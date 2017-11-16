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    16 ноября 2017

    В вентиляторах Corsair ML PRO RGB используются подшипники на магнитной левитации: Серия Corsair ML PRO RGB включает вентиляторы типоразмера 120 и 140 мм

    21:1015

    Представлен смартфон OnePlus 5T: Смартфон OnePlus 5T всё-таки оказался немного дороже предшественника

    20:29112

    Polaroid Insta-Share Moto Mod — принтерный модуль для смартфона Moto Z : Цену Polaroid Insta-Share Moto Mod производитель не называет

    20:232

    Samsung намерена вернуть себе лидерство на рынке смартфонов Индии путём выпуска новых бюджетных моделей : Samsung хочет составить конкуренцию Xiaomi в бюджетном сегменте

    19:5710

    Свой первый круглосуточный магазин компания Xiaomi открыла в России: Xiaomi открыла в России свой первый в мире круглосуточный магазин

    19:4346

    С паукообразным роботом MekaMon можно играть, используя дополненную реальность: Робот MekaMon стоит 300 долларов

    18:067

    Через пять лет электромобили Fisker будут заряжаться всего за минуту : Компания Fisker через пять лет намерена совершить революцию на рынке автомобильных АКБ

    16:0968

    Cisco зафиксировала незначительные изменения в финансовых показателях относительно прошлого года: Cisco отчиталась за первый квартал 2018 финансового года

    15:46

    Рынок серверной памяти DRAM поделён между тремя производителями: Samsung лидирует на рынке серверной памяти DRAM

    15:341

    Смартфон Alcatel 5 получит дисплей 18:9 и сдвоенную фронтальную камеру: Появились качественные изображения шести новых смартфонов Alcatel

    15:149

    В некоторых европейских странах доля Huawei на рынке смартфонов с Android превышает 20%: Huawei на большинстве европейских рынков Android уступает только Samsung

    14:339

    Землетрясение в Южной Корее не повлияет на выпуск дисплеев для смартфонов Apple iPhone X: Землетрясение магнитудой 5,4 произошло вчера в юго-восточной части полуострова

    13:339

    В прошлом квартале лишь один сегмент на рынке SSD продемонстрировал рост: Половину потребительских SSD занимают модели M.2

    13:238

    На полупроводниковом рынке впервые за четверть века сменился лидер. Новым стала Samsung : Samsung обошла Intel на рынке полупроводников

    12:4858

    Каталог Nvidia пополнили мобильные графические ускорители GeForce MX110 и MX130 : Обе модели построены на архитектуре Maxwell

    12:3028

    KVM-коммутатор Iogear GCS52DP оснащен портами DisplayPort и USB: Iogear GCS52DP позволяет использовать комплект из одного монитора, клавиатуры и мыши с двумя компьютерами

    12:07

    В рейтинге энергетической эффективности суперкомпьютеров Green500 лидируют системы из Японии: Максимальную энергетическую эффективность демонстрирует суперкомпьютер Shoubu system B

    10:57

    Дрон DJI Mavic Pro стал доступен в цвете Alpine White: В плане аппаратных характеристик DJI Mavic Pro Alpine White не отличается от оригинальной версии

    10:542

    В OnePlus 5 и других смартфонах на SoC Qualcomm обнаружен бэкдор, но в OnePlus не видят в нем большой проблемы: EngineerMode позволяет получить права суперпользователя root

    10:393

    Автомобильное ЗУ Belkin для устройств Apple характеризуется мощностью 36 Вт: Аксессуар предлагается по цене 30 долларов, кабель с разъемами USB-C и Lightning в комплект не входит

    10:1933

    Doogee выпустит смартфон со сгибающимся дисплеем: Cообщается о наличии 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти

    10:0321

    Meizu выпустила зарядный кабель USB со светодиодной подсветкой: Версии с разъемами USB-C и MicroUSB стоят 10,5 и 8,9 доллара соответственно

    09:546

    Появилась информация о специальной версии смартфона OnePlus 5T Star Wars Limited Edition: Смартфон OnePlus 5T должен быть представлен уже сегодня

    09:414

    Наушники Vinci 2.0: поддержка Alexa, модем 3G, модуль GPS, датчик ЧСС, экран, 20 часов автономности, управление жестами и ЦАП AKM4376: Наушники Vinci 2.0 создатели позиционируют для спортсменов

    09:304

    Профессиональный защищенный смартфон Nomu T18 поступил в продажу: Nomu T18 предлагается за 330 долларов

    09:2927

    Смартфону Samsung Galaxy S9 приписывают камеру с антибликовым покрытием BBAR и беспроводные наушники AKG: Анонс смартфона ожидается в феврале следующего года

    09:1125

    10-летний ребёнок смог разблокировать iPhone X, принадлежащий его матери: iPhone X порой не видит разницы между родителями и их детьми

    09:0076

    Клавиатура Razer BlackWidow Ultimate характеризуется степенью защиты IP54: Цена клавиатуры составляет 120 евро

    08:465

    Смартфон Ulefone Mix 2 оценен в 100 долларов: Экран, по утверждению производителя, будет занимать 90,1% лицевой панели

    08:371

    Представлен бюджетный смартфон AllCall Madrid : На стадии предварительного заказа его можно будет купить за 50 долларов

    08:28

    Стоимость полупроводниковых пластин существенно вырастет за следующие два года: Полупроводниковые пластины вырастут в цене

    08:004

    На суперкомпьютеры Cray приходится 19,5% суммарной производительности систем в списке TOP500: При этом суперкомпьютеры Cray составляют всего 10,6% списка

    01:221

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