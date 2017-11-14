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    14 ноября 2017

    WiTricity и Texas Instruments разработали беспроводное зарядное устройство для электромобилей: Разработка получила название DRIVE 11

    20:546

    Серия LiteOn CV6 включает накопители типоразмеров 2,5 дюйма и M.2-2280: В этих SSD используются контроллеры Marvell 88SS1074 и флэш-память 3D TLC NAND производства Toshiba

    20:207

    Обновление ПО улучшает совместимость объектива Samyang AF 35mm F2.8 FE с камерами Sony a5100, a6000, a6300, a6500, a7RII и a9: В версии 0.2 устранена ошибка Fast Hybrid AF

    19:578

    Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla: Mozilla представила Firefox 57 или Firefox Quantum

    19:0549

    Samsung и Xiaomi заняли по 23,5% рынка смартфонов Индии: Xiaomi за год утроила продажи смартфонов в Индии

    18:4522

    Специалисты по безопасности смогли удалённо взломать бортовую систему Boeing 757 всего за два дня: Киберзащита Boeing 757 может иметь серьёзную уязвимость

    18:2922

    Amazon продает оборудование облачных сервисов, находящееся в Китае: К этому компанию подтолкнуло ужесточение правил хранения данных

    18:0114

    Грузовой корабль привез на МКС десять камер Nikon D5: Сотрудничество NASA и Nikon началось в 1971 году

    17:2728

    Apple снова вернула себе звание лидера рынка носимой электроники, хотя конкуренты дышат в спину: Apple лидирует на рынке носимой электроники

    16:5030

    В недавнем дефиците видеокарт, оказывается, виноват ещё и «Сбербанк»: «Сбербанк» извинился за дефицит видеокарт на рыке

    16:3928

    Ассортимент EnvisionTEC пополнили 3D-принтеры Perfactory 4 LED XXL и Vida cDLM: Perfactory 4 LED XXL — самый большой 3D-принтер, в котором используется технология DLP

    16:312

    Toshiba продала компании Hisense 95% телевизионного бизнеса: Hisense купила у Toshiba производство телевизоров

    15:379

    В серию SilentiumPC Navis Pro вошли две системы жидкостного охлаждения : Модель Navis Pro 120 стоит 55 евро, Navis Pro 240 — 75 евро

    15:36

    У Micron готов модуль NVDIMM объемом 32 ГБ: Это вдвое больше самых емких сегодняшних модулей NVDIMM

    15:2113

    Airbus готовится начать летные испытания воздушного такси: Реализация проекта Vahana продолжается

    14:586

    Рынок памяти DRAM установил очередной рекорд: Рынок памяти DRAM за квартал вырос на 16,2%

    13:478

    Bose создала полностью беспроводные наушники, но они не предназначены для прослушивания музыки: Bose выпустит беспроводные наушники для сна

    13:3519

    На выпуск беспроводных наушников EOZ Air собрано более 1 млн долларов: Беспроводные наушники EOZ Air соответствуют спецификации Bluetooth 5.0

    13:258

    Новое изображение смартфона Xiaomi Mi Mix 2s демонстрирует оригинальное расположение фронтальной камеры: Смартфон Xiaomi Mi Mix 2s может получить необычное исполнение фронтальной камеры

    13:0812

    Набор Jonsbo NC-1 позволяет снабдить модуль памяти теплораспределителем и украсить подсветкой : Цену наборов Jonsbo не называет

    13:061

    Один из клиентов Qualcomm по примеру Apple прекратил выплаты роялти: Qualcomm, возможно, придётся пересмотреть своё лицензионное соглашение

    12:2341

    Конфигурация микроконтроллеров Microchip PIC18 K83 включает шину CAN и независимые периферийные блоки: Модели PIC18F25K83 и PIC18F26K83 уже доступны для заказа

    12:05

    Nvidia построит новый суперкомпьютер для разработки решений в области беспилотных автомобилей: Nvidia хочет создать для себя ещё один суперкомпьютер

    11:483

    Китай обошел США по числу самых быстрых суперкомпьютеров: Пятидесятая редакция списка TOP500 включает 202 китайских суперкомпьютера

