consumer Reports получил девятое место

    09:0017

    The Boring Company опубликовала карту будущих туннелей под Лос-Анджелесом: The Boring Company уже наметила себе карту туннелей под Лос-Анджелесом

    08:3015

    Док-станция PowerColor Gaming Station не подойдёт для использования видеокарт Radeon RX Vega: Док-станция PowerColor Gaming Station оснащена блоком питания мощностью 550 Вт

    08:002

    Представлена однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845, которая на 30% превосходит предшественника по производительности: Qualcomm Snapdragon 845 содержит CPU Kryo 385 и GPU Adreno 630

    00:0130

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