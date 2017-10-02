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    2 октября 2017

    Режим Local Data Mode для ПО DJI Pilot блокирует весь интернет-трафик: DJI представила режим Local Data Mode для ПО DJI Pilot

    20:284

    Sony обновила гарнитуру PlayStation VR: Обновлённая гарнитура Sony PlayStation VR получит новые кабели

    16:025

    Первые покупатели умных часов Fitbit Ionic жалуются на различные проблемы: Часы Fitbit Ionic оказались не беспроблемным устройством

    15:4011

    Продажи компонентов для Apple iPhone X принесут Samsung больше выручки, чем продажи компонентов для собственного Galaxy S8: С каждого iPhone X компания Samsung зарабатывает по 110 долларов

    15:2355

    Рынок гарнитур VR и AR по итогам года вырастет в полтора раза: В нынешнем году будет продано 16 млн гарнитур VR и AR

    14:473

    Анализатор Accuniq BC380 оценивает состав тела, используя технологии ИИ: Прибор может работать в комплексе с ультразвуковым измерителем роста серии Accuniq и автоматическими тонометрами

    14:358

    Программа Make in India привела к тому, что Индия столкнулась с нехваткой квалифицированной рабочей силы: В Индии ощущается острая нехватка квалифицированных кадров

    14:329

    Смартфон Xiaomi Redmi 5A стоимостью 90 долларов будет основан на платформе Qualcomm: Смартфон Xiaomi Redmi 5A получит SoC Snapdragon 425

    14:076

    Первый китайский производитель получит оборудование для EUV-литографии в 2019 году: У ASML в Китае насчитывается более 40 клиентов

    13:425

    Xiaomi установила новый рекорд, продав 10 млн смартфонов за месяц: За первые 9 месяцев этого года продажи превысили 63 млн смартфонов

    13:168

    Второй пошел: Apple изучает случаи взрывов смартфонов iPhone 8 Plus : Если все ограничится парой инцидентов на несколько миллионов проданных смартфонов, то никто не будет раздувать из мухи слона

    12:5375

    Робот-мяч Sphero Mini предлагается за $50: Sphero Mini может выступать в качестве контроллера в играх для смартфона

    12:312

    Системная плата Gigabyte X399 Designare EX возглавила линейку моделей с процессорным разъемом TR4 : Системная плата Gigabyte X399 Designare EX типоразмера ATX оснащена пятью слотами PCIe 3.0 x16

    12:3016

    Google выпустит конкурента Amazon Echo Show: Изначально Google планировала выпустить устройство в середине следующего года

    12:19

    Смартфон OnePlus 5T не увидит свет, а OnePlus 6 ожидается в начале 2018: Смартфону OnePlus 6 прочат шестидюймовый безрамочный дисплей и Snapdragon 845

    11:562

    27 октября Intel представит SSD Optane 900P объёмом 240 и 480 ГБ: Стали известны подробности о грядущих анонса Intel

    11:567

    Основатель и глава TSMC собирается на пенсию: Моррис Чанг (Morris Chang) создал компанию стоимостью 185 млрд долларов

    11:542

    Huawei Mate 10 может получить док-станцию для подключения дисплея : Док-станция для Huawei Mate 10 может поддерживать беспроводное подключение

    11:452

    Первый смартфон Asus с дисплеем 18:9 получит сдвоенную камеру и ёмкий аккумулятор: Смартфон Asus с дисплеем 18:9 будет играть в среднем или бюджетном сегменте

    11:41

    Смартфон Ulefone Power Max получит аккумулятор емкостью 13000 мА•ч: В продажу новинка должна поступить до конца этого года

    11:2711

    ZeroLemon выпустила чехол-аккумулятор емкостью 5500 мА•ч для Samsung Galaxy Note8: Чехол ZeroLemon SlimPower предлагается по цене 40 долларов

    11:185

    Gigabyte все же выпустит собственный вариант 3D-карты Radeon RX Vega 64: 3D-карта Gigabyte Radeon RX Vega 64 Gaming OC будет больше референсного образца

    11:101

    HMD Global пообещала обновить уже выпущенные смартфоны Nokia до Android P: HMD Global обещает поддерживать новые смартфоны Nokia в течение долгого время, как этого делают лидеры рынка

    11:063

    Leagoo S8 и Leagoo S8 Pro — недорогие смартфоны с дисплеями 18:9 и неплохими характеристиками старшей версии: Оба смартфона работают под управлением Android 7.0 Nougat с оболочкой Leagoo OS 3.0

    10:522

    В твердотельном накопителе Transcend MTE820 используется флэш-память 3D TLC NAND : Накопитель Transcend MTE820 оснащен интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживает протокол NVMe 1.2

    10:393

    Появились изображения камеры, на выпуск которой Yashica скоро начнет собирать средства : Технические характеристики и цена устройства пока неизвестны

    10:187

    Biostar готовит к выпуску системные платы серии Racing на чипсете Z370: Подробные спецификации и цены станут известны в день начала продаж

    10:041

    Apple приписывают разработку процессора на архитектуре ARM для ноутбуков и настольных систем: Первой новый процессор может получить младшая модель MacBook с 12-дюймовым экраном

    09:15131

    Samsung готовит к выпуску гарнитуру смешанной реальности на платформе Windows Mixed Reality: Анонс новинки возможен уже завтра

    09:002

    Превосходство AMD Radeon RX Vega 64 над Nvidia GeForce GTX 1080 Ti в игре Forza 7, использующей DirectX 12, достигает 23% : Пока неизвестно, окажется ли превосходство карт AMD таким же убедительным в других играх

    08:5232

    Смартфон Vernee Mix 2, мимикрирующий под Xiaomi Mi Mix 2, оценен в $230: Vernee Mix 2 построен на SoC MediaTek Helio P25 и оснащен сдвоенной камерой

    08:4010

    MSI пока не собирается выпускать нереференсные версии 3D-карт Vega, но такие будут в ассортименте XFX, Sapphire и PowerColor: XFX, Sapphire и PowerColor уже готовят оригинальные варианты карт Vega

    07:002

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