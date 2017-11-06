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    6 ноября 2017

    Лишь 10% американцев пользуются услугами Uber: На рынке «частного такси» США Uber занимает 74%

    20:0229

    Broadcom предлагает за все акции Qualcomm 130 млрд долларов: Предложение Broadcom не зависит от исхода сделки между Qualcomm и NXP

    18:1223

    Intel представила мобильные процессоры Core H с графическим ядром AMD и памятью HBM2: Intel анонсировала CPU восьмого поколения с GPU AMD

    18:06177

    В IDC оценили рост рынка общедоступных облачных сервисов за год в 28,6%: В первом полугодии 2017 года указанный рынок превысил 63 млрд долларов

    17:46

    10 лет с момента выхода первой публичной версии Android. Вспоминаем, как это было: 10 лет назад вышла первая публичная бета Android

    17:3827

    Аналитики Digitimes Research ожидают, что в этом квартале поставки планшетов вырастут: Рост по сравнению с третьим кварталом прогнозируется на 7,8%

    17:296

    Стало известно, когда начнется строительство фабрики TSMC, рассчитанной на нормы 3 нм: Предприятие разместится в научном парке Tainan Science Park на юге Тайваня

    16:1813

    Смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2017) получит сменный аккумулятор: Технические характеристики Samsung Galaxy J2 Pro (2017) пока неизвестны

    15:5325

    Вариант смартфона Nokia 5 с 3 ГБ ОЗУ оценен в $210: Пока новинку предлагает только Flipkart

    15:402

    Системная плата ASRock C3758D4I-4L оснащена 13 портами SATA 6 Гбит/с и пятью портами Gigabit Ethernet: На плате типоразмера mini-ITX установлена однокристальная система Intel Atom C3758

    15:2318

    Смартфон Samsung Galaxy Note9 проходит под кодовым названием Crown: Тестовое производство смартфона начнется уже в первом квартале следующего года

    14:0351

    7Artisans скоро выпустит объектив с фокусным расстоянием 35 мм и максимальной диафрагмой F/1,2 для беззеркальных камер: Всего до конца года будут представлены три модели

    13:474

    Возможность бесплатного перехода на Windows 10 с предыдущих версий ОС сохраняется до 31 декабря 2017: Формально любой пользователь Windows 7 и Windows 8.1 может активировать данные специальные возможности и обновитьcя до Windows 10 совершенно бесплатно

    13:2448

    Джеф Безос продал акции Amazon на миллиард долларов: Безос снова стал самым богатым человеком в мире

    13:1519

    Пользователи Apple Watch Series 3 столкнулись с проблемами, спрашивая часы о погоде: Часы Apple Watch Series 3 не любят переходов на зимнее время

    13:0868

    Мини-ПК Compulab fitlet2 построены на процессорах Intel с пассивным охлаждением: На миниатюрной плате fitlet2 есть один слот для модуля памяти DDR4 SO-DIMM

    12:5515

    Ford придумала простое устройство, которое не даст водителю уснуть за рулём: Кепка Ford SafeCap проследит, чтобы дальнобойщик не уснул за рулём

    12:4418

    Hasselblad анонсирует выпуск еще двух моделей объективов серии XCD: Первая из новинок — XCD 135mm F2.8, про вторую пока известно только фокусное расстояние

    12:313

    Часть аналитиков считает, что уже по итогам текущего финансового квартала стоимость Apple превысит 1 трлн долларов: Apple может достигнуть отметки в 1 трлн долларов уже в ближайшие месяцы

    11:3242

    Система охлаждения Jonsbo CR-601 RGB подходит для процессоров с TDP до 130 Вт: Система охлаждения Jonsbo CR-601 RGB украшена 256-цветной подсветкой

    11:30

    TomTom открывает доступ к онлайновым API: Обычные API и SDK TomTom уже широко используются разработчиками

    11:01

    Четыре из пяти основных поставщиков нарастили поставки планшетов в третьем квартале 2017 года, но рынок в целом сократился: Лидером рынка остается Apple

    10:3920

    Представлен концептуальный смартфон Gravity: Смартфон можно прикладывать к уху верхней или нижней частью благодаря использованию пьезоэлектрического громкоговорителя

    10:059

    Смартфон Xiaomi Mi 6C ожидается в декабре: Новинка может быть выпущена под названием Xiaomi Mi 6C или Mi 6X по цене около 400 долларов

    09:1212

    Samsung опубликовала рекламный ролик Galaxy Note8, в котором указываются недостатки смартфонов iPhone:

    09:00128

    OnePlus дразнит общественность грядущим анонсом нового смартфона: Кроме того, в Twitter пользователям предложили угадать город, в котором будет представлен смартфон

    08:484

    Google снизила максимальное разрешение видеороликов HDR до 1080р для мобильных устройств: Изначально разрешение видеороликов HDR на мобильных устройствах можно было выбрать вплоть до 1440p или даже 2160p

    08:2015

    Портативный аккумулятор Dodocool емкостью 10 000 мА•ч получил сертификат MFi: Новинка предлагается по цене 25 долларов

    07:313

    Представлено ограниченное издание умных часов Nokia Steel: Nokia Steel имеют вид классических часов, они могут синхронизироваться со смартфоном и весами Nokia

    07:194

    Смартфон OnePlus 5T замечен в GFXBench: Анонс смартфона ожидается во второй половине ноября

    07:05

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