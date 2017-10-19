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    19 октября 2017

    Тайваньские производители спешат освоить технологию mini-LED: Технология mini-LED может найти применение в самостоятельных дисплеях и в системах подсветки жидкокристаллических дисплеев

    21:2228

    Alphabet инвестирует в Lyft 1 млрд долларов: Alphabet стала крупным инвестором Lyft

    19:356

    Sony Xperia Hello — устройство с SoC Snapdragon 650 и ОС Android. Но это не смартфон и не планшет: Робот Sony Xperia Hello основан на ОС Android

    18:469

    Sharp Aquos R Compact — самый компактный безрамочный смартфон, оснащённый экраном диагональю менее пяти дюймов: Смартфон Sharp Aquos R Compac получил дисплей диагональю менее пяти дюймов

    17:5367

    Некоторые смартфоны с Windows 10 Mobile не получат обновления Fall Creators Update: Lumia 640 и 640 XL не получат обновления Fall Creators Update

    17:1819

    Смартфон Google Pixel 2 XL заработал у iFixit шесть баллов: iFixit разобрали Google Pixel 2 XL

    16:5211

    Apple вдвое уменьшила заказы на смартфоны iPhone 8 до конца года: Apple уменьшает заказы на новые смартфоны

    16:1976

    Поставки игровых мониторов выросли на 350%: В первом полугодии рынок игровых мониторов вырос до 1,1 млн единиц

    15:06

    Компьютерная модель смартфона HTC U11 Plus демонстрирует дизайн новинки: HTC U11 Plus засветился на видео

    14:553

    В Гонконге засветился ноутбук-трансформер на базе процессора Intel Gemini Lake: Представителем линейки Gemini Lake оказался двухъядерный CPU Intel Celeron N4000

    14:454

    Результаты GeForce GTX 1070 Ti в ПО 3DMark на 6-10% выше, чем у разогнанной GTX 1070: GeForce GTX 1070 Ti засветилась в 3DMark

    13:294

    Samsung прекращает выпуск небольших телевизоров диагональю 20-30 дюймов: Постепенно акцент будет смещаться в сторону больших моделей диагональю 60 и более дюймов разрешением 4К

    13:0447

    2 ноября AMD проведёт закрытое мероприятие, посвящённое мобильным APU Ryzen: Новые подробности о мобильных APU Ryzen могут появиться 2 ноября

    13:007

    Национальная ассоциация телерадиовещателей просит Apple добавить приемник FM в новые iPhone: Ассоциация поставила под сомнение предыдущее заявление Apple

    12:3350

    Смартфон Echo Horizon превзошел ожидания, представлен Echo Horizon Lite: Цена Echo Horizon Lite составляет 130 евро

    12:151

    Соотношение сторон экрана бюджетного смартфона Gionee F205 составляет 18:9: Gionee F205 базируется на SoC MediaTek MT6739

    12:054

    LG и Qualcomm будут вместе работать над технологиями для беспилотных автомобилей: Обе компании планируют возглавить цепочку поставщиков комплектующих для самоуправляемых автомобилей

    12:031

    Представлена камера Samsung 360 Round, оснащенная 17 объективами: Samsung 360 Round поступит в продажу в октябре

    11:5416

    Samsung Bixby 2.0 — всё тот же голосовой помощник, но теперь нацеленный на более широкий спектр устройств: Samsung представила платформу Bixby 2.0

    11:292

    Gartner считает, что iPhone X подстегнет продажи в мобильной индустрии в 2018 году: Продажи мобильных телефонов увеличатся на 2,4% и составят 1,9 млрд единиц

    11:164

    Samsung приступила к разработке Galaxy Note9, думая над расширением перечня возможностей S Pen: Напомним, в следующем году в линейке Galaxy Note может выйти первый смартфон компании со сгибающимся дисплеем

    10:5936

    В Китае Huawei Mate 10 выйдет уже завтра, пользователям предложат еще две версии: Huawei Mate 10 Pro и Huawei Mate 10 Porsche Design поступят в пролажу в середине ноября

    10:457

    Смартфон HTC U11 Plus засветился в GFXBench и Geekbench: В Geekbench смартфон набрал 1920 и 5765 баллов в однопоточном и многопоточном тестах соответственно

    10:363

    Представлен смартфон Nokia 7: SoC Snapdragon 630, защищенное исполнение и задняя панель под стеклом: Nokia 7 оценена в эквивалент $380

    10:359

    Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi 5 Plus будут представлены до 11 ноября: Более доступная модель Xiaomi Redmi 5 Plus получит Soc Snapdragon 450 и будет стоить около 120 долларов

    10:161

    Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini — самая маленькая 3D-карта GeForce GTX 1080 Ti: 3D-карта Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini оснащена водоблоком

    10:1516

    У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция: Hywind Scotland может обеспечить электричеством 20 000 домохозяйств

    09:5053

    Своя гарнитура смешанной реальности появилась и у Fujitsu: Новинка, названная Win MR, пока доступна для заказа только в Японии

    09:30

    LG V30 с честью выдержал испытания блогера JerryRigEverything: LG V30 сложно погнуть

    09:0014

    В рейтинге Greenpeace компания Apple заняла второе место, а Samsung — третье, но с конца: Greenpeace оценила крупнейшие IT-компании

    08:0084

    Модуль Moto Smart Speaker для смартфонов Moto Z оснащён парой стереодинамиков и поддерживает Amazon Alexa: Модуль Moto Smart Speaker оценили в 150 долларов

    07:301

    Снимок безрамочного смартфона Meizu демонстрирует наличие кнопки mBack, несмотря на дисплей 18:9: Meizu выпустит безрамочный смартфон с физической кнопкой mBack

    07:009

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