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    4 ноября 2017

    Продажи телевизоров за квартал выросли на 16%: Sony нарастила продажи телевизоров на 31%

    16:5585

    Со статистикой Steam происходит что-то странное: В Steam резко удвоилось количество китайских геймеров

    16:3719

    Концептуальный беспилотный автомобиль Sony SC-1 лишён даже окон : Концепт-кар Sony SC-1 оснащён модемом 5G

    16:0415

    Смартфон iPhone X отлично прошёл испытания JerryRigEverything: Смартфон iPhone X погнуть руками не выйдет

    15:4246

    Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy могут полностью отключить кнопку Bixby: Окончательно признать, что идея отдельной кнопки для Bixby пришлась по душе далеко не всем, в Sasmung пока не могут

    13:5037

    Следом за Umidigi клон iPhone X представила компания Ulefone : Остальные характеристики устройства пока держатся в секрете

    12:1940

    Logitech представила клавиатуру и ПО Bridge для виртуальной реальности: Цена комплекта в итоге должна составить около 150 долларов

    11:511

    Представлен смартфон Asus Pegasus 4S: Цена и сроки выхода новинки пока не сообщаются

    11:2712

    Компания HP завершила покупку подразделения Samsung, выпускающего принтеры: Сумма сделки — 1,05 млрд долларов

    10:5415

    Корпус be quiet! Dark Base 700 будет представлен 14 ноября: Боковая панель be quiet! Dark Base 700 изготовлена из стекла

    10:19

    Counterpoint утверждает, что лидером китайского рынка смартфонов стала Oppo. В бюджетном сегменте лидирует Xiaomi, а в верхнем — Apple: Oppo могла обойти Huawei на родном рынке

    10:009

    В играх Activision Blizzard за квартал пользователи тратят более 1 млрд долларов: Для Activision Blizzard минувший квартал стал рекордным

    09:592

    Смартфоны Apple стали снова интересны преступникам. В Сан-Франциско украдено более 300 iPhone X: В Сан-Франциско преступники украли 313 iPhone X

    09:0025

    Новая бюджетная экшн-камера GoPro увидит свет в следующем году: GoPro сменит камеру Hero Session в следующем году

    08:00

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