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    15 ноября 2017

    Компания Gigabyte Technology объявила о доступности серверов R181 и R281 на процессорах Cavium ThunderX2: Процессоры Cavium ThunderX2 построены на архитектуре ARM

    20:476

    Meizu собирается выйти на какие-то американские рынки смартфонов, но США в их числе нет: Meizu пока не выйдет на рынок США

    20:219

    По мнению TrendForce, рынок ноутбуков в этом году не сократится, а вырастет: Рост будет небольшим — на 0,7%

    20:20

    HTC начала распространять обновление до Android Oreo для смартфонов U11: Смартфоны HTC U11 начали получать Android 8.0

    20:042

    Из-за проблем с производством iPhone X компания Foxconn зафиксировала крупнейший за девять лет спад чистой прибыли: Чистая прибыль Foxconn рухнула на 39%

    19:5827

    Решение европейских регуляторов по сделке между Qualcomm и NXP может быть принято в 2018 году: По неофициальной информации, для получения одобрения регуляторов Qualcomm предложили исключить из сделки некоторые патенты NXP

    18:29

    В США из-за взрыва аккумулятора камеры отменили 24 авиарейса: Инцидент произошел в международном аэропорту в Орландо

    18:0954

    VESA сообщила о готовности спецификации DisplayID 2.0: Ключевым отличием DisplayID 2.0 от его предшественников названа модульная структура

    17:587

    Первая реальная фотография смартфона Samsung Galaxy S9 демонстрирует вертикальную сдвоенную камеру [Обновлено]: Если на фотографии действительно запечатлен прототип Samsung Galaxy S9, то предположения были верны

    15:2080

    Опубликованы характеристики смартфона Gionee M7 Plus, который набирает более 100 тыс. баллов в AnTuTu: Анонс Gionee M7 Plus ожидается 26 ноября

    15:107

    В базе данных SiSoftware замечена первая плата на чипсете Intel Z390: Это модель SuperMicro C7Z390-PGW

    15:081

    Начались продажи умных часов Fossil Q Control Gen 3 Sport: Умные часы Fossil Q Control Gen 3 Sport стоят $275

    14:50

    Три панели корпуса для ПК FSP CMT510 изготовлены из закаленного стекла: Корпус FSP CMT510 рассчитан на системные платы типоразмера ATX

    13:5611

    Cisco выделяет на поддержку проектов «умных» городов 1 млрд долларов: Цель программы — стимулировать внедрение передовых технологий

    13:407

    Одноплатный мини-сервер QNAP QBoat Sunny адресован разработчикам IoT: Основой сервера служит процессор Annapurna Labs AL-314

    13:125

    Линейку x86-совместимых серверов Fujitsu возглавили новые модели серий Primequest E и Primergy M4 на процессорах Intel Xeon Scalable: Продажи новых серверов серий Primequest E и Primergy M4 уже начались

    12:2232

    ITC начинает расследование по заявлению Aqua Connect о нарушении патентов компанией Apple: В жалобе утверждается, что принадлежащие Aqua Connect патенты нарушены в смартфонах iPhone и другой продукции Apple

    11:558

    Корпуса для внешних накопителей Apacer AD100 и AD300 поддерживают SATA 6 Гбит/с и USB 3.1 Gen 1: Модель AD100 изготовлена из стали и пластика, AD300 — из алюминиевого сплава

    11:295

    Видео дня: новая версия робота Boston Dynamics SpotMini. И она жёлтая: Новый робот Boston Dynamics SpotMini двигается весьма натурально

    11:2453

    Система Aura использует для наблюдения за помещениями технологию WiFi Motion: Aura обнаруживает движение в комнатах, не используя камеры или датчики движения

    11:123

    Гарнитура виртуальной реальности HTC с поддержкой Google Daydream отменена: HTC не выпустит гарнитуру с поддержкой Daydream

    11:082

    SoC Apple A11X получит восьмиядерный процессор и будет выпускаться по техпроцессу 7 нм: Apple продолжит наращивать количество ядер в своих платформах

    10:55168

    Точки доступа Zyxel NWA1123-AC HD и NWA5123-AC HD соответствуют спецификации 802.11ac Wave 2: Производитель относит точки доступа Zyxel NWA1123-AC HD и NWA5123-AC HD к корпоративному сегменту

    10:51

    Оперативная память на основе микросхем 3D XPoint выйдет во второй половине следующего года: Intel выпустит оперативную память 3D XPoint примерно через год

    10:429

    Анонс смартфона Samsung Galaxy S9 ожидается до начала MWC 2018: Источник добавляет, что Samsung Galaxy S9 скопирует одно из главных нововведений iPhone X

    09:1531

    Очки дополненной реальности Apple ожидаются на рынке не позднее 2019: Глава компании, не называя заказчика, сообщил, что устройство, оснащено полностью прозрачными стеклами, позволяет неким образом взаимодействовать с окружением

    09:0513

    Гарнитура Samsung HMD Odyssey поступит в продажу 21 ноября: У себя на родине устройство будет предлагаться по цене около 700 долларов, тогда как в США гарнитура будет стоить на 200 долларов меньше

    08:551

    Представлен фитнес-браслет MGCool Band 4: На стадии предзаказа MGCool Band 4 предлагаются по цене 24 доллара

    08:45

    Первый ноутбук с Windows 10 и Snapdragon 835 появился на официальном сайте HP: Устройство с модельным номером 2US29AV было замечено на официальном сайте HP Care Pack

    08:1718

    Вместе со смартфонами Samsung Galaxy S9 и S9+ на рынке может появиться S9 Mini: Стоит добавить, что ранее мы слышали слух о миниверсиях Samsung Galaxy S7 и Galaxy S8

    08:0825

    Sony готовит свой первый смартфон со сдвоенной камерой, но таковым будет фронтальный модуль: Первый смартфон Sony со сдвоенной камерой будет основан на Snapdragon 630

    08:002

    Источники приписывают новую 3D-камеру смартфонам iPhone, которые выйдут в 2019 году: Система TrueDepth продолжит использоваться на фронтальной панели устройства

    07:5216

    После установки iOS 11.2 будет увеличена скорость беспроводной зарядки iPhone 8, 8 Plus и iPhone X: После выпуска iOS 11.2 мощность беспроводной зарядки будет увеличена до 7,5 Вт

    07:4361

    Объективы для смартфонов с пятикратным оптическим зумом производства Asia Optical появятся на рынке в третьем квартале 2018: У компании Asia Optical есть 220 станков для создания асферических линз, месячная производительность которых составляет 12 млн единиц

    07:206

    LG намеревается занять лидирующую позицию в сегменте электронных медицинских товаров: На выставке Medica 2017 компания LG, в частности, анонсировала инновационный диагностический монитор со внутренним калибратором

    07:111

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