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    24 октября 2017

    С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно: Сингапур снизит до нуля разрешённый ежегодный прирост автопарка

    19:3145

    В США начнут штрафовать пешеходов, которые во время перехода автомобильной дороги смотрят на экран смартфона: В США пешеходов, смотрящих на смартфоны, начнут штрафовать

    19:0142

    Huawei сумела продать более 100 млн смартфонов за первые три квартала текущего года: Huawei нарастила продажи смартфонов на 19%

    18:2321

    Датчик изображения Sony IMX324 предназначен для автомобильных камер: Разрешение датчика изображения Sony IMX324 — 7,42 Мп

    18:151

    Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 550 4GD5 Low Profile получила порт DVI-I: Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 550 4GD5 Low Profile позволяет подключать мониторы посредством VGA

    17:487

    Apple прекратила продажи iPhone 7 с максимальным объёмом памяти для привлечения внимания к новинкам: iPhone 7 с 256 ГБ памяти Apple больше не продаёт

    17:3443

    Sigma анонсировала разработку объектива 16mm F1.4 DC DN | Contemporary: Дата начала продаж и цена объектива Sigma 16mm F1.4 DC DN | Contemporary пока неизвестны

    16:48

    Toshiba рассматривает варианты действий на случай, если полупроводниковое производство не удастся продать до конца финансового года: Какие именно альтернативы рассматривает японский производитель, он уточнять не стал

    15:474

    Рынок мониторов в третьем квартале показал небольшой рост впервые с прошлого года: Аналитики TrendForce оценили рынок мониторов

    15:191

    В Центральной и Восточной Европе рост продаж смартфонов составил 9% в количественном выражении и 26% — в денежном: Аналитики GfK оценили рынок смартфонов в третьем квартале

    15:0015

    За следующие 10 лет SoftBank может инвестировать 880 млрд долларов в компании рынка IT: SoftBank хочет аккумулировать в виде инвестиционных фондов почти 1 трлн долларов

    14:297

    У OmniVision готов первый датчик изображения, в котором используется технология Nyxel: Датчик изображения OmniVision OS05A20 предназначен для камер видеонаблюдения

    14:22

    Производитель называет Phorus PS10 первой акустической системой с поддержкой DTS Play-Fi и Amazon Alexa: Конфигурация PS10 включает три микрофона

    14:131

    Продажа Toshiba Memory Corporation одобрена акционерами Toshiba: Toshiba и Pangea рассчитывают завершить сделку до конца марта 2018 года

    14:01

    По прогнозу IHS Markit, выпуск панелей OLED в ближайшие пять лет вырастет более чем в четыре раза: Лидерами рынка останутся Samsung Display и LG Display

    12:5513

    Компания Rambus отчиталась за третий квартал 2017 года: Итогом квартала стала чистая прибыль в размере 7,7 млн долларов

    12:402

    Процессорный охладитель Alpenföhn Ben Nevis Advanced стал крупнее, получил новый вентилятор и сохранил элемент Shock Killer Pole: Процессорный охладитель Alpenföhn Ben Nevis Advanced стоит 28 евро

    12:334

    В серию Raidmax Cobra RGB вошли две системы жидкостного охлаждения: Системы жидкостного охлаждения Raidmax Cobra 120 RGB и Cobra 240 RGB поддерживают почти все современные процессоры

    12:24

    В прошлом квартале смартфон iPhone 8 по продажам в США не смог обойти даже iPhone 6s: Новые смартфоны Apple действительно продаются ужасно, если сравнивать с результатами новинок прошлых лет

    12:1256

    Ассортимент Thermaltake пополнили блоки питания Toughpower iRGB PLUS Platinum - TT Premium Edition мощностью 850, 1050 и 1200 Вт: Срок гарантии на блоки питания Toughpower iRGB PLUS Platinum - TT Premium Edition составляет 10 лет

    12:023

    Для определения суммы, которую Samsung предстоит выплатить Apple за копирование iPhone, назначено новое разбирательство: Для Apple решение о пересмотре стало негативной новостью

    11:3716

    Samsung запатентовала беспроводную зарядную станцию для смартфонов, планшетов и умных часов: Как видно на иллюстрации, вы сможете одновременно заряжать два устройства

    11:3415

    Пользователи Google Pixel 2 сообщают о проблеме с разговорным динамиком: Google пообещала выпустить обновление, которое устранит проблему, на следующей неделе

    11:232

    Компания Cisco объявила о покупке BroadSoft: Сумма сделки — 1,9 млрд долларов

    11:12

    Samsung нападает на LG, заявляя, что технология OLED не подходит для телевизоров: LG лишь отметила, что ее телевизоры OLED возглавили рейтинги обозревателей в 11 странах мира

    11:05120

    Названа дата выпуска объектива Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035): Объектив Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) будет доступен в вариантах для камер Canon и Nikon

    10:511

    Смартфоны Google Pixel 3 проходят под кодовыми названиями Crosshatch, Albacore и Blueline: Если верить источникам, компания Google продолжить использовать различные виды рыб

    10:367

    Дисплей смартфона Samsung Galaxy S9 может получить вырез в нижней части для сканера отпечатков пальцев: Под поверхностью дисплея датчик удастся разместить только к выходу Galaxy Note9

    10:2427

    Парящая АС LG PJ9 оценена в 326 долларов: В LG PJ9 использован принцип магнитной левитации

    09:539

    Смартфон OPPO R11s получил Snapdragon 660 и сдвоенную камеру разрешением 20 Мп: Анонс OPPO R11s ожидается 2 ноября

    09:13

    Samsung Galaxy S9 может получить нейронный процессор : Samsung также работает над нейронным процессором

    09:0430

    Смартфон OnePlus 5T на официальных изображениях напоминает Samsung Galaxy S8: Анонс OnePlus 5T ожидается 5 ноября

    08:402

    Безрамочный смартфон Vkworld Mix 2 получил 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 5500 мА•ч: Vkworld Mix 2 поступит в продажу в период рождественских праздников в этом году

    08:352

    Противоударный смартфон Maze Comet стоит $170: Корпус смартфона выполнен из металла с использованием кожи

    08:261

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