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    7 ноября 2017

    Умные очки Olympus EyeTrek Insight EI-10 основаны на платформе шестилетней давности: Умные очки Olympus EyeTrek Insight EI-10 оцениваются в 1500 долларов

    20:599

    В оформлении флэш-накопителей Adata UV100F использованы новогодние мотивы: Упаковка тоже оформлена в новогоднем стиле

    20:28

    Смартфон Xiaomi Mi 6 выйдет в варианте с уменьшенным объемом ОЗУ: Он будет стоить примерно $350

    20:12

    Вышло обновление ПО, призванное продлить жизнь экранов смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL: Компания Google сообщила о выпуске обновления ПО для смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL

    19:5123

    Платёжная система Walmart Pay стала сильным конкурентом для Apple Pay: Walmart Pay почти обошла Apple Pay среди клиентов магазинов Walmart

    19:2017

    Изображения камеры Panasonic Lumix DC-G9 и объектива Leica DG Elmarit 200mm f/2.8 появились накануне анонса: Анонс новинок Panasonic ожидается завтра утром

    18:489

    Системная плата Asus WS X299 Pro SE поддерживает IPMI 2.0: Возможности сетевого подключения в Asus WS X299 Pro SE обеспечены наличием двух портов Gigabit Ethernet

    18:086

    Серия LiteOn CA3 включает твердотельные накопители типоразмера M.2 объемом до 1 ТБ: Твердотельные накопители LiteOn CA3 поддерживают NVMe

    16:553

    Из-за роста продаж умных часов Apple расширяет количество партнёров, занимающихся производством компонентов: Apple увеличивает количество поставщиков компонентов для Watch

    15:5935

    Аналитики улучшают свои прогнозы относительно продаж консоли Xbox One X: До конца года Microsoft продаст 1-1,5 млн консолей Xbox One X

    15:4529

    Files Go — первый доступный в Play Store файловый менеджер Google, больше похожий на продукт Apple: Файловый менеджер Google Files Go уже можно скачать

    15:3529

    The Walt Disney Company может купить большую часть холдинга 21st Century Fox: Большая часть 21st Century Fox может перейти к The Walt Disney Company

    15:243

    Партнёр Apple намерен нарастить производственные мощности по выпуску смартфонов в Индии: Выручка Apple в Индии удвоилась

    15:0523

    Китайские производители отгрузят почти 200 млн смартфонов в четвертом квартале 2017: В третьем квартале этого года поставки были на 20,8% больше, чем во втором, но на 0,4% меньше, чем было зафиксировано в третьем квартале прошлого года

    13:34

    Google Assistant научился распознавать музыку : Распознавание музыки при помощи Google Assistant работает примерно по тому же принципу, что в Shazam или SoundHound

    12:581

    Планшет Chuwi SurBook Mini оценен в $259: Продажи начнутся 13 ноября

    12:464

    Apple iPhone X — первый смартфон, заработавший более 100 баллов за качество фото у DxOMark: Apple iPhone X по версии DxOMark занял второе место после Pixel 2

    12:3255

    В 2018 году ожидается выпуск двух смартфонов iPhone с дисплеями OLED и обновленными корпусами: Cейчас металлическая часть корпуса состоит из четырех частей, но в новых моделях iPhone количество деталей будет увеличено

    12:3125

    Названа дата анонса смартфона OnePlus 5T: И даты начала продаж

    12:22

    Первый защищенный смартфон Xiaomi ожидается в 2018 году: Еще до выхода Xiaomi Mi6 поговаривали, что он может оказаться первым водонепроницаемым смартфоном компании

    12:203

    Характеристики смартфона Smartisan Nut Pro 2 стали известны до анонса: Он оснащен однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 660 и 64 ГБ флэш-памяти

    12:134

    Гибридные процессоры Intel получат GPU AMD с 1536 потоковыми процессорами и 4 ГБ памяти: Гибридные процессоры Intel Kaby Lake-G будут четырёхъядерными

    12:1335

    Умные часы PowerWatch, которые не нужно заряжать, поступили в продажу: В PowerWatch используется технологию преобразования тепла человеческого тела в электрическую энергию

    11:5710

    Складной электровелосипед Jolt eBike с запасом хода 80 км предлагается за $499: После выхода цена устройства составит 1999 долларов

    11:4810

    Подделку WhatsApp в Google Play скачали более миллиона раз: Пользователи WhatsApp с уже установленным оригинальным приложением этих манипуляций не ощутили

    11:3911

    Mac Pro 2010, Time Capsule и AirPort Extreme официально стали устаревшими : Около года назад стало известно, что компания Apple расформировала подразделение, задачей которого была разработка беспроводных маршрутизаторов

    11:30

    По прогнозу Digitimes Research, рынок серверов в 2018 году вырастет на 8,5%: Львиную долю поставок обеспечивают тайваньские производители

    11:04

    Nikon прекращает продажи своей продукции в Бразилии: Онлайновый магазин Nikon Store закроется 31 декабря 2017 года

    10:5022

    Верховный суд отклонил апелляцию Samsung в патентном споре с Apple: Годы идут, сериал продолжается

    10:3336

    Alibaba будет финансировать разработку процессоров для интернета вещей: Объектом для инвестиций выбрана компания C-Sky Microsystems

    10:102

    EOSRL берется за разработку дисплеев micro-LED в сотрудничестве с PlayNitride, Macroblock и Unimicron : Образцы панелей micro-LED большого размера должны быть готовы в первой половине 2018 года

    09:266

    Специалисты TechInsights подсчитали стоимость компонентов смартфона Apple iPhone X: Смартфон Apple iPhone X дороже модели iPhone 8, но приносит производителю больше прибыли

    09:0170

    Специалисты DisplayMate назвали экран iPhone X «визуально неотличимым от идеала»: Экран iPhone X назвали лучшим на рынке

    09:00124

    В Таиланде биометрическая проверка скоро станет обязательной для регистрации карточки SIM: Предусмотрено два варианта проверки при регистрации

    08:3012

    Страховая компания SquareTrade назвала iPhone X «самым хрупким, самым дорогостоящим и самым дорогим в ремонте смартфоном iPhone»: Страховщики SquareTrade очень высоко оценили риск повреждений iPhone X

    08:0042

    Док-станция Sonnet eGFX Breakaway Puck для создания внешней видеокарты доступна с адаптером Radeon RX 560: Док-станция Sonnet eGFX Breakaway Puck стоит 450 и 600 долларов

    07:007

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