    11:3168

    Intel отказывается от планов по выпуску нового поколения ускорителей Xeon Phi в пользу совершенно новой платформы для Exascale computing: Ускорители Xeon Phi поколения Knights Hill отменены

    11:2118

    Максимальный объём оперативной памяти мини-ПК ECS Liva Z Plus (ZE) достигает 32 ГБ: ECS Liva Z Plus (ZE) основан на CPU Kaby Lake

    11:032

    Послезавтра начнутся продажи смартфонов Oppo F3 Plus с 6 ГБ ОЗУ: Покупатель сможет выбрать черный или золотистый смартфон

    10:526

    В отслеживающем устройстве XY4+ используется модуль Bluetooth LE производства Skyworks: Низкое энергопотребление модуля позволило увеличить время автономной работы трекера

    10:38

    Сотрудник магазина Google рекомендовал покупателям просто перерезать кабель, соединяющий наушники Pixel Buds: Мы не думаем, что кто-то из наших читателей совершил бы подобный акт вандализма над Pixel Buds

    10:1719

    В подсистеме Intel Management Engine найдена критическая уязвимость: Специалисты по безопасности нашли способ использовать Intel Management Engine для заражения ПК

    10:0029

    Представлена беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus: Для работы гарнитуры не нужны ни смартфон, ни подключенный компьютер

    09:532

    Смартфоны Google Pixel 2 боятся светодиодного освещения: Также пользователи отмечают не очень высокое качество звука в видеороликах

    09:3515

    Первый ноутбук с Windows 10 и Snapdragon 835 протестирован в Geekbench. HP готовит 12-дюймовую модель с 8 ГБ ОЗУ: 12-дюймовая модель будет доступна в двух версиях: с 4 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти

    09:2929

    Смартфон Samsung Galaxy S9+, оснащенный SoC Exynos 9810 и 4 ГБ ОЗУ, замечен в Geekbench : Протестированный смартфон работал под управлением Android 8.0 Oreo

    09:185

    В следующем году Apple может выпустить три новых iPhone, но среди них не будет моделей iPhone 8s и 8s Plus : В 2018 году выйдет три новых iPhone

    09:0032

    Новая версия умной АС Apple HomePod может получить систему распознавания лиц Face ID: Системы распознавания лиц сделают решение повседневных задач для большинства людей более удобным и упростят использование электроники

    08:556

    Samsung готовит мобильное устройство под названием Couphone: Может быть, Samsung решила так назвать свой первый смартфон со сгибающимся дисплеем

    08:451

    Опубликованы первые изображения трехмерной модели смартфона Samsung Galaxy S9: Новое изображение смартфона Samsung Galaxy S9 демонстрирует вертикальную сдвоенную камеру

    08:3623

    За месяц доля Android Oreo увеличилась лишь на 0,1 процентного пункта: Android Oreo не смогла существенно нарастить своё присутствие за прошедший месяц

    08:308

    Leagoo T5c — первый смартфон, оснащенный SoC Spreadtrum SC9853i: Цена новинки составит 130 долларов

    08:298

    Смартфон Vivo Y75 для любителей сэлфи выйдет 30 ноября по цене 150 долларов: Цена новинки составит 150 долларов

    08:00

    Устройства Apple по-прежнему возглавляют рейтинг AnTuTu, причём лидеры — вовсе не новые iPhone: Самым производительным устройством в AnTuTu является iPad Pro

    08:0026

    Смартфон Oppo A79 оценен в 360 долларов: В продажу новинка поступит 30 ноября

    07:45

    Умные телевизоры Philips будут использовать платформу Roku OS: Roku OS ляжет в основу телевизоров Philips

    07:3016

    Планшет Lenovo MotoTab, основанный на SoC Snapdragon 625, будет стоить 300 долларов: Lenovo выпустит планшет MotoTab

    07:005

    Intel и Micron наращивают производство памяти 3D XPoint: Intel и Micron увеличивают объёмы производства памяти 3D XPoint

    06:306

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