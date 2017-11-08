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    8 ноября 2017

    Рыночная капитализация Apple перевалила за 900 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель Samsung Electronics: Apple приближается к стоимости в 1 трлн долларов

    22:2765

    Представлен объектив Leica DG Elmarit 200mm / F2.8 / Power O.I.S. (H-ES200) для камер системы Micro Four Thirds: В продаже новый объектив должен появиться в начале января 2018 года по цене $3000

    21:5013

    По подсчетам Strategy Analytics, рынок планшетов за год сократился на 5%: Apple нарастила поставки на 11%

    21:2913

    Обновленное приложение YouTube для iOS может использовать весь экран смартфона Apple iPhone X : Если вариант с полями по бокам является предпочтительным, можно использовать его

    21:0152

    Смартфон Xiaomi Redmi 5 тоже получит дисплей 18:9 и будет стоить при этом всего 120 долларов: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus должны получить хорошие камеры

    18:2038

    NichePhone-S — миниатюрный Android-смартфон с кнопочной клавиатурой: NichePhone-S построен на SoC MediaTek MT6572A и имеет 512 МБ оперативной памяти

    18:1516

    Переходник Zhongyi Lens Turbo II N/G-NEX позволяет устанавливать объективы с креплением Nikon F на камеры формата APS-C с креплением Sony E: Оптическая схема переходника включает четыре элемента в четырех группах

    15:273

    Представлена беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-G9: Она оценена производителем в $1699

    14:5153

    Массовое производство Samsung Galaxy S9 начнется уже в декабре: Samsung утвердила окончательные характеристики обоих смартфонов

    14:0891

    Warby Parker использует фронтальную камеру iPhone X, чтобы рекомендовать пользователям лучшие оправы для очков: Владельцы смартфона iPhone X получили эксклюзивную функцию

    13:5084

    Volkswagen Group будет использовать квантовый компьютер Google для своих исследований: Volkswagen Group и Google объявили о сотрудничестве

    12:3014

    Осветительные светодиоды Samsung D-series Special Color для коммерческого применения обеспечивают естественные и яркие цвета: Осветительные светодиоды Samsung D-series Special Color мощностью от 13 до 33 Вт уже выпускаются серийно

    12:2719

    Sony добавила своим новым телевизорам с Android поддержку Google Assistant: Google Assistant появился на телевизорах Sony

    12:091

    Россия занимает второе место в мире по количеству пользователей платёжной системы Samsung Pay: Индия за полтора месяца увеличила количество пользователей Samsung Pay на миллион

    12:0043

    Corephotonics утверждает, что Apple нарушила четыре её патента в смартфонах iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus: Corephotonics обвинила Apple в нарушении патентов

    11:4622

    Сетевые адаптеры Mellanox Innova-2 на базе FPGA, предназначенные для облачных ВЦ и суперкомпьютеров, соответствуют спецификации PCIe Gen4 : Основой Innova-2 служит FPGA Xilinx UltraScale и сетевой адаптер ConnectX-5, поддерживающий скорости до 100 Гбит/с

    11:422

    Android 8.0 Oreo для смартфона Essential PH-1 выйдет до конца года: Пока вышло обновление, которое устраняет ошибку дактилоскопа

    11:211

    Защищенный планшет Getac EX80 сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах: Это подтверждают сертификаты ATEX, IECEx и UL913

    10:557

    Графическое ядро в гибридных процессорах Intel создано на основе архитектуры Polaris, а не Vega: Гибридные процессоры Intel не получат GPU Vega

    10:4927

    Colorful C.J1900A-BTC PLUS V20 — системная плата для майнеров, состоящая из двух отдельных устройств: Плата Colorful C.J1900A-BTC PLUS V20 включает в себя две части

    10:3017

    Карта видеозахвата Elgato Game Capture 4K60 Pro поддерживает видео 4K с кадровой частотой 60 к/с: Прием предварительных заказов на Elgato Game Capture 4K60 Pro уже начат

    10:233

    Компанию AMD покинул её главный специалист по графическим решениям. Возможно, ради работы в Intel: Раджа Кодури ушёл из AMD

    10:1115

    Трекеры Fitbit выбраны для проведения масштабного биомедицинского исследования в США: Программа All of Us Research Program будет использовать трекеры Fitbit для своих исследований

    10:004

    Опубликовано новое изображение смартфона OnePlus 5T, стали известны данные о цене: OnePlus 5T в техническом плане не будет отличаться от модели OnePlus 5

    09:3010

    Xiaomi впервые вышла на рынок смартфонов Западной Европы с моделями Mi A1 и Mi Mix 2: Xiaomi начала завоевание европейского рынка

    09:30

    Робот SpinX создан для очистки унитаза: Первые пользователи получат SpinX в июле следующего года по цене 199 долларов

    09:2323

    Официальные данные: iOS 11 установлена на 52% совместимых устройств: 10% пользователей мобильных устройств Apple предпочитают ранние версии iOS

    09:1034

    Gionee GN5006L (Steel 3) – еще один смартфон производителя, соотношение сторон экрана которого составляет 18:9: Gionee GN5006L оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей

    09:00

    Впервые с 2015 года Motorola вернулась в число лидеров рынка смартфонов США: Motorola заняла 5,2% рынка смартфонов США

    09:001

    Catcher займется выпуском корпусов для очков дополненной реальности Apple: Apple работает на очками дополненной реальности, которые появятся на рынке в 2019 году

    08:541

    iPhone X уступает по ширине боковых и верхней рамок дисплея смартфонам LG V30 и Xiaomi Mi Mix 2: Только нижняя рамка у iPhone X является самой узкой

    08:4094

    Стали известны характеристики смартфона HTC Ocean Harmony: HTC Ocean Harmony приписывают 6-дюймовый экран и SoC Snapdragon 652

    08:30

    Huawei готовит, возможно, самый доступный брендовый смартфон с экраном 18:9 и сдвоенной камерой: Смартфон Huawei FIG-AL00 получит модный дисплей

    08:302

    В Twitter можно оставлять сообщения длиной 280 символов: Новая планка не была установлена для японского, китайского и корейского языков

    08:204

    Видеокарта Nvidia Titan Xp Collectors Edition предназначена фанатам вселенной Star Wars: Titan Xp Collectors Edition доступна в версиях Jedi Order и Galactic Empire

    08:0010

    Стартовала программа для аксессуаров Made for Huawei: Первым аксессуаром, который получит логотип Made for Huawei, станет кабель с разъемами USB-C и HDMI

    07:094

    Сделка между Broadcom и Qualcomm, при её заключении, окажется под очень пристальным вниманием китайских регуляторов: Китай может оказаться не заинтересованным в сделке между Broadcom и Qualcomm

    07:00

    LG V30 стал первым смартфоном с поддержкой спецификации быстрой зарядки Qi EPP: На бумаге это ведет к сокращению времени беспроводной зарядки на 30%

    06:573

    Oukitel K8000 претендует на звание самого долгоиграющего смартфона: Сначала смартфоны записывали видеоролики, затем воспроизводили их, после чего воспроизводили музыку и фильмы в онлайне

    06:396

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