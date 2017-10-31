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    31 октября 2017

    Акционеры одобрили продажу Imagination китайцам: О том, что Canyon Bridge покупает Imagination Technologies, было объявлено в конце сентября

    22:029

    Панорамная камера Rylo спроектирована в расчете на использование совместно со смартфоном: К достоинствам Rylo разработчики относят фирменный алгоритм стабилизации изображения

    21:355

    Разборка смартфона Nokia 8 показала, что ремонтировать его сложно, но возможно : Это справедливо для большинства современных мобильных устройств

    21:1111

    CDH и SenseTime рассчитывают направить на разработку искусственного интеллекта 450 млн долларов: SenseTime имеет опыт разработки приложений ИИ

    20:527

    Waymo считает, что беспилотные авто не должны передавать управление водителю даже в экстренных ситуациях: Waymo показала полностью беспилотное авто

    19:4845

    Основой мини-ПК Zotac Zbox PI335 Pico служит процессор Intel Apollo Lake с пассивным охлаждением: Конфигурация Zbox PI335 Pico включает 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3

    18:2212

    Камера TrueDepth в iPhone X не всегда различает близнецов: Близнецы имеют шанс разблокировать смартфоны iPhone X друг друга

    17:1469

    Американский полупроводниковый рынок в сентябре показал рост на 40,7%: Аналитики SIA оценили полупроводниковый рынок

    16:514

    Смартфон Razer Phone получит дисплей с кадровой частотой 120 Гц, сдвоенную камеру и поддержку Quick Charge 4+: Смартфон Razer Phone оснастят двойной камерой с телеобъективом

    15:565

    Первые обзоры смартфона iPhone X показывают, что камера TrueDepth всё-таки не так всесильна, как описывала Apple: Множество обзоров iPhone X заполонило Сеть

    15:04162

    Каталог Akasa пополнили системы жидкостного охлаждения Venom R10 и Venom R20: Они очень похожи друг на друга, различаясь только размерами радиаторов

    14:20

    В США смартфон HTC U11 Life может выйти с фирменной оболочкой Sense: Отношение HTC U11 Life к программе Android One под вопросом

    14:092

    Apple может отказаться от модемов Qualcomm, перейдя на решения Intel и даже MediaTek: Apple сменит модемы Qualcomm на продукцию Intel и MediaTek

    13:5768

    Представлена системная плата Gigabyte Z370N WIFI типоразмера mini-ITX : Плата Gigabyte Z370N WIFI поддерживает технологию подсветки RGB Fusion Technology

    13:499

    Видеокарты KFA2 GeForce GTX 1070 Ti EX и GTX 1070 Ti EX-SNPR White отличаются лишь цветом: KFA2 представила пару оригинальных видеокарт GeForce GTX 1070 Ti

    13:45

    На iPhone X оформлено более 5,5 млн предварительных заказов: Начало продаж iPhone X во многих странах мира состоится в эту пятницу

    13:2220

    Samsung показала ферму для добычи Bitcoin, состоящую из 40 смартфонов Galaxy S5: Лаборатория Samsung C-Lab показала, как можно использовать старые смартфоны

    13:1924

    Xiaomi отгрузила 73 млн смартфонов с начала года, суммарные поставки в 2017 году могут достигнуть 100 млн единиц: Рождественский сезон, на который приходится традиционное улучшение продаж, только приближается

    13:083

    Представлен смартфон Nokia 2, работающий без подзарядки два дня: Смартфон Nokia 2 с пятидюймовым экраном стоит 99 евро

    13:035

    LG Display впервые отгрузила более 200 тыс. телевизионных панелей OLED за месяц: Суммарно же за весь год компания планирует реализовать 1,7 млн телевизионных панелей OLED

    12:54

    E&L S70 хочет быть самым тонким защищенным смартфоном на рынке: Смартфон характеризуется степенью защиты IP68, он также соответствует военному стандарту MIL-STD-810G

    12:44

    Подразделение мобильных устройств оказалось единственным убыточным для Sony в прошлом квартале: Подразделение PlayStation продолжает набирать обороты

    12:319

    Опубликованы первые фотографии смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus : В плане дизайна задней панели он будет напоминать прошлогодний Xiaomi Redmi Pro

    12:09

    Пользователи Google Pixel 2 и 2 XL сообщают о проблемах в работе Android Auto: Google уже в курсе проблемы и работает над ее решением

    11:5124

    Заднюю панель смартфона Samsung Galaxy S9 ждут большие перемены: Анонс Samsung Galaxy S9 ожидается в начале 2018 года

    11:4110

    Смартфон Umidigi Z2, который напоминает iPhone X, может получить сканер отпечатков под поверхностью экрана: Конечно же, цена устройства будет находиться на традиционном для компании доступном уровне

    11:3027

    Опубликованы все характеристики смартфонов Oppo R11s и R11s Plus: Поставщики получили заказы на производство 10 млн единиц Oppo R11s и R11s Plus

    11:154

    Опубликован отчет Samsung Electronics за третий квартал 2017 года: Операционная прибыль за квартал оказалась рекордной

    10:4925

    Появилось высококачественное изображение половины смартфона OnePlus 5T: Анонс смартфона OnePlus 5T ожидается 16 ноября

    10:1310

    В механической клавиатуре SteelSeries Apex M750 TKL используются переключатели SteelSeries QX2 : Клавиатура Apex M750 TKL оценена производителем в $120

    10:0314

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