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    22 ноября 2017

    Коста-Рика установила новый рекорд по использованию возобновляемых источников энергии: Коста-Рика практически полностью перешла на возобновляемые источники энергии

    20:4361

    Intel подтверждает наличие уязвимости в огромном количестве процессоров из разных сегментов: Уязвимость в Intel ME касается большого числа CPU

    19:0445

    Внешняя видеокарта KFA2 SNPR External Graphics Card Enclosure по габаритам меньше большинства мини-ПК: KFA2 SNPR External Graphics Card Enclosure оценивается в 500 евро

    18:3511

    Корпоративный рынок обучающих решений VR за пять лет вырастет почти в 30 раз: Компании всё чаще будут использовать VR для обучения персонала

    18:15

    Фотография смартфона Xiaomi Redmi Note 5 позволяет узнать почти все параметры устройства : Xiaomi Redmi Note 5 получит SoC Snapdragon 625

    17:2917

    Видео дня: разгон грузовика Tesla Semi: На видео засняли разгон Tesla Semi

    16:1467

    Samsung останется новым лидером полупроводникового рынка и по итогам всего года: Samsung обойдёт Intel на полупроводниковом рынке на 4,6 млрд долларов

    15:495

    Появилось первое изображение смартфона Honor V10: Спереди смартфон Honor V10 будет похож на Mate 10 Lite и Honor 7X

    15:129

    Специалисты Apple разработали программное решение VoxelNet для улучшения работы лидаров у беспилотных авто: Специалисты Apple опубликовали статью, касающуюся технологий беспилотных авто

    14:188

    Эпоха доминирования Apple закончилась. OnePlus 5T существенно опережает iPhone X в скорости запуска приложений: OnePlus 5T оказался быстрее iPhone X

    13:32164

    В следующем году смартфоны iPhone могут получить поддержку двух карт SIM: Смартфоны iPhone 2018 года будут поддерживать две карты SIM

    13:0871

    MSI Optix MAG24C — не самый типичный игровой монитор с изогнутой панелью : Монитор MSI Optix MAG24C имеет кадровую частоту до 144 Гц

    12:37

    Все смартфоны с ОС Android отправляют Google данные о своём местоположении, даже когда соответствующая функция отключена: Смартфоны с Android незаконно собирают данные о местоположении пользователей

    12:2393

    Смартфон Wileyfox Pro — слабая аппаратная начинка, широкие рамки дисплея и умирающая ОС Windows 10 Mobile: Цена устройства составит около 250 долларов

    10:5928

    Смартфон BlackBerry KeyTwo с 6 ГБ ОЗУ замечен в GeekBench: Все указывает на то, что это преемник BlackBerry Keyone

    10:28

    Uber заплатила хакерам $100 тыс., чтобы скрыть факт кражи данных 50 млн пользователей: Инцидент произошел в октябре прошлого года

    10:138

    Ноутбук Asus ROG Strix GL702ZC, оснащенный CPU AMD Ryzen 7 1700 и GPU AMD Radeon RX 580, оценен в $1500: Asus ROG Strix GL702ZC можно заказать в США и в Великобритании

    10:0016

    Ноутбук Microsoft Surface Book 2 в играх разряжается, даже будучи подключенным к розетке: Ноутбук Microsoft Surface Book 2 не подходит в качестве геймерского решения

    10:0029

    Apple купила компанию Vrvana, которая специализируется на технологиях дополненной реальности: Технологии Vrvana могут быть использованы Apple при создании своей собственной гарнитуры или очков дополненной реальности

    09:515

    Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 может получить два экрана, один из которых будет занимать всю лицевую панель: Прототип, определенно, заслуживает внимания

    09:3614

    Xiaomi перестанет обновлять прошивки шести моделей смартфонов: Xiaomi «снимет с довольствования» модели Mi 2/2S, Mi 4i, Redmi Note 4G, Redmi 2, Redmi 2 Prime и Mi Note

    09:358

    Foxconn снова использовала детский труд для сборки смартфонов Apple: В сборке iPhone X на фабрике Foxconn участвовало 3000 школьников

    09:30162

    Показатели Compal, Foxconn и Inventec будут расти благодаря спросу на умные АС: Inventec уже заявила, что планирует прекратить принимать заказы на производство товаров с низкой маржой

    09:19

    Дизайн смартфона Samsung Galaxy S9 раскрыл производитель чехлов: Первое изображение чехла для Samsung Galaxy S9 указывает на наличие разъёма для наушников

    09:007

    Samsung улучшит работу сканера радужной оболочки глаза и системы распознавания лиц, но лишь на уровне ПО: Samsung хочет улучшить работу своих биометрических систем идентификации

    08:3020

    В Корее началась программа Upgrade to Galaxy, которая позволяет желающим опробовать Galaxy S8 и Note 8: Плата за месячный тест-драйв составит 45 долларов

    08:284

    Xiaomi открыла третью фабрику в Индии: В данный момент каждую минуту завод выпускает по 7 аккумуляторов

    08:101

    Meizu может отказаться от использования дополнительного дисплея в своих смартфонах: Кроме того, новинка должна получить дисплей с соотношением сторон 18:9 и узкими рамками вокруг экрана

    08:012

    Чтобы купить Qualcomm компании Broadcom нужно увеличить своё предложение «всего» на 10 долларов за акцию: При цене в 80 долларов за акцию компания Qualcomm согласится на сделку с Broadcom

    08:00

    30 ноября Samsung Bixby получит поддержку третьего языка: О поддержке русского речь пока не идет

    07:48

    Adata XPG Storm — активная система охлаждения для SSD формата M.2, оснащённая вентилятором с огромной скоростью вращения: СО Adata XPG Storm получила вентилятор и подсветку RGB

    07:308

    Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 с процессорами AMD Epyc установил два новых мировых рекорда: AMD хвастает достижениями серверов на базе её CPU Epyc

    07:003

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