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    28 ноября 2017

    ZenFone Max Plus M1 — первый доступный в России полноэкранный смартфон Asus: Смартфон Asus ZenFone Max Plus M1 оценили в 17 000 рублей

    20:1626

    Учёные подсчитали, что игра Pokemon GO в США «виновна» в тысячах аварий с общим ущербом в несколько миллиардов долларов: По вине играющих в Pokemon GO водителей произошли тысячи аварий

    19:1054

    Аналитики повышают прогнозы касательно поставок iPhone X в текущем квартале, но понижают на следующий: iPhone X в «Чёрную пятницу» разошёлся в количестве 6 млн единиц

    18:3356

    У Huawei уже есть камера, подобная TrueDepth в iPhone X: Huawei уже работает над аналогом камеры Apple TrueDepth

    18:1824

    IEEE формирует комитет, которому предстоит разработать план сертификации систем быстрой зарядки электромобилей: Первыми членами комитета EVC CASC стали компании Nissan Motor Company и Mitsubishi Motors Corporation

    18:124

    За минувший «киберпонедельник» в онлайне было потрачено 6,59 млрд долларов: Только с использованием смартфонов было совершено покупок на сумму 1,59 млрд долларов

    17:5023

    Серию Biostar S150 открыл твердотельный накопитель объемом 120 ГБ: Накопитель типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/с является преемником похожей модели серии S100

    17:1215

    Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) может не попасть на большинство европейских рынков. Но в России продаваться будет: Samsung Galaxy A7 (2018) может не попасть в Европу

    16:5914

    Свершилось! Стоимость Bitcoin превысила 10 000 долларов: Bitcoin преодолел рубеж в 10 000 долларов

    16:4687

    Тайваньские производители системных плат перестают принимать заказы у OEM-производителей ПК: Выпуск плат для ПК стал нерентабельным

    16:135

    Промышленный контроллер NI IC-3173 может играть роль узла IoT: Степень защиты IP67 позволяет использовать NI IC-3173 в достаточно суровых условиях

    15:013

    Камеры Nikon названы лучшими в четырех ценовых категориях из пяти: «Наиболее передовой из когда-либо сделанных цифровых зеркальных камер» названа камера Nikon D850

    14:3754

    Представлен смартфон Honor V10: Honor V10 оценивается минимум в 410 долларов

    14:2526

    Вентиляторы Cryorig QF120 LED оснащены белой подсветкой: Продажи вентиляторов QF120 LED начнутся в декабре по цене 20 евро

    13:501

    Представлен смартфон OnePlus 5T в цвете Lava Red: OnePlus 5T теперь доступен в красном цвете

    13:4735

    По итогам текущего года рынок электромобилей может впервые перешагнуть отметку в 1 млн машин: Рынок электромобилей и подключаемых гибридов растёт большими темпами

    13:335

    Жесткие диски Toshiba MD06ACA-V объемом до 10 ТБ предназначены для систем видеонаблюдения: В описании MD06ACA-V производитель отмечает ориентацию на круглосуточную работу

    13:28

    Системная плата Asus WS C422 Pro поддерживает процессоры Intel Xeon W и память с ECC: Помимо базовой модели, доступна разновидность WS C422 Pro SE

    13:003

    Игровой монитор Asus ROG Strix XG258Q основан на панели TN: Игровой монитор Asus ROG Strix XG258Q оценивается в 450 долларов

    12:327

    Инсайдер опубликовал изображение смартфона Samsung Galaxy S9: Инсайдер подтверждает информацию о том, что первая презентация устройства состоится уже в январе 2018

    12:2837

    У Gigabyte готово обновление BIOS для системных плат, устраняющее уязвимость в Intel ME и TXE: Первым будет опубликовано обновление для системных плат серий Z370 и 200

    12:255

    Samsung уменьшает отрыв от Apple с точки зрения выручки и прибыли на рынке смартфонов: Apple всё ещё лидирует на рынке смартфонов с точки зрения выручки и прибыли

    12:1825

    В твердотельных накопителях LiteOn MU X типоразмера M.2 используются контроллеры Phison PS5008-E8: Пока серия включает всего две модели: PP3-8D128 объемом 128 ГБ и PP3-8D256 объемом 256 ГБ

    12:112

    Производительность APU Ryzen в играх могут повысить путём увеличения объёма выделенной для GPU памяти: GPU Vega в APU Ryzen сейчас получает лишь 256 МБ памяти

    12:0336

    iOS 11 исправляет введенные слова it и is на I.T и I.S : Apple пока не делала официальное заявление

    11:0969

    Опубликованы изображения смартфона Nokia 9 в защитном чехле: Выход Nokia 9 ожидается в начале следующего года

    10:537

    Телевизионное приложение Samsung SeeColors предназначено для людей, страдающих дальтонизмом: В приложении используются картинки, похожие на полихроматические таблицы Рабкина

    09:5722

    Substitute Phone и Offline Lamp призваны бороться с зависимостью от смартфонов: Всего предусмотрено пять вариантов Substitute Phone, в них нет электронной начинки

    09:3421

    LG Innotek представила ультрафиолетовый светодиод с длиной волны от 200 до 280 нм и мощностью 100 мВт : Используя новые светодиоды LG Innotek, появится возможность стерилизации быстро движущихся частиц воды и воздуха без необходимости использовать химические дезинфицирующие средства

    09:225

    Смартфон Blackview BV9000 Pro получил аккумулятор емкостью 4180 мА•ч и степень защиты IP68: До 2 декабря желающие могут приобрести смартфон за 300 долларов

    09:007

    Смартфон Elephone S9 получит гибкий экран и логотип с подсветкой: Elephone S9 должен стать первым смартфоном китайского производителя, который будет оснащен однокристальной системой Qualcomm

    08:501

    Опубликованы фотографии полноэкранного смартфона Meizu M6S, который оценен в $150: Анонс новинки ожидается 20 декабря

    08:437

    Производитель чехлов опубликовал изображения смартфона Samsung Galaxy A8 Plus (2018): На задней панели расположится одинарная основная камера и дактилоскопический датчик, фронтальная камера будет также одинарной

    08:323

    Источники утверждают, что Samsung якобы сменила поставщика сканеров отпечатков пальцев для модели Galaxy S9: Samsuing сменила партнёра, поставляющего ей дактилоскопы

    08:303

    Изображения и характеристики смартфона Honor V10 появились в TENAA: Аккумулятор характеризуется емкостью 3950 мА•ч

    08:058

    Акции Samsung резко упали в цене из-за отчёта Morgan Stanley: Акции Samsung Electronics упали в цене на 5%

    08:0029

    В следующем году телевизоры OLED продолжат доминировать в верхнем ценовом сегменте: Технология QLED пока не может побороть OLED

    07:3031

    Apple может увеличить производство своих устройств в Индии: Индия ждёт, что Apple увеличит производство своих устройств

    07:0010

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