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    11 октября 2017

    Датчики изображения Samsung Isocell Fast 2L9 и Isocell Slim 2X7 предназначены для мобильных устройств и устройств IoT: Разрешение Isocell Fast 2L9 равно 12 Мп, Isocell Slim 2X7 — 24 Мп

    20:441

    Совет директоров Toshiba одобрил дальнейшие инвестиции в Fab 6: Новые средства будут направлены на закупку оборудования

    20:22

    Samsung ускоряет разработку технологии micro-LED для телевизоров: Ставка на квантовые точки не оправдалась, доля Samsung в верхнем сегменте существенно сократилась

    19:2949

    Производители безымянных планшетов переключаются на другую продукцию: Крупные марки вытесняют продукцию класса white-box ценой

    18:5138

    Память видеокарты GeForce GTX 1070 Ti будет работать на частоте 8000 МГц: Уточнены параметры видеокарты GeForce GTX 1070 Ti

    18:4046

    Huawei оснастила недорогой смартфон Honor 7X не только сдвоенной камерой и экраном 18:9, но и 128 ГБ флэш-памяти: Huawei Honor 7X доступен со 128 ГБ памяти

    18:2614

    Смартфон OnePlus 2 шпионит за пользователем: В смартфонах и операционных системах OnePlus есть шпионские функции

    17:369

    Valve рассказала, что ЖК-дисплеи теперь подходят для создания гарнитур виртуальной реальности: Valve поделилась новыми технологиями для производителей гарнитур VR

    17:115

    SoC Snapdragon 855 будет на 30-40% быстрее Snapdragon 845: Snapdragon 855 проходит под кодовым названием Hana V1.0

    16:4532

    Ноутбуки-трансформеры Dell Inspiron 7370, Inspiron 7373 и Inspiron 7573 построены на CPU Intel Coffee Lake: В ноутбуках используются процессоры Intel Core i7-8550U и Core i5-8250U

    16:204

    Panasonic рассчитывает выпустить систему самоуправления для автомобилей в 2022 году: Разрабатываемая система будет предназначена для автоматического вождения на средних и низких скоростях, включая парковку

    15:36

    Смартфон Nubia Z17s засветился в базе данных TENAA: Nubia Z17s получил четыре камеры

    15:10

    Открыт прием заявок на ранний доступ к интеллектуальной платформе виртуальной реальности Nvidia Holodeck: В перспективе запланировано добавление в Holodeck поддержки алгоритмов глубокого обучения в виртуальной среде

    14:224

    Тим Кук утверждает, что технологии для создания качественных очков дополненной реальности не существует: Apple не гонится за тем, чтобы быть первой

    14:0454

    По подсчетам IDC, рынок ПК за год сократился на 0,5%: Список ведущих производителей ПК по версии IDC возглавляет компания HP

    13:565

    В Китае роботы будут доставлять обеды сотрудникам офисных зданий: Каждый робот сможет доставлять одновременно три полноценные порции и работать без подзарядки до восьми часов

    13:5512

    Microsoft опровергла слухи о намерении отказаться от выпуска устройств Surface : Microsoft не откажется от направления Surface

    13:3724

    Смартфон Asus ZenFone 4 Selfie Lite построен на SoC Qualcomm Snapdragon 425 и оснащен двумя камерами разрешением 13 Мп: Asus ZenFone 4 Selfie Lite стал третьим членом семейства ZenFone 4 Selfie

    13:2512

    G-Bike — электрический велосипед с сюрпризом: Электрический велосипед G-Bike в сложенном состоянии по размерам похож на чемодан на колесах

    13:2320

    За последний год Google выделила на «приобретение трафика» 19 млрд долларов: Google тратит огромные средства для поддержания своего доминирующего положения

    13:1912

    Новый флагманский смартфон Meizu будет представлен лишь весной 2018: Meizu MX7 будет представлен лишь весной следующего года

    13:061

    Apple начала продавать восстановленные 15-дюймовые MacBook Pro выпуска этого года: Apple обновила ассортимент восстановленных товаров, которые можно приобрести в официальном магазине компании

    12:5544

    Новая VR-гарнитура HTC может называться Vive Eclipse : В Новой Зеландии была зарегистрирована новая торговая марка HTC Vive Eclipse

    11:492

    Samsung сделала из Дарта Вейдера пылесос: Вряд ли вы и думать могли, что Верховный генерал Имперской армии Дарт Вейдер будет пылесосить у вас дома

    11:3023

    Устройства Apple есть у 64% американцев: В среднестатистической американской семье сегодня насчитывается 2,6 продукта Apple

    11:1339

    HP Pro x3 — более доступная версия смартфона HP Elite x3, которая будет работать под управлением Android: HP пока не делала никаких заявлений

    10:5411

    Среди лидеров рынка ПК лишь одна компания сумела нарастить продажи в третьем квартале: Gartner оценила рынок ПК по итогам прошлого квартала

    10:4910

    Смартфон iMI X хочет быть похожим на iPhone X и устройство Xiaomi: iMI X предлагается по цене от 150 долларов

    10:4313

    Смартфон Moto X4 Android One задерживается: Moto X4 Android One одним из первых получит обновление до Android P в следующем году

    10:001

    Fujitsu Semiconductor и ON Semiconductor объявили о стратегическом партнерстве: ON Semiconductor постепенно выкупит у Fujitsu фабрику, работающую с 300-миллиметровыми пластинами

    09:38

    Стивен Спилберг возродит для Apple культовый фантастический сериал восьмидесятых: Для Apple снимают новые серии сериала Amazing Stories

    09:3022

    Intel более не будет указывать промежуточные значения частот своих CPU : Отныне Intel будет указывать лишь базовую и максимальную частоