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    29 ноября 2017

    Samsung возвращается к выпуску женских версий смартфонов. Модель SMARTgirl Galaxy S8+ получит комплектный чехол с кристаллами Swarovski: Смартфон Samsung SMARTgirl Galaxy S8+ поставляется с оригинальным чехлом

    20:4934

    Опубликованы качественные изображения смартфона Samsung Galaxy S9: Смартфон должны показаться в начале января на CES 2018

    16:3363

    Готова спецификация HDMI 2.1, поддерживающая Dynamic HDR и разрешение до 10К: Для подключения по стандарту HDMI 2.1 понадобятся новые кабели

    15:27142

    Airbus, Rolls-Royce и Siemens вместе будут делать гибридный самолет с турбореактивными двигателями и электродвигателями: Прототип называется E-Fan X

    15:05101

    В IDC ожидают, что продажи «персональных вычислительных устройств» в ближайшие годы будут сокращаться на 2% в год: Но некоторых сегментах ожидается рост, но этого будет недостаточно, чтобы предотвратить сокращение рынка

    14:2511

    SoftBank и Dragoneer Investment Group хотят купить акции Uber дешевле, чем они оценивались в последнем раунде финансирования: SoftBank и Dragoneer Investment Grou могут купить более 14% акций Uber

    14:132

    Представлены 3D-карты серии PowerColor Red Devil RX Vega: Серия включает модели PowerColor Red Devil RX Vega 64 и PowerColor Red Devil RX Vega 56

    14:0510

    Google выяснила причину перезагрузок смартфонов Pixel 2 и 2 XL, пообещав выпустить исправление в ближайшие недели: Google не говорит конкретно, что именно вызывает перезагрузку

    13:427

    Смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus, которые получат аккумуляторы емкостью 4000 мА•ч, будут выпущены 7 декабря: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus будут предлагаться по цене $105 и $150 соответственно

    13:2718

    Найден анекдотично простой способ получить права администратора в Apple macOS: Ошибка в macOS High Sierra позволяет получить права root без ввода пароля

    13:24141

    Компания Samsung начала серийный выпуск однокристальных систем по 10-нанометровой технологии FinFET второго поколения: Линия S3 готова наращивать выпуск 10-нанометровой продукции

    13:077

    Специалисты Chainalysis утверждают, что на сегодняшний день утерянными можно считать от 2,78 до 3,79 млн Bitcoin: Общая сумма утерянных Bitcoin может превышать 40 млрд долларов

    12:4410

    «Сбербанк» и «Альфа-банк» осуществили первую в России транзакцию через блокчейн: Обычный межбанковский перевод может занимать до 30 часов, а с блокчейном он проходит за минуты

    12:4119

    Ассортимент Gigabyte пополнили 3D-карты серии Radeon RX Vega Gaming OC WindForce 2X: Обе модели разогнаны производителем

    12:381

    Начались поставки серверных модулей памяти Crucial DDR4 объемом 128 ГБ: Как и было запланировано, линейку открыли модули, работающие на эффективной частоте 2666 МГц

    12:123

    Samsung запатентовала сканер отпечатков пальцев под поверхностью экрана смартфона: На выставке Consumer Electronics Show 2018 за закрытыми дверьми ожидается презентация Galaxy S9 и Galaxy S9+

    12:0551

    Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ жалуются на плохую работу автофокуса: В официальном форуме технической поддержки первые сообщения о проблеме появились примерно месяц назад

    11:5843

    Смартфон Honor V10 в тесте AnTuTu практически не уступает Huawei Mate 10 Pro: В продажу новинка поступит 5 декабря

    11:46

    Мышь Cherry MC 4900 оснащена дактилоскопическим датчиком: Цена MC 4900 равна 110 евро. Продажи уже начались

    11:452

    Смартфону Meizu M6S приписывают новую бюджетную SoC Samsung Exynos 7872 : Цена Meizu M6S составит 150 долларов

    11:351

    Смартфон-раскладушка Samsung W2018 засветился на видео и снимках: Анонс Samsung W2018 ожидается 1 декабря

    11:3514

    Эван Блэсс опубликовал логотип смартфона Moto X5: Анонс Moto X5 ожидается в первой половине следующего года

    11:231

    Случайные перезагрузки смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL решаются отключением режима LTE: Google пока не сделала официальное заявление

    11:1213

    Карты памяти Sony G, соответствующие спецификации CFast 2.0, адресованы профессиональным фотографам и видеографам: В серию G войдут модели CAT-G32, CAT-G64 и CAT-G128 объемом 32, 64 и 128 ГБ соответственно

    11:0620

    Xiaomi заявила о создании крупнейшей платформы Интернета вещей: Xiaomi и Baidu заявили, что они начали активное сотрудничество в области искусственного интеллекта

    10:595

    Toshiba использует в новых модулях UFS 64-слойную флэш-память 3D NAND BiCS: Модули соответствуют спецификациям JEDEC UFS ver. 2.1, включая HS-GEAR3

    10:501

    Смартфон 360 N6 Pro не получил второй экран, но оказался довольно интересным середнячком: Цена смартфона начинается с 250 долларов, за старшую версию будут просить около 360 долларов

    10:48

    Крупнейший китайский производитель панелей OLED собирается построить фабрику исключительно для нужд Apple: Компанию BOE не испугал пример GT Advanced Technologies

    10:3024

    Беспилотные автомобили Waymo проехали уже 6,5 млн км по дорогам общего пользования: Waymo хвастается статистикой, касающейся её автомобилей

    09:001

    Sony заняла почти половину рынка устройств виртуальной реальности: Рынок VR впервые перешагнул отметку в 1 млн проданных устройств

    08:008

    Состояние Джефа Безоса превысило 100 млрд долларов: Джеф Безос стал первым за 18 лет владельцем состояния свыше 100 млрд долларов

    07:0030

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