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    1 ноября 2017

    Верховный суд Ирландии отклонил апелляцию против строительства ЦОД Apple : Проект стоимостью 850 млн евро стал еще на один шаг ближе к реализации

    21:4517

    Гарнитура Microsoft HoloLens теперь доступна почти в четырёх десятках стран, но она по-прежнему очень дорогая: Microsoft выпустила HoloLens на 29 новых рынков

    20:198

    Видео дня: смартфоны HTC U11 Plus и U11 Life: Смартфоны HTC U11 Plus и U11 Life засветились на видео

    19:576

    Опубликованы «живые» фотографии смартфона Gionee M7 Plus: Задняя панель Gionee M7 Plus отделана кожей или изготовлена из пластика с соответствующей текстурой поверхности

    18:554

    Renesas будет поставлять процессоры для самоуправляемых автомобилей Toyota: Блоки управления двигателем будет поставлять Denso

    16:38

    Три модели компьютеров Apple объявлены устаревшими : Это модель Mac mini 2011 года, iMac 2009 года с экраном размером 21,5 дюйма и 27-дюймовый iMac 2009 года.

    16:0681

    Lexar опровергает слухи о прекращении выпуска карт памяти XQD: Карты памяти XQD производства Lexar исчезли из ассортимента магазина B&H, но это временное явление

    15:376

    Доход Garmin за год увеличился на 3%, хотя продажи автомобильных устройств и фитнес-браслетов сократились на 12%.: Компания Garmin опубликовала отчет за третий квартал 2017 финансового года

    15:1024

    Fast Pair — новая технология быстрого сопряжения устройств Bluetooth со смартфонами: В данный момент технология под названием Fast Pair поддерживается беспроводными наушниками Google Pixel Buds и Libratone Q Adapt On-Ear

    15:104

    Камера Panasonic Lumix DC-G9 замечена в базе данных Wi-Fi Alliance: Анонс Panasonic Lumix DC-G9 ожидается в ближайшие недели

    14:483

    Четыре крупнейших китайских производителя смартфонов по итогам года реализуют более 400 млн аппаратов: Huawei может и не опередить Apple в следующем году

    14:3217

    Apple: «Мы даже не пытались разместить сканер Touch ID в iPhone X»: Apple изначально знала, что технология Face ID будет куда лучшим решением, чем Touch ID

    14:23145

    Робот Xiaofa стал сотрудником суда в Пекине: Специальный вариант робота Sanbot King Kong помогает посетителям

    13:586

    Sony возродила проект Aibo, показав нового робота-собаку за $1740: Продажи начнутся 11 января, изначально только в Японии

    13:4648

    Джулия Ларсон-Грин ушла из Microsoft: Джулия Ларсон-Грин приняла решение уйти из компании, в которой она провела последние 24 года

    13:2718

    Опубликован снимок, дающий представление о возможностях камеры OnePlus 5T в портретном режиме: Анонс OnePlus 5T ожидается 16 ноября

    13:1815

    Пользователи Samsung Galaxy Note8 сообщают о зависаниях смартфонов: Единственный способ вернуть устройство к нормальному режиму работы — осуществить перезагрузку

    13:0837

    Nvidia расширила круг партнеров, курсов и инициатив, связанных с обучением основам ИИ : Программа University Ambassador предусматривает бесплатное предоставление материалов для обучения ключевым знаниям в области ИИ

    12:324

    Бюджетный планшет LG G Pad F2 8.0 оценен в $150: Из коробки планшет работает под управлением Android 7.1 Nougat, он оснащен двумя громкоговорителями и полноразмерным разъемом USB

    12:312

    Планшет Microsoft Surface Pro LTE Advanced поступит в продажу 1 декабря по цене $1149: Изначально планшет Microsoft Surface Pro LTE Advanced будет ориентирован на корпоративных пользователей

    12:165

    В университете Пердью создана система охлаждения, включающая микроканалы внутри микросхемы: Отвод тепла из толщи кристалла существенно повышает эффективность охлаждения

    12:0857

    Система TrueDepth не будет реализована в основной камере следующего смартфона iPhone, считает KGI: Apple и так опередила конкурентов из мира Android, как минимум, на год

    11:5521

    Неизвестный смартфон Meizu засветился на фотографии: Автор утечки утверждает, что анонс смартфона состоится в ближайшее время

    11:431

    MediaTek смогла нарастить выручку, но прибыль существенно снизилась: MediaTek отчиталась за третий квартал 2017 года

    11:401

    Meizu и MediaTek обещают показать лучшую технологию распознавания лиц в 2018 году: В пятницу выходит смартфон iPhone X, в котором дебютирует система распознавания лиц Face ID

    11:352

    Смартфоны Samsung Galaxy A5 и A7 образца 2018 года будут поддерживать Bluetooth 5.0 : Основой Samsung Galaxy A5 (2018) и A7 (2018) послужит однокристальная система Samsung Exynos 7885

    10:5935

    Ввиду плохого спроса китайские продавцы начали предлагать существенные скидки на смартфоны iPhone 8: Смартфоны iPhone 8 в Китае уже предлагаются со скидками

    08:3062

    Приложение Photos в iOS не очень понимает, что такое бюстгальтер: По запросу brassiere приложение Photos в iOS выдаёт эротические снимки

    08:0037

    Новый набор Google для конференций теперь включает сенсорный дисплей и умную камеру: Набор Google Hangouts Meet hardware стоит 2000 долларов

    07:002

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