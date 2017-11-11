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    11 ноября 2017

    В ходе распродаж на День холостяков в Китае прошлогодний рекорд был побит за полдня (Обновлено): В связи с крупнейшей в мире распродажей в ближайшие шесть дней будет отгружено примерно 1,5 млрд посылок

    21:2756

    Vitsand — первый светильник OLED в ассортименте IKEA: Цена Vitsand в Европе равна 199 евро

    21:0221

    UPS переоборудует дизельные фургоны в электромобили: Реализация проекта начнется весной 2018 года

    20:4930

    Смартфон Samsung Galaxy A5 (2018) прошел сертификацию FCC : Сертификация FCC указывает на скорый выход смартфона Samsung Galaxy A5 (2018)

    20:30

    Корпус Taku в виде подставки для монитора пополнил каталог Cryorig : Продажи Taku по цене 299 долларов начнутся в декабре

    16:229

    Компания Vivo в следующем году тоже выйдет на европейский рынок смартфонов : Vivo тоже собралась в Европу

    14:0310

    MediaTek больше не хочет создавать флагманские однокристальные системы и сосредоточится на среднем сегменте: Флагманских SoC MediaTek в ближайшее время ожидать не стоит

    13:1719

    На выпуск модульной пленочной фотокамеры Reflex уже собрано более 150 000 долларов: Управление экспозицией и фокусировкой в Reflex выполняется вручную

    13:0536

    Компания Kodak снова терпит убытки: Опубликован отчет Kodak за третий квартал 2017 года

    11:587

    Представлена стыковочная станция Samyang для объективов с креплением Sony E: Док совместим только с объективами Samyang с функцией автоматической фокусировки

    10:555

    В Instagram можно будет подписаться на хештеги: Данная возможность должна облегчить поиск интересующего вас материала

    09:44

    Samsung выпустит смартфон с экраном Infinity Display диагональю менее 5 дюймов:

    09:3473

    Acer получила самую большую прибыль за последние 27 кварталов: Годовой доход Acer от игровых продуктов вырос на 168%

    09:26

    Первое обновление для Nokia 7 улучшило работу камеры: Размер обновления составляет около 172 МБ

    09:17

    На некоторых смартфонах iPhone X замечен дефект дисплея: На дисплее у некоторых iPhone X появляется зелёная полоса

    09:0054

    Смартфон OnePlus 5T с 8 ГБ ОЗУ протестирован в Geekbench: Анонс новинки ожидается 16 ноября

    08:57

    Nvidia нарастила абсолютно все основные финансовые показатели, а продажи SoC Tegra выросли на 74%: Nvidia отчиталась за очередной квартал

    08:009

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