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    27 ноября 2017

    APU Ryzen 5 2500U демонстрирует уровень производительности, примерно равный Core i5-8250U: Производительность GPU APU Ryzen 5 2500U ниже, чем у GeForce MX150

    20:5244

    Гендиректор Razer объяснил, почему у смартфона Razer Phone нет разъема для наушников: В оснащение Razer Phone входит порт USB-C, а в комплект поставки — адаптер для подключения к нему наушников с

    20:5124

    Список устройств Samsung, которые получат Android Oreo, весьма широк, но большинство он не обрадует: Samsung обновит до Android Oreo минимум 36 устройств

    19:4221

    Razer Phone в тестах JerryRigEverything показал себя далеко не отличником: Razer Phone можно погнуть руками

    19:164

    По словам SensibleVision, ее система аутентификации 3DVerify превосходит аналогичную разработку Apple: Залог надежности 3DVerify — в использовании «одномоментной многофакторности»

    18:3614

    Пакет Microsoft Office доступен на всех хромбуках: Версию Office for Android можно установить на любом хромбуке с доступом к Google Play

    16:0414

    Судя по первому изображению, камера Panasonic DC-GH5s будет очень похожа на DC-GH5: Новая камера будет дороже, чем GH5

    15:544

    В 2022 году в трех районах Сингапура будут эксплуатироваться самоуправляемые автобусы: В Сингапуре создан центр разработки самоуправляемых автомобилей

    14:5410

    Однокристальная система MediaTek MT2621 предназначена для устройств интернета вещей: Однокристальная система MediaTek MT2621 поддерживает NB-IoT Release 14 и GSM/GPRS

    14:311

    Начались продажи модульных систем жидкостного охлаждения EK Water Blocks EK-MLC Phoenix: Конфигурация системы жидкостного охлаждения EK Water Blocks EK-MLC Phoenix определяется покупателем

    14:121

    День благодарения и «Черная пятница» в этом году побили прошлогодний рекорд онлайновых продаж: Данные о продажах в традиционных магазинах пока отсутствуют

    13:3325

    Bitcoin преодолел отметку в 9000 долларов, и курс продолжает расти: Bitcoin сейчас стоит свыше 9500 долларов

    13:2687

    Компания Tsinghua Unigroup нашла стратегического партнера по строительству завода стоимостью 30 млрд долларов, который будет выпускать микросхемы памяти : Проектная производительность первой очереди предприятия составляет 100 000 пластин в месяц

    12:586

    В линейку Intel Core i9 войдут и мобильные процессоры: Серию откроет модель Core i9-8950HK

    12:0331

    Пионер технологии сенсорных экранов обвинил Apple: По мнению компании Nartron, ее патент нарушен в устройствах Apple

    11:2925

    Смартфон Honor V10 замечен в базе данных Geekbench: Смартфон оснащен восьмиядерной однокристальной системой, работающей на частоте 1,8 ГГц, которой, скорее всего, является Kirin 970

    10:49

    Шестидюймовый смартфон Oppo A79 оценен в $360 : В продажу новинка поступит 1 декабря

    10:40

    Фронтальная панель смартфона Samsung Galaxy A8 (2018) демонстрирует экран Infinity Display и сдвоенную камеру: Смартфоны Samsung Galaxy A5 (2018) и Galaxy A7 (2018) должны быть представлены в декабре этого или январе следующего года

    10:1710

    LG Display впервые с 2009 года опустилась на второе место в списке производителей больших панелей : Остальные места в первой пятерки заняли Innolux, AU Optronics и Samsung Display, доля которых составили 16,1, 15,8 и 8,9% соответственно

    10:03

    Samsung готовится выпустить графеновый аккумулятор, который заряжается за 12 минут: Институт передовых технологий Samsung уже запатентовал новую разработку в соответствующих ведомствах США и Южной Кореи

    09:5149

    Премиальный смартфон Gionee M7 Plus оценен в $670: В продажу новинка поступит 1 января 2018

    09:2824

    Samsung снизила объем заказов ЖК-панелей LG до 100 тыс. единиц, первые телевизоры будут выпущены в следующем году: Оставшиеся ЖК-панели Samsung заказала у китайских производителей, включая BOE

    09:116

    CrucialTec представила бесконтактный модуль термометра для смартфонов: Сроки появления готового решения в смартфонах не сообщается

    08:4116

    За пару месяцев темпы производства iPhone X выросли со 100 до 500 тыс. единиц ежедневно: В связи с чем в первом квартале 2018 Apple отгрузит примерно столько же смартфонов или чуть меньше, чем в четвертом квартале 2017

    08:1815

    Motorola подшутила над Samsung в новом рекламном ролике: В ролике нам демонстрируют бывшего пользователя iPhone, который только что купил Galaxy Note8

    08:0131

    Смартфон Xiaomi R1 будет стоить около $225: Кроме того, 5 декабря Xiaomi должна представить смартфоны Redmi Note 5, Redmi 5, Redmi 5 Plus и Xiaomi Mi 6C

    07:5418

    Представлены полноэкранные смартфоны Gionee S11 и S11S :

    07:302

    Смартфон OnePlus 5 получит поддержку технологии распознавания лиц Face Unlock: Выпущенный недавно смартфон OnePlus 5T получил технологию распознавания лиц Face Unlock, которая реализована при помощи фронтальной камеры

    07:184

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