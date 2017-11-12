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    12 ноября 2017

    PNY Prevailpro – мобильная рабочая станция с 3D-картой Nvidia Quadro P4000: PNY Prevailpro оснащается процессором Intel Core i7-7700HQ

    17:3016

    Игровых карт Volta не будет. Вместо них Nvidia выпустит для геймеров адаптеры поколения Ampere: Весной Nvidia расскажет об игровых видеокартах Ampere

    16:4856

    Ноутбук Dell XPS 15 нового поколения получит 3D-карту Nvidia GeForce GTX 1060 и дисплей 5K: Dell XPS 15 нового поколения представят, скорее всего, в начале января

    16:1011

    У Samsung готова память GDDR6 и миниатюрные твердотельные накопители объемом 8 ТБ: Новинки Samsung получили награды CES 2018 Innovation Awards

    14:4868

    Daimler предлагает использовать водородные топливные элементы для резервного питания вычислительных центров: Технология, разработанная для автомобилей, может найти применение в компьютерах

    14:0057

    Samsung уже разрабатывает датчики изображения для камер смартфонов Galaxy S10 и S11: Модель Galaxy S9 тоже получит новый датчик

    12:5514

    Sony добавила немного подробностей о датчиках изображения разрешением 150 Мп, запланированных к выпуску в 2018 году: Датчики с обратной засветкой и 16-разрядными АЦП будут поддерживать HDR

    12:1427

    Спрос на iPhone 8 оказался ниже прогнозируемого, в первом квартале поставки смартфона снизятся на 50-60%: Foxconn может переключить часто производственных линий, где сейчас собирают iPhone 8 Plus, на выпуск iPhone X

    11:4199

    Samsung, которая заняла всего 2% китайского рынка смартфонов, продолжит терять позиции: За последние два года Samsung сократила штат сотрудников в Китае примерно на 20 тыс. человек

    11:3077

    Большая утечка содержит фотографии и все характеристики смартфона Oneplus 5T: Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 7.1.1 Nougat

    11:159

    Xiaomi выпустила камеру Mi PTZ для гироскутера Ninebot Plus: Новинка предлагается по цене 225 долларов

    11:01

    Следующим Panasonic представит объектив Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 ASPH Power O.I.S.: Данных о сроке анонса и цене объектива Leica DG Vario-Elmarit 50-200mm f/2.8-4 ASPH Power O.I.S. пока нет

    10:433

    Nintendo рассчитывает, что спрос на консоль Switch продолжит расти ещё минимум полтора года: За следующий финансовый год Nintendo хочет продать до 30 млн консолей Switch

    09:008

    Corsair представила 32-гигабайтный набор оперативной памяти DDR4 c частотой 4333 МГц: Оперативная память Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4K4333C19 работает на высокой частоте

    08:002

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