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    17 ноября 2017

    Китай намерен создать космический корабль с ядерным двигателем: Ядерные космические корабли могут стать реальностью

    20:3598

    PowerColor похвасталась изображениями видеокарты Radeon RX Vega 64 Red Devil: Radeon RX Vega 64 Red Devil получит 12-фазную подсистему питания

    19:4811

    Набор модулей памяти G.Skill Trident Z DDR4-4400 суммарным объемом 32 ГБ работает с задержками CL19-19-19-39: По словам производителя, это самый быстрый набор DDR4 такого объема

    17:416

    Samsung продолжит использовать в смартфонах тепловые трубки: По крайней мере, в 2018 году

    16:5325

    Virgin Hyperloop One изучает возможность строительства в Индии сети маршрутов высокоскоростных поездов: О сроках реализации проекта пока данных нет

    15:2219

    Производитель извинился за задержку камер Sony a7R III: По словам Sony, ситуация должна разрешиться в начале декабря

    14:5216

    Toshiba утверждает, что не ведет переговоры с Asustek Computer о продаже производства ПК: По данным Nikkei, интерес к указанному бизнесу Toshiba также проявила компания Lenovo Group

    14:362

    Sony тестирует устройство с SoC Snapdragon 845, которая получит восьмиядерный CPU с частотой 2,6 ГГц и GPU Adreno 550: Новый флагман Sony может получить SoC Snapdragon 845

    14:0819

    У смартфона OnePlus 5T не должно быть «желейного эффекта» на экране : Экран смартфона OnePlus 5T не будет «желейным»

    13:5510

    AMD превосходит Nvidia в статистике Firefox : Подсчет с помощью браузера обеспечивает более представительный охват по сравнению с данными игровых платформ

    13:3021

    Ассортимент EK Water Blocks пополнил водоблок EK-FB ASRock X299 RGB Monoblock: Новый водоблок уже доступен для предварительного заказа по цене 120 евро

    13:015

    Начались продажи корпусов SilverStone Redline RL07: Корпус SilverStone Redline RL07 рассчитан на платы типоразмера ATX

    12:393

    Специалистам Holst Centre удалось создать действительно гибкую панель OLED: Сейчас разработчики передают технологию одному из партнеров

    12:0522

    Начались продажи миниатюрной камеры PogoCam, прикрепляемой к очкам: Камера PogoCam оценена в $149

    11:3230

    Планшеты Lenovo Tab 7 и Tab 7 Essential стоят $100 и $70 соответственно: Новинки уже доступны на официальном сайте производителя

    11:0513

    Процессорный охладитель Jonsbo PC-701 порадует любителей подсветки: Кулер Jonsbo PC-701 может отвести до 135 Вт мощности

    10:513

    Анонсирован выпуск теста производительности VRMark Cyan Room: Тест VRMark Cyan Room позволит определять производительность в приложениях виртуальной реальности, использующих DirectX12

    10:4813

    Грузовик Tesla Semi сможет разгоняться до 96 км/ч за 5 с, а его запас хода составит 800 км: В продажу новинка поступит в 2019 году

    10:3893

    В сети появились изображения еще не представленной беззеркальной камеры Fujifilm : Возможно, это модель X-A5

    10:341

    Экран iPhone X больше не зависает при снижении температуры: Размер обновления, которое предназначено исключительно для владельцев iPhone X, составляет около 33 МБ

    10:0266

    Представлен обновленный электромобиль Tesla Roadster, который разгоняется до 400 км/ч и имеет запас хода 1000 км: В продаже обновленный электромобиль Tesla Roadster поступит в 2020 году

    09:2791

    Самый популярный телефон Nokia сегодня отгружается партиями по 10 млн единиц в месяц: Несмотря на рост популярности смартфонов, мобильные телефоны продолжают пользоваться большим спросом

    09:0716

    Intel может стать единственным поставщиком модемов 5G для новых смартфонов iPhone: Apple сотрудничает с Intel, работая над модемом 5G для новых iPhone

    08:5111

    Две версии смартфона Maze Alpha X получат разные камеры: Цена двух вышеупомянутых версий составит 200 и 290 долларов

    08:391

    Устройство TrickleStar USB Motion Sensor призвано уменьшить энергопотребление настольного ПК: USB Motion Sensor переводит компьютер в спящий режим в отсутствие пользователя

    08:3026

    Фитнес-трекер Spire, который крепится прямо на вещи, не нужно заряжать и можно стирать с вещами: Устройство предлагается за 49 долларов

    08:073

    Смартфон iPhone X стал одним из лучших изобретений текущего года по версии журнала Time. А ещё в этом же списке есть спиннер: Журнал Time назвали iPhone X одним из лучших изобретений года

    08:0058

    Шлюз VIA ARTiGO A630 предназначен для IoT: Шлюз VIA ARTiGO A630 работает под управлением Android 5.0 или Linux Kernel 3.4.5

    08:00

    Аксессуар Fusion Lens позволит владельцам iPhone делать панорамные снимки: Первые покупатели Fusion Lens получат аксессуар за 44 доллара в феврале следующего года

    07:541

    Опубликовано новое изображение смартфона Xiaomi Redmi Note 5: Цена новинки ожидается на уровне 150 долларов

    07:45

    Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti WindForce 8G получила охладитель WindForce x2: Gigabyte выпустила ещё одну модель GeForce GTX 1070 Ti

    07:002

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