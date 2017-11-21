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    21 ноября 2017

    Оказывается, Apple работала над HomePod с момента выхода Amazon Echo и не раз закрывала проект: Apple HomePod изначально должна была быть простой акустической системой

    19:5537

    Misfit Command — гибридные умные часы, автономность которых достигает одного года: Часы Misfit Command оценены в 150 и 170 долларов

    18:5412

    На случай кражи Apple внедрит в свой флагманский моноблок функцию Find My iMac Pro : Украденный iMac Pro можно будет найти посредством функции Find My iMac Pro

    16:5342

    Apple запатентовала построение сцен дополненной реальности: Для построения сцены используется подход под названием In-Place Augmented Reality

    16:4230

    В третьем квартале лишь Nvidia смогла нарастить свою долю на рынке GPU: Аналитики Jon Peddie Research оценили рынок GPU в третьем квартале

    16:2936

    Из всех производителей памяти NAND компания Intel показала худший рост выручки: Рынок флэш-памяти NAND вырос на 14,3%

    15:357

    Видеокарту PowerColor Radeon RX Vega 64 Devil уже можно предзаказать, расставшись с £590: Видеокарта PowerColor Radeon RX Vega 64 Devil занимает, видимо, три слота расширения

    15:0710

    Asus в 2018 году останется крупнейшим поставщиком системных плат: Средняя цена системных плат Asus растет

    14:454

    Китай за три года хочет создать ускоритель ИИ, который будет в 20 раз производительнее Tesla M40: Китай хочет стать лидером на рынке технологий искусственного интеллекта

    14:3815

    В Восточной Европе зафиксирован существенный рост продаж телевизоров, хотя рынок в целом просел на 5%: Рынок телевизоров просел на 5%

    14:1214

    Начались продажи чехлов и объективов Moment для смартфона Apple iPhone X: Защитный чехол Photo Case используется для крепления объективов.

    13:548

    Камера Sony a7R III тоже «ест звезды»: Неотключаемый алгоритм шумоподавления не дает использовать Sony a7RIII для съемки звездного неба

    13:3934

    Для управления роботом Toyota T-HR3 используется 170-килограммовый модуль и шлем виртуальной реальности: Toyota представила робота-гуманоида T-HR3

    13:137

    Основой мини-компьютера Axiomtek eBOX560-512-FL служит процессор Intel Core i5-7300U или Celeron 3965U с пассивным охлаждением: Конфигурация eBOX560-512-FL может включать один модуль DDR4-2133 SO-DIMM объемом до 16 ГБ

    12:56

    Модули памяти DDR4 серии Patriot Viper LED украшены подсветкой: Подсветка встроена в алюминиевые радиаторы

    12:32

    Стойки Sanus WSS51 предназначены для беспроводных акустических систем Sonos Play:5: АС Sonos Play:5 можно закрепить на Sanus WSS51 горизонтально или вертикально

    12:09

    Пылесосы Roomba обзавелись поддержкой IFTTT: Поддержка сервиса IFTTT, теснее интегрирует Roomba в умный дом

    11:4612

    BMW отзывает все автомобили BMW i3 и временно прекращает продажи модели: Продажи автомобиля будут возобновлены, когда BMW внесет необходимые изменения в конструкцию

    11:1522

    По подсчетам IDC, в первом полугодии рынок бизнес-сервисов и IT-сервисов вырос на 4,0%: В денежном выражении он достиг 475 млрд долларов

    11:09

    На сайте Samsung появилась страница, имеющая отношение к смартфону Galaxy X со сгибающимся экраном: Вариант Samsung Galaxy X для южнокорейского рынка носит индекс SM-G888N0

    10:5510

    В десятку лучших устройств этого года по версии Time вошли Nintendo Switch, iPhone X, Galaxy S8 и Apple Watch Series 3: Первое место досталось инновационной игровой консоли Nintendo Switch

    10:5227

    Продажи ноутбуков в Индии более чем удвоились всего за квартал: Индийский рынок ПК растет на фоне сокращения мирового рынка

    10:422

    Представлена АС Amazon All-new Echo Product (RED) edition: Начало продаж запланировано на 6 декабря этого года

    10:411

    Смартфон OnePlus 5 скоро исчезнет из продажи: Сегодня в продажу поступает смартфон OnePlus 5T

    10:271

    Toshiba выпустит акции на 5,4 млрд долларов, так что продажа полупроводникового производства становится необязательной: Риск, что Toshiba снимут с торгов на токийской бирже, будет устранен

    10:262

    Samsung представила Galaxy S8 в красном цвете перед появлением iPhone X в Южной Корее: Три корейских мобильных оператора подтвердили, что iPhone X был распродан по предварительным заказам буквально за несколько минут

    09:4049

    Следующий хромбук Samsung может получить отсоединяемую клавиатуру: Новинка должна поступить в продажу в следующем году

    08:507

    Oukitel K5 предложит безрамочный дизайн и емкий аккумулятор при цене $100 : В продажу смартфон поступит в начале декабря

    08:402

    Фотография смартфона Samsung Galaxy A7 (2018) демонстрирует сдвоенную фронтальную камеру: Выход смартфона ожидается в начале следующего года

    08:30

    В продажу поступила гарнитура Razer Hammerhead iOS Mercury Edition: Цена наушников составляет 100 долларов

    08:151

    Смартфон Xiaomi Mi Note 3 стал более доступным, правда и объем ОЗУ тоже уменьшился: Все остальные характеристики устройства остались неизменными

    08:031

    Uber приобретёт у Volvo 24 000 кроссоверов XC90 для создания автопарка беспилотных машин: Volvo предоставит Uber 24 000 автомобилей XC90

    08:0011

    Ноутбук Surface Book 2 пополнил список неремонтопригодных устройств Microsoft: Ноутбук Surface Book 2 получил iFixit один балл

    07:3014

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