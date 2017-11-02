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    2 ноября 2017

    Renesas отчиталась за третий квартал 2017 года: за год продажи выросли на 28%: Выручка в денежном выражении превысила 1,71 млрд долларов

    21:332

    Tesla завершила квартал рекордными убытками и отложила поставки седанов Model 3: В компании делают ставку на вертикальную интеграцию и тратят по 1 млрд долларов за квартал

    20:4568

    Qualcomm считает, что Apple использовала доступ к программному обеспечению её модемов для помощи Intel: Qualcomm обвиняет Apple в нарушении контракта

    20:4420

    Обновление ПО для камеры Yi M1 повышает скорость автоматической фокусировки и точность замера экспозции: Прошивка доступна на сайте производителя

    20:254

    Intel и ARM расширили своё сотрудничество: Intel сможет выпускать решения с архитектурой ARM по техпроцессу 22FFL

    20:057

    Оборот Alibaba Group за год вырос на 61%, число сотрудников превысило 59 000 человек: Компания Alibaba Group отчиталась за третий квартал 2017 года

    19:133

    Microsoft Xbox One X сможет выводить изображение в разрешении 1440p без интерполяции: Игровая консоль Microsoft Xbox One X будет поддерживать разрешение WQHD

    19:065

    Представлены смартфоны Oppo R11s и R11s Plus: Oppo R11s и R11s Plus отличаются достаточно мало

    16:51

    Курс Bitcoin ещё на одну тысячу приблизился к отметке в 10 000 долларов: Bitcoin взял рубеж в 7000 долларов

    15:5038

    Xiaomi объявила о глобальном запуске оболочки MIUI 9. Её получат даже смартфоны, вышедшие в 2012 году: MIUI 9 станет доступна уже через несколько дней

    15:2810

    Hynix также намерена нарастить объёмы производства памяти DRAM посредством постройки новой фабрики в Китае: Hynix построит вторую фабрику в Китае, где будут производить память DRAM

    15:142

    Видеокарта Manli GeForce GTX 1070Ti with Triple Cooler оснащена весьма крупной системой охлаждения: Видеокарта Manli GeForce GTX 1070Ti with Triple Cooler имеет длину более 300 мм

    15:00

    Смартфон Vernee Mix 2 стал доступен с 6 ГБ ОЗУ: Vernee Mix 2 с 6 ГБ ОЗУ стоит 220 долларов

    14:50

    На фоне успешного квартала и улучшения прогнозов акции Sony достигли девятилетнего максимума: Акции Sony подорожали почти на 15%

    14:2121

    Новые смартфоны Apple поглотят более $50 млрд, которые пользователи планировали потратить на другие подарки в этом году: Производители других товаров могут ощущать снижение продаж еще несколько месяцев

    14:04130

    Ассортимент ID-Cooling пополнился процессорной системой охлаждения SE-214RGB: ID-Cooling SE-214RGB отличается от исходной модели не только подсветкой

    13:55

    Гарнитура VR компании HTC, основанная на Snapdragon 835, будет анонсирована 14 ноября: HTC представит новую гарнитуру VR в середине ноября

    13:52

    Oppo запатентовала необычный смартфон со сгибающимся дисплеем: Устройство будет оснащено одной камерой, которая будет выполнять роль фронтальной в сложенном состоянии

    13:474

    Представлен игровой смартфон Razer Phone стоимостью 700 долларов: Razer Phone получил большой экран, большой аккумулятор и очень много ОЗУ

    13:3127

    Cubot H3 — первый пятидюймовый смартфон с аккумулятором емкостью 6000 мА•ч: В данный момент устройство предлагается по цене $124,49

    13:055

    По подсчетам Digitimes Research, поставки ноутбуков в минувшем квартале сократились на 4,2% по сравнению с прошлым годом: В текущем квартале ожидается традиционный сезонный подъем

    12:58

    26 ноября Gionee обещает показать сразу 8 смартфонов с узкими рамками и соотношением сторон 18:9: В линейке будут представлены модели самых разных ценовых категорий

    12:452

    Смартфоны Xiaomi Redmi Y1 и Redmi Y1 Lite предназначены для любителей сэлфи: В зависимости от объема памяти цена Xiaomi Redmi Y1 составляет 140 или 170 долларов

    12:32

    Представлен смартфон HTC U11+: Цена новинки в Европе составит 799 евро

    12:204

    Планшет Xiaomi Mi Pad 4 находится в разработке: Остается лишь предположить, что Xiaomi Mi Pad 4 будет представлен в начале следующего года

    11:5710

    В этом месяце Windows 10 может наконец-то превзойти Windows 7: Данные StatCounter и NetMarketShare существенно расходятся

    11:5356

    ЗУ Apple AirPower Wireless Charging Mat будет стоить около $200: Устройство уже появилось на сайте польского онлайнового магазина X-Kom

    11:4751

    Что общего у смартфонов OnePlus?: OnePlus намекает на наличие разъема 3,5 мм в OnePlus 5T

    11:333

    Третий квартал 2017 года оказался для Fitbit убыточным : Компания потеряла 113,4 млн долларов

    11:151

    Apple признает наличие дефекта экрана в умных часах Watch Series 3: Для диагностики неисправности Apple предлагает потереть край экрана пальцем и подышать на него

    10:4763

    Представлен еще один вариант полнокадровой компактной камеры Leica Q: Камера Leica Q (Typ 116) Silver Anodized должна появиться в продаже в конце ноября

    10:2810

    Обновление Android 8.1 DP1 не активировало процессор Pixel Visual Core в Google Pixel 2: Google заявила, что желающие опробовать первые возможноcти Pixel Visual Core должны дождаться выхода Android 8.1 Developer Preview 2

    09:38

    Компания Qualcomm отчиталась за последний квартал 2017 финансового года и за год в целом: У компании Qualcomm 2017 финансовый год завершился 24 сентября

    08:0014

    Barnes & Noble Nook GlowLight 3 — доступная электронная книга с подсветкой и шестидюймовым экраном: Barnes & Noble представила электронную книгу Nook GlowLight 3

    07:306

    Изобретатель электронного замка с дистанционным управлением подал на Apple в суд за нарушение патента: По мнению истца, компания Apple нарушила патент №7373795, выданный ему американским патентным бюро в 2008 году

    00:1635

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