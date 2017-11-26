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    26 ноября 2017

    В линейку SSD LiteOn EPX вошли модели объемом памяти 960 и 1920 ГБ: Накопители выполнены в типоразмере M.2

    23:301

    10-дюймовый планшет Moto tab представлен официально: Moto tab имеет только 2 ГБ оперативной памяти

    22:4020

    По прогнозу Loup Ventures, в 2022 году Apple выделит на создание оригинального контента 4,2 млрд долларов: Это в четыре раза больше нынешнего показателя

    17:5427

    Обновление прошивки увеличивает время автономной работы умных часов Samsung Gear S2: Размер обновления версии XXU2EQJ2 равен 22 МБ

    16:443

    Переходник Commlite CM-ENF-E1 PRO (V06) позволяет использовать объективы с креплением Nikon F с камерами с креплением Sony E с сохранением автофокусировки : Он стоит $369

    16:134

    Разрешение фронтальной камеры смартфона Oppo F5 Youth больше разрешения основной: Компания Oppo представила смартфон F5 Youth

    15:597

    Фотогалерея дня: видеокарта PowerColor Radeon RX Vega 64 Red Devil : Карта PowerColor Radeon RX Vega 64 Red Devil уже поступила некоторым ресурсам для обзоров

    14:47

    Японцы создали квантовый компьютер, не использующий кубиты и способный работать при комнатной температуре: Квантовый ПК Nippon Telegraph and Telephone Company будет доступен для всех

    13:5811

    Электромобиль Xing Mobility Miss R разменяет первую сотню быстрее, чем Tesla Roadster: Электромобиль Xing Mobility Miss R будет динамичнее Tesla Roadster

    13:3335

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