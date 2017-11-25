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    25 ноября 2017

    Наборы модулей памяти G.Skill Trident Z RGB DDR4-4000, DDR4-4133 и DDR4-4266 суммарным объемом 16 и 32 ГБ работают с задержками CL17: По данным производителя, это первые наборы DDR4, работающие на эффективных частотах 4000 МГц и более с задержками CL17

    16:2030

    Апелляционный суд США подтвердил решение в пользу Apple по иску Rembrandt Patent Innovations: Устройства Apple iPhone и iPad не нарушают патент, принадлежащий Rembrandt Patent Innovations

    16:0830

    На выпуск телескопов eVscope собрано более 2,2 млн долларов: Первые участники сбора средств могли зарезервировать свой экземпляр eVscope за 999 долларов

    15:4539

    Представлены 3D-карты XFX Radeon RX Vega 64 Double Edition и XFX Radeon RX Vega 56 Double Edition : 3D-карты XFX Radeon RX Vega Double Edition работают на референсных частотах

    15:1219

    Apple регистрирует изобразительный товарный знак, обозначающий машинное обучение: Заявки поданы в США, Европе и Гонконге

    14:3736

    В тесте VRMark Cyan Room 3D-карты AMD Radeon RX Vega 64, RX Vega 56 и RX 580 опережают продукцию конкурента: По словам AMD, технологии VR имеют большой потенциал не только в играх, но и в других сферах применения

    14:0324

    Модель EnvisionTEC Aria открыла новое поколение настольных 3D-принтеров начального уровня : Принтер EnvisionTEC Aria стоит $6999

    13:4319

    Samsung покажет телевизоры micro-LED на CES 2018: Consumer Electronics Show 2018 пройдет с 9 по 12 января

    11:3478

    Apple запатентовала еще одно устройство со сгибающимся дисплеем: Apple действительно прорабатывает различные прототипы сгибающегося iPhone

    10:3350

    Безрамочный смартфон 360 N6 Pro, оснащенный SoC Snapdragon 660 и 6 ГБ ОЗУ, набрал более 110 тыс. баллов в AnTuTu: Смартфон должны представить 28 ноября

    10:171

    Meiigoo Note8 внешне копирует Samsung Galaxy Note8, при этом смартфон оснащен системой распознавания лиц пользователей: Смартфон получил дисплей с соотношением сторон 18:9, сдвоенную камеру и дактилоскопический датчик на задней панели

    10:006

    Подводный бокс Nauticam NA-G9 предназначен для камеры Panasonic Lumix DC-G9: Бокс с каталожным номером 17715 оценен производителем в $2650

    08:0010

    Смартфон Google Pixel 2 XL хотя бы в тестах JerryRigEverything показал себя лучше младшей модели: Смартфон Google Pixel 2 XL не трескается при попытке его согнуть

    08:009

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