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    1 декабря 2017

    The Boring Company будет бороться за право построить туннели ещё и в Чикаго: The Boring Company хочет построить туннели, соединяющие центр Чикаго и аэропорт О’Хара

    20:5123

    Этот год может стать рекордным для рынка полупроводниковой продукции: Компания Samsung в третьем квартале опередила многолетнего лидера рынка Intel

    18:056

    Apple рассматривает возможность выпуска недорогого планшета с экраном размером 9,7 дюйма: Ориентировочным сроком выхода новинки Apple назван второй квартал 2018 года

    17:21175

    Смартфон Oppo A83 на восьмиядерном процессоре замечен в базе данных TENAA : Смартфон Oppo A83 оснащен дисплеем с соотношением сторон 18:9

    15:335

    Заплатка, устраняющая дыру в macOS High Sierra, нарушает работу подсистемы совместного доступа к файлам: Ошибка проявляется только в ОС macOS High Sierra 10.13.1

    15:1657

    Сотрудники Tesla утверждают, что 90% сходящих с конвейера машин компании затем проходят процедуру ремонта и доводки из-за дефектов: Источники сообщают, что у Tesla есть проблемы с контролем качества машин

    14:4180

    Kateeva приобрела 648 патентов в области OLED и плоских дисплеев у неназванного продавца: Сумма сделки не раскрывается

    14:2210

    Через пять лет на умные часы будет приходиться более половины всех продаж в сегменте носимой электроники: Умные часы с сотовыми модемами станут популярнее

    14:178

    Продажи оборудования WLAN в третьем квартале 2017 года оказались на 0,5% меньше, чем год назад: В денежном выражении объем рынка составил 2,45 млрд долларов

    13:45

    Представлена спецификация MIPI CCS, которая упростит интеграцию датчиков изображения в мобильные устройства: Спецификация MIPI CCS разработана в расчете на CSI-2 v2.0 и обратно совместима с предыдущими версиями этого интерфейса

    13:191

    Samsung Display остается лидером на рынке панелей для смартфонов, продажи панелей AMOLED достигли рекордных 5,11 млрд долларов: Средняя цена панели AMOLED для смартфона за год выросла на 42%

    12:5541

    Опубликованы спецификации NFC 2017: Спецификации NFC 2017 Technical Specification Release доступны на сайте NFC Forum

    12:372

    Эксперты IDC подвели итоги третьего квартала 2017 года на рынке хранилищ данных : По итогам квартала лидерство на рынке хранилищ удерживает компания HPE

    12:274

    Памятным вариантом объектива Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. отметят 50-летие «Международного общества Leica» (LHSA): Всего будет изготовлено 300 черных и 200 серебристых экземпляров объектива Leica APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. LHSA

    11:405

    Samsung запатентовала смартфон, края дисплея которого изогнуты еще сильнее, чем у нынешних флагманов: Всего три года назад подобные чувства вызывал и Samsung Galaxy Note Edge

    10:0436

    Некоторые АС Google Home Mini перезагружаются при воспроизведении музыки на максимальной громкости: Google Home Mini предлагается по цене 50 долларов

    09:4425

    Meizu переименует подразделение Blue Charm в mBlu: На данный момент суммарные поставки смартфонов Blue Charm превышают 45 млн единиц

    09:305

    Некоторые смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ перестали поддерживать быструю зарядку после обновления: Samsung пока не прокомментировала ситуацию

    08:3866

    Финальная версия Microsoft Edge вышла на iOS и Android : Стадия бета-тестирования подошла к концу

    08:0635

    Глава Meizu показал фотографию коробки смартфона Meizu 15 Plus: Никаких подробностей у Meizu 15 и Meizu 15 Plus пока нет

    07:43

    Появились новые детали о SoC Qualcomm Snapdragon 845: Snapdragon 845 дебютирует в Samsung S9, после чего появится в LG G7 и Xiaomi Mi7

    07:3423

    Windows 10 установлена уже на 600 млн устройств: Windows 10 добралась до отметки в 600 млн устройств

    07:3028

    В России запретят анонимное использование мобильных мессенджеров с 1 января 2018: Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться тем лишь пользователям, которые идентифицированы на основании абонентского номера и соответствующего договора

    07:16210

    В следующем году в каждом третьем смартфоне ожидается появление экранов OLED : Источники уверены, что панели OLED на рынке смартфонов набирали бы популярность еще быстрее

    07:0510

    Расходы на рынке дополненной и виртуальной реальности будут увеличиваться вдвое каждый год на протяжении четырёх лет: Расходы на рынке VR и AR будут расти на 100% в год

    07:00

    Смартфон Huawei Nova 2s представят 7 декабря: Все существующие подробности о характеристиках Huawei Nova 2s вы найдете в нашей предыдущей заметке

    06:21

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