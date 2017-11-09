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    9 ноября 2017

    Ноутбук Acer Aspire A615-51G с экраном IPS, процессорами Intel Kaby Lake-R и GPU Nvidia GeForce MX150 выйдет в январе: Стоимость Acer Aspire A615-51G составит $825-1000

    20:3019

    Intel снимает с производства процессоры Broadwell-E (разъем LGA 2011-v3): CPU Broadwell-E будут доступны для заказа до 25 мая 2018 года

    19:2510

    Раджа Кодури действительно покинул AMD ради Intel. Последняя же создала новое подразделение и собирается заняться дискретной графикой: Intel наняла Кодури для работы над некими дискретными графическими решениями

    19:1367

    Первый доступный для пассажиров беспилотный автомобиль в США попал в ДТП спустя час после старта: Беспилотный автомобиль Navya попал в ДТП в США

    18:5172

    Смартфон Honor 10 получит экран 18:9 и SoC Kirin 970: Официальная премьера Honor 10 ожидается 5 декабря

    18:108

    В тройку самых продаваемых смартфонов в мире вошла одна модель Samsung, и это бюджетное устройство : iPhone 8 Plus оказался популярнее iPhone 8

    15:5182

    ELISE — российский 28-нанометровый процессор для интернета вещей, систем компьютерного зрения и многих других сегментов: Компании «Элвис-НеоТек» и «Элвис» разработали процессор ELISE

    15:3561

    Смартфоны Google Pixel 2 XL теперь ещё и подмигивают экранами при блокировке или включении: У смартфонов Google Pixel 2 XL нашлась ещё одна проблема

    13:4229

    Logitech удалённо отключит все устройства Harmony Link из-за того, что не хочет платить за продление лицензии на используемую технологию : 16 марта 2018 года все устройства Logitech Harmony Link прекратят работу

    13:2149

    Процессор Qualcomm Centriq 2400: 48 ядер, 18 млрд транзисторов, частота 2,6 ГГц и TDP в 120 Вт: Qualcomm начала поставки CPU Centriq 2400

    12:1797

    В утечке данных Yahoo обвинили «русских агентов»: В 2013 году были взломаны все 3 млрд аккаунтов Yahoo

    12:1542

    Во время испытаний SpaceX взорвался двигатель Merlin нового поколения: Новый двигатель SpaceX Merlin взорвался во время испытаний

    11:1484

    Чехол Mophie juice pack для смартфона Samsung Galaxy Note8 оснащается аккумулятором ёмкостью 2950 мА·ч: Mophie представила парочку чехлов для Samsung Galaxy Note8

    10:4931

    Не работает микрофон Google Pixel 2? Подуйте в громкоговоритель: Прокомментировать это довольно трудно

    10:4118

    Silicon Power Armor A75 — самый тонкий защищённый внешний HDD, выделяющийся алюминиевым корпусом: Внешний HDD Silicon Power Armor A75 получил алюминиевый корпус

    10:36

    Qualcomm, Himax и Truly Opto-Electronics начнут массовое производство систем распознавания лиц в марте-апреле 2018: Эти системы будут использоваться в смартфонах Oppo и Xiaomi

    10:3215

    Названа цена и дата начала продаж объектива Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary: Объектив предложен в двух вариантах

    10:263

    Средняя скорость мобильного интернета 4G в США составляет 13,95 Мбит/с, в мире — 16,6 Мбит/с: Миннеаполис лидирует в рейтинге американских городов с самой быстрой связью 4G

    10:2517

    Специалисты IHS Markit подсчитали стоимость компонентов iPhone X: Самой дорогой частью аппарата в IHS Markit называют модуль дисплея

    10:1220

    В Китае начнется выпуск электромобилей Ford Zotye: Ford и Zotye Auto инвестируют в новый завод 756 млн долларов

    10:002

    Новый iPad получит систему распознавания лиц пользователей, но не дисплей OLED: Выход новинки ожидается в июне следующего года

    09:4810

    Очки дополненной реальности Apple с операционной системой rOS ожидаются в 2020 году: До сих пор Apple окончательно не решила, как пользователь будет управлять гарнитурой и запускать приложения

    09:2515

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s напоминает iPhone X: Главное изменение касается формы дисплея в верхней части, а точнее выреза посередине

    09:1438

    Amazon научила голосовой помощник Alexa новому языку, но это не русский: Alexa заговорит на японском языке

    09:009

    Влагозащищенный смартфон UmiDigi S2 Pro получил аккумулятор емкостью 5100 мА•ч: Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 ГБ

    08:551

    Смартфон Samsung Galaxy S8 стал доступен в цвете Burgundy Red: Новинка уже поступила в продажу на территории Южной Кореи

    08:4610

    Обновление ПО для АС Devialet Phantom сделало ее еще громче: Devialet Phantom предлагается по цене 1690 долларов

    08:323

    Количество пользователей оболочки Meizu Flyme перевалило за 60 млн человек: Почти 5 млн пользователей оболочки Flyme используют её на смартфонах других брендов

    08:30

    Waymo первой вывела на дороги общего пользования беспилотные авто без водителя за рулём: Waymo уже тестирует беспилотные авто 4 уровня

    08:0027

    В работе над летающими автомобилями компании Uber будет помогать NASA: Uber заключила соглашение с NASA

    07:001

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