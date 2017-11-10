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    10 ноября 2017

    Экран Apple iPhone X отличается от экранов Samsung Galaxy формой субпикселей: Разрешение экрана Apple iPhone X — 2436 x 1125 пикселей

    21:21115

    Школьный электробус Daimler Jouley проезжает без подзарядки 160 км: В максимальной конфигурации электробус Jouley способен перевозить 81 ребенка

    20:5561

    EK Water Blocks выпускает радиатор EK-CoolStream SE 560 длиной 560 мм: Одновременно представлена модель EK-CoolStream SE 420 длиной 420 мм

    20:24

    Фото дня: системная плата мини-ПК Intel NUC на процессоре Core H с графическим ядром AMD: Эта плата немного меньше плат типоразмера mini-ITX

    19:3356

    Представлена SoC Exynos 9810, которая не получит GPU собственной разработки Samsung: SoC Exynos 9810 останется 10-нанометровой

    13:4840

    Киану Ривз использует для разработки мотоциклов виртуальную реальность: Киану Ривз использует HTC Vive для создания мотоциклов

    12:2326

    Microsoft поможет индийской компании Ola разработать платформу для подключённых авто: Microsoft и Ola займутся платформой для подключённых автомобилей

    11:385

    Intel увеличивает объем накопителей Optane SSD DC P4800X до 750 ГБ: Ранее накопители Optane SSD DC P4800X были доступны объемом 375 ГБ

    11:2339

    Logitech изменила своё решение касательно ситуации с Harmony Link в пользу клиентов: Logitech раздаст всем владельцам Harmony Link хабы Harmony Hub бесплатно

    11:2212

    AT&T обещает инвестировать в США еще 1 млрд долларов в обмен на снижение налогов: По подсчетам компании, это приведет к созданию примерно 7000 рабочих мест

    10:109

    Дисплей смартфона iPhone X перестает реагировать на прикосновения при снижении температуры воздуха, Apple обещает исправить это обновлением ПО: Компания Apple уже опубликовала официальное заявление, в котором говорится, что эта проблема носит программный характер

    10:07109

    Видео дня: камера GoPro выжила после попадания в поток лавы: Камеры GoPro могут выжить в лаве. Если повезёт

    10:0010

    Аналитики TrendForce прогнозируют рост рынка смартфонов в этом квартале на 6,3% и смену лидера рынка: Движущей силой выступит высокий спрос на Apple iPhone X

    09:538

    Трое поставщиков Apple зафиксировали рост показателей в октябре 2017: Pegatron является эксклюзивным поставщиком модуля беспроводной зарядки для iPhone X, а Wistron стала производителем смартфонов iРhone в Индии

    09:4411

    Фотографии смартфона Xiaomi Mi Mix 2s оказались подделкой, созданной при помощи антипода Notcho: Все желающие добавить капельку iPhone X в свой смартфон могут шутки ради установить это приложение

    09:169

    Владельцы Samsung Galaxy S8/S8+ и Note8 тоже начали чинить неработающие микрофоны, дуя в смартфоны: Пока что ни Samsung, ни Google ни прокомментировали ситуацию

    09:0545

    Смартфон-раскладушка Samsung SM-W2018 может получить сканер радужной оболочки глаза: Samsung SM-W2018 ожидается уже в этом месяце

    08:507

    Приложение Notcho делает iPhone X больше похожим на большинство современных смартфонов: Не все владельцы iPhone X довольны вырезом в верхней части дисплея

    08:3536

    Apple приобрела стартап InVisage Technologies, создавший датчик изображения, использующий слой с квантовыми точками: InVisage Technologies стала частью Apple

    08:3011

    Мини-ПК ECS Liva Q легко уместится на ладони: Мини-ПК ECS Liva Q производитель называет самым маленьким 4K-компьютером

    08:005

    Первой страной, в которой начал продаваться смартфон Nokia 2, оказалась Россия: С техническими характеристиками новинки вы можете ознакомиться в нашем анонсе

    07:578

    BOE будет конкурировать с Foxconn, стараясь получить долю в JDI и часть заказов Apple на панели OLED : Стоит добавить, что JDI является главным поставшиком ЖК-панелей для смартфонов Apple

    07:4526

    SoC Samsung Exynos 7872 прошла сертификацию Bluetooth SIG: Первым смартфоном с Samsung Exynos 7872 должен стать Samsung Galaxy A3 (2018)

    07:311

    Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J3 (2018) получит некую платформу с GPU Mali-G71: Смартфон Samsung Galaxy J3 (2018) получит совершенно новую SoC Exynos

    07:302

    Планшет Lenovo TB-X804 получит 10-дюймовый дисплей и 4 ГБ ОЗУ: Устройство работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat

    07:05

    Qualcomm подписала меморандумы о взаимопонимании с Xiaomi, Oppo и Vivo: Qualcomm подписала меморандумы с Xiaomi, Oppo и Vivo

    07:003

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