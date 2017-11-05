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    5 ноября 2017

    Apple предупреждает, что дисплей смартфона iPhone X может «выгорать»: Apple рекомендует использовать автоматическое управление уровнем яркости, сократить время до автоматической блокировки смартфона

    13:19189

    Тим Кук сравнил затраты на кофе со стоимостью iPhone X: В США вы можете быть владельцем iPhone всего за 33 доллара в месяц

    12:58130

    Некоторые пользователи iPhone X столкнулись с проблемами при активации смартфонов: Процесс активации может занимать длительное время, после чего появляется сообщение об ошибке

    12:25158

    Фронтальная камера смартфона LG X401 имеет угол обзора 120°: Продажи начнутся 7 ноября по цене около 260 долларов

    12:14

    T-Mobile и Sprint не смогли договориться о слиянии: Переговоры окончены

    11:091

    Marvell Technology ведет переговоры о покупке Cavium: В случае совершения сделки стоимость итогового предприятия достигнет 14 млрд долларов

    10:501

    По мнению IC Insights, продажи датчиков изображения типа CMOS в этом году вырастут на 22%: Продажи светодиодов останутся на прошлогоднем уровне, а в целом рынок O-S-D вырастет на 10,5%

    10:22

    Google Pixel 2 XL заряжается медленнее, чем мог бы: Мощность, потребляемая от зарядного устройства, ограничена 10,5 Вт

    09:5857

    Broadcom Limited может купить Qualcomm более чем за 100 млрд долларов: Qualcomm может быть куплена компанией Broadcom Limited

    08:0012

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