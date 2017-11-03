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    3 ноября 2017

    Автопроизводители планируют до 2020 года построить в Европе 400 станций быстрой зарядки электромобилей: Первые 20 станций будут открыты до конца года

    17:2630

    Корпус Lian Li Alpha 550 рассчитан на платы размером до E-ATX и украшен полноцветной подсветкой: Цена Alpha 550 примерно равна $240

    17:089

    Аналитики IDC считают, что Xiaomi смогла нарастить продажи смартфонов более чем вдвое: По данным IDC компания Xiaomi вошла в пятёрку крупнейших производителей смартфонов

    17:0320

    Nvidia готовит к анонсу некий графический адаптер Titan X Collectors Edition: Titan X Collectors Edition станет новой видеокартой Nvidia

    16:5111

    Доход известного разработчика технологий и материалов OLED за год удвоился: Компания Universal Display Corporation (UDC) отчиталась за второй квартал 2017 года

    16:398

    Начались продажи переходников Viltrox EF-E II для объективов Canon EF и камер формата APS-C с креплением Sony E: Переходник Viltrox EF-E II стоит $188

    16:196

    Разобрав iPhone X, специалисты iFixit нашли в нём сдвоенный аккумулятор и двойную печатную плату: iPhone X заработал у iFixit шесть баллов

    16:09173

    Начат прием предварительных заказов на водоблоки Heatkiller IV Waterblocks для процессоров AMD Threadripper: Водоблоки Heatkiller IV Waterblocks предложены в трех разновидностях

    15:232

    Некоторые покупатели смартфонов Google Pixel 2 XL получили аппараты без... операционной системы: При покупке Google Pixel 2 XL есть шанс заполучить смартфон без ОС

    15:1942

    Lenovo покупает контрольный пакет предприятия Fujitsu, выпускающего ПК: Fujitsu, Lenovo и DBJ формируют совместное предприятие по выпуску ПК

    15:017

    Компания GoPro отчиталась за третий квартал 2017 года, отметив рост выручки на 37%: Чистая прибыль GoPro за квартал составила 14,7 млн долларов

    14:384

    Опрос показал, что iOS 11 снизила скорость работы ранее выпущенных смартфонов iPhone: Лишь 22,85% человек, принявших участие в опросе, заявили, что их смартфоны работают после обновления так же хорошо, как и раньше

    13:3446

    На Amazon смартфоны iPhone X продают по цене несколько тысяч долларов: Специально для решительно настроенных фанатов, которые не испытывают нехватки финансов и готовы порадовать себя любой ценой, сегодня активизировались перекупщики

    12:5951

    Платформа для IoT и беспроводного подключения Libre Wireless Technologies MAVID поддерживает голосовой интерфейс: К достоинствам MAVID отнесены маленькие размеры и низкое энергопотребление

    12:521

    Apple увеличила темпы производства iPhone X, период ожидания при оформлении заказа снизился до 3-4 недель: Последние недели Apple активно старается нарастить темпы производства и, судя по всему, компании это неплохо удается

    12:4110

    Продажи Apple Watch увеличились на 75% за последний год: Третий квартал подряд рост продаж часов Apple составляет более 50%

    12:2711

    После четырехлетнего перерыва флагман HTC вновь получит сдвоенную камеру: В 2018 году HTC выпустит 6 смартфонов

    12:16

    Серия блоков питания BitFenix Formula Gold включает модели мощностью от 450 до 750 Вт: К достоинствам блоков питания Formula Gold производитель относит низкий уровень шума

    12:153

    По данным Counterpoint, в третьем квартале Huawei было далеко до Apple, но темпы роста китайской компании в пять раз выше: Counterpoint оценили рынок смартфонов в третьем квартале 2017 года

    12:085

    На новом изображении смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus выглядит еще более интересно: Несмотря на заметные рамки по всем сторонам дисплея устройство выглядит очень современно и кажется относящимся к премиальному сегменту

    12:0721

    По прогнозу DRAMeXchange, в 2018 году выпуск памяти DRAM увеличится на 22,5%: В 2017 году выпуск памяти DRAM увеличился на 19,5%

    11:391

    Смартфон iPhone X Tesla оснащен солнечной батареей : Цена новинки составляет 259 тыс. руб

    11:2624

    Новый iPhone сохранит конфигурацию пластиковых линз в основной камере, считает KGI: Переход от дизайна 6P к 7P или 2G3P принесет лишь незначительные улучшения в качестве картинки, но при этом возникнет риск нехватки комплектующих для новых смартфонов

    11:186

    Представлен смартфон HTC U11 Life: Цена новинка в США составляет 349 долларов

    11:05

    Смартфон HTC U11+ при других обстоятельствах мог выйти под именем Google Pixel 2 XL: HTC U11+ — это потенциальный Pixel 2 XL под именем Muskie

    11:015

    Опубликован отчет Motorola Solutions за третий квартал 2017 года: Выручка Motorola Solutions за отчетный период составила 1,645 млрд долларов

    10:52

    Опубликованы изображения 3D-карты Radeon RX Vega собственной разработки XFX : Конструкция карты включает систему охлаждения с высоким радиатором и двумя вентиляторами

    10:402

    Lenovo отчиталась за второй квартал 2017/18 финансового года: Доход Lenovo за отчетный период достиг 11,8 млрд долларов, убытки сменились прибылью

    09:55

    Google рискует столкнуться с коллективным иском касательно проблем с новыми смартфонами Pixel: Girard Gibbs ищет недовольных владельцев смартфонов Pixel 2 для создания коллективного иска

    08:3033

    Несмотря на безопасность технологии Face ID в iPhone X, данные с камеры TrueDepth смогут получить все желающие разработчики ПО: Apple разрешает разработчикам использовать данные с камеры TrueDepth

    08:0037

    Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но продажи смартфонов увеличились лишь на 3%: Apple отчиталась за 2017 финансовый год

    07:3057

    Samsung уже запустила бета-тестирование версии Android 8.0 для Galaxy S8 и S8+: Пользователи Galaxy S8 и S8+ в некоторых странах уже могут установить бета-версию Android Oreo

    07:0017

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