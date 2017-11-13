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    13 ноября 2017

    Опубликованы изображения и результаты тестирования 3D-карты Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro: Серийная карта будет разогнана, но частоты компонентов пока неизвестны

    20:1323

    Компания Qualcomm отклонила предложение Broadcom, полагая, что ее недооценили: В Qualcomm не против сделки, но считают, что 130 миллиардов — мало

    19:5415

    Смартфоны Xiaomi Mi 5 и Mi 5s Plus получили обновление пользовательской оболочки MIUI 9: Среди интересных новшеств можно отметить появление в календаре праздничных дней, принятых в России

    19:286

    В состав суперкомпьютера Cray XC50 можно будет включить blade-серверы на архитектуре ARM: Основой этих серверов послужат процессоры Cavium ThunderX2

    18:4810

    Системная плата Asus WS X299 SAGE оснащена семью слотами PCIe 3.0 x16: Системная плата Asus WS X299 SAGE типоразмера SSI-CEB предназначена для рабочих станций

    17:1813

    Серия Kingmax Zeus Dragon включает модули памяти DDR4-2400, DDR4-2800 и DDR4-3000 : В оформлении модулей памяти Kingmax Zeus Dragon использовано изображение дракона

    16:58

    В немецких поездах могут появиться вагоны для любителей компьютерных игр: Ideenzug — представление о немецких пассажирских поездах будущего

    16:2636

    На сборочных линиях Ford проходит тестирование экзоскелет EksoVest : Экзоскелеты EksoVest призваны уберечь рабочих от усталости и травм

    16:0039

    Приложение YouTube для iOS потребляет слишком много энергии даже в фоновом режиме, вызывает нагрев устройств: Пока что владельцам iPhone и iPad лучше смотреть видеоролики в YouTube через браузер

    15:4769

    Смартфон Honor V10 будет представлен 28 ноября: В продажу Honor V10 поступит в начале следующего года

    15:39

    Скутеры Piaggio переходит на электротягу: анонсирован электромопед Vespa Elettrica: Vespa Elettrica поступит в продажу в 2018 году

    14:5517

    Для беспроводной акустической системы JBL Control Xstream выбрана платформа Frontier Silicon Minuet Smart Audio: Сотрудничество Harman, JBL и Frontier Silicon продолжается

    14:54

    Аэростатный комплекс связи, созданный специалистами «Росэлектроники», прошел государственные испытания и рекомендован для принятия на вооружение: В ходе испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики комплекса

    13:4068

    Плотность аккумуляторов в мобильных телефонах растёт экспоненциально уже почти 20 лет: Плотность мобильных аккумуляторов за 17 лет выросла в семь раз

    13:3257

    Кресло Thermaltake X Comfort Air оснащено активной системой охлаждения: Thermaltake выпускает кресло для тех, у кого «подгорает»

    13:0823

    В твердотельных накопителях MyDigitalSSD SBX используются контроллеры Phison E8 (PS5008-E8) : Твердотельные накопители MyDigitalSSD SBX типоразмера M.2 поддерживают NVMe

    12:52

    Опубликованы «живые» фото смартфона Gionee S11: Анонс Gionee S11 намечен на 26 ноября

    12:43

    Qualcomm собирается отклонить предложение Broadcom о покупке : Но это только первый этап торгов

    12:35

    Embark, Frigidaire и Ryder провели испытания самоуправляемых грузовиков: Разрабатываемая Embark система относится к системам второго уровня

    12:077

    Продажи на JD.com в День холостяков достигли 19,1 млрд долларов: Это на 50% больше, чем год назад

    11:4213

    В следующем году Mercedes-Benz выпустит электрическую версию своего самого популярного городского автобуса: Mercedes-Benz готовит электрическую версию автобуса Citaro

    11:295

    Asus нарастила финансовые показатели, но только в квартальном выражении: Asus отчиталась за третий квартал 2017 года

    11:16

    Обнаружена еще одна проблема с экраном смартфона Pixel 2 XL: Google уже работает над исправлением

    10:3711

    Опубликован видеоролик с распаковкой еще неанонсированного смартфона OnePlus 5T: Анонс новинки ожидается 16 ноября

    08:573

    Volkswagen работает над электромобилем Beetle: Первый электромобиль на платформе МЕВ, который получил название Volkswagen I.D., должен выйти в 2019 году

    08:4912

    В третьем квартале 2017 отгружено рекордное количество кремниевых пластин: В третьем квартале общая площадь отгруженных кремниевых пластин соcтавила 2997 миллионов квадратных дюймов

    08:401

    Систему Face ID в смартфонах iPhone X можно обмануть, используя напечатанную на 3D-принтере маску: Качественная маска может обманут Face ID

    08:0098

    Пользователи iPhone X также слышат неприятные звуки из разговорного громкоговорителя: Один из владельцев сообщил, что он заменил iPhone X на новый, но проблема сохранилась

    07:4130

    Facebook предложила неожиданный способ защиты от «порномести»: Важно обратить внимание на то, что Facebook будет сохранять только хеш-суммы, но не сами фотографии

    07:2927

    Лидеры уходят из Faraday Future, компания может не выпустить ни одного электромобиля: Компания Faraday Future в данный момент находится в режиме ожидания

    07:188

    Пользователи Google Pixel 2 сообщают о проблеме с Google Assistant и беспроводными гарнитурами: Проблема проявляется с октября на гарнитурах всех производителей

    07:106

    У IBM готов прототип 50-кубитового квантового процессора: IBM сделает доступным для клиентов свой 20-кубитовый квантовый компьютер до конца года

    07:007

    Samsung подтвердила факт существования смартфона Galaxy A5 (2018): Смартфон получит дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 2160 х 1080 пикселей, 4 ГБ ОЗУ и однокристальную систему Exynos 7885

    06:506

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