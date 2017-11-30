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    30 ноября 2017

    В IDC не смогли назвать лидера на рынке носимой электроники в третьем квартале 2017 года, но это точно не Apple: За год рынок носимой электроники вырос на 7,3%

    20:4540

    Компания Apple признала наличие уязвимости в macOS High Sierra, позволяющей легко получить права root, и уже закрыла ее: Обновление загружается и устанавливается автоматически

    20:1969

    Toyota построит крупнейшую установку для производства водорода, которая будет питаться возобновляемой энергией: Toyota построит станцию, которая будет производить 1,2 тонны водорода в сутки

    19:5015

    Курс Bitcoin кратковременно превысил $11 000 и быстро пошел вниз — наблюдатели полагают, что пузырь скоро лопнет: Аналитики полагают, что крах Bitcoin не окажет влияния на мировую экономику

    19:3981

    Автомобиль Tesla Model 3 подтвердил заявленную дальность хода в процессе испытаний EPA: Запас хода Tesla Model 3 действительно достигает 500 км

    19:2529

    AMD анонсировала новое крупное обновление своих графических драйверов — Radeon Software Adrenalin Edition: Следующее поколение драйверов AMD будет называться Radeon Software Adrenalin Edition

    19:0617

    LG заменила руководителя подразделения Mobile Communications Company: LG провела кадровые перестановки

    18:57

    Суд обязал обменный центр криптовалют Coinbase выдать налоговикам клиентов, использующих Bitcoin: Налоговая служба США получит сведения о 14 000 учетных записей

    18:567

    В тесте DxOMark смартфон Meizu Pro 7 Plus смог составить конкуренцию лишь iPhone 6: Meizu Pro 7 Plus заработал у DxOMark лишь 71 балл

    17:1111

    Apple отчиталась о рекордных продажах устройств линейки RED. В этом году компания пожертвовала на борьбу с ВИЧ 30 млн долларов: Apple хвастается достижениями линейки RED

    16:4847

    Apple занимается разработкой собственных контроллеров питания для смартфонов. Акции Dialog Semiconductor ушли в пике: Apple создаст собственные контроллеры питания для iPhone

    16:2533

    Смартфон Huawei Nova 2s будет существенно отличаться от предшественников и по параметрам, и по дизайну: Смартфон Huawei Nova 2s получит стеклянный корпус и флагманскую платформу прошлого года

    16:05

    Диковинный компьютерный корпус Thermaltake Core P90 Tempered Glass Edition частично изготовлен из стекла: Габариты корпуса — 470 х 470 х 615 мм

    14:0824

    Рынок печатающей техники вырос лишь на 1%. Лидером остаётся компания HP : На рынке печатающей техники сильнее всего продажи смогла нарастить Samsung

    13:46

    Сегмент планшетофонов будет расти в пять раз быстрее рынка смартфонов в целом: В 2021 году планшетофоны займут почти 60% рынка смартфонов

    13:3515

    Объектив Leica Noctilux-M 75 mm f/1.25 ASPH оценен производителем в $12795: Объектив Leica Noctilux-M 75 mm f/1.25 ASPH предназначен для портретной съемки

    13:3067

    Qualcomm ответила Apple собственным иском о нарушении ряда патентов: Qualcomm обвиняет Apple в нарушении патентов

    13:1514

    Серия Toshiba XG5-P включает твердотельные накопители объемом 1 и 2 ТБ, поддерживающие NVMe: Отгрузка ознакомительных образцов новых накопителей уже началась

    13:1018

    Радиаторы EK Water Blocks для твердотельных накопителей типоразмера M.2 доступны еще в четырех цветах: Цена любого из новых вариантов EK-M.2 NVMe Heatsink примерно равна 12 евро

    12:547

    Система Kateeva YIELDjet Explore Pro предназначена для струйной печати больших панелей OLED RGB: Фактическая отгрузка систем началась до их формального представления

    12:178

    Intel считает, что беспилотные автомобили превратятся в новый тип развлекательной платформы для пассажиров: Intel и Warner Bros. разработали концепцию беспилотного авто, как развлекательной платформы

    12:059

    OnePlus 5T стал самым быстро продаваемым смартфоном компании: Cмартфон доступен по цене от 499 долларов

    11:583

    Однорукий робот-манипулятор пополнил семейство ABB YuMi: Серийный выпуск новых роботов ABB должно начаться в 2018 году

    11:54

    Компания Cruise, являющаяся частью General Motors, намерена приступить к масштабным испытаниям беспилотных авто без участия водителей: Criuse не хочет испытывать беспилотные авто с водителями за рулём

    11:301

    Первый безрамочный смартфон Sony может быть оснащен Snapdragon 835 и экраном 4К: Sony H8541 получит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти, модули Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS и NFC, разъем USB-C, защиты от пыли и влаги IP65/68

    11:1220

    Через три года Samsung хочет видеть свои светодиодные экраны в каждом десятом кинотеатре мира: Подобные кинотеатры в следующем году будут активно открываться в разных странах мира, включая США и Китай

    10:5444

    Опубликованы фотографии контроллера шлема Huawei Daydream VR: Презентация шлема Huawei Daydream VR ожидается на CES 2018

    10:21

    Инновационный смартфон Huawei Honor Magic подешевел до $410: Через год после анонса производитель решил снизить цену с 560 до 410 долларов

    10:146

    Philips 356M6QJAB/11 — 35-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD и подсветкой Ambiglow: Монитор Philips 356M6QJAB/11 удивляет разрешением

    10:0011

    В России хотят запретить BlaBlaCar: Подобный судебный процесс идет только в России

    09:3750

    Qualcomm объявила о выходе первых смартфонов, которые используют возможности Snapdragon Neural Processing Engine: Первыми смартфонами, использующими возможности Snapdragon Neural Processing Engine, стали Moto Z2 Force и Moto X4

    09:301

    Microsoft готовит новое приложение, которое упростит процесс переноса фотографий между iOS и Windows 10: Приложение уже было замечено в последней сборке Windows Insider и скоро должно стать доступно всем тестерам Windows 10

    09:297

    Смартфон LG V40 может напоминать Essential Phone: Компания LG запатентовала смартфон, эскиз которого очень напоминает выпущенный в этом году Essential Phone

    09:195

    Samsung купила стартап Fluently, намереваясь улучшить функциональность Bixby: Приобретение инициировало подразделение Samsung Research, которое занимается разработками в области ИИ

    09:006

    Новый раунд: Apple обвиняет Qualcomm в нарушении ряда патентов, касающихся продления автономности мобильных устройств: Apple подала против Qualcomm очередной иск

    09:008

    Смартфон Panasonic Eluga C оценен в $200: Дисплей покрывает 84,6% площади лицевой панели

    08:503

    Google хочет переманить некоторых специалистов Nvidia, предлагая им до 12 млн долларов за трёхлетний контракт: Google хочет заполучить специалистов по ИИ компании Nvidia

    08:304

    Apple арендовала испытательный полигон для автомобилей, некогда принадлежавший DaimlerChrysler: Apple арендовала автомобильный испытательный полигон

    08:006

    Аналитики ожидают, что рынок ноутбуков будет демонстрировать спад пять лет подряд : Продажи ноутбуков будут снижаться пять лет подряд, начиная со следующего года

    07:0015

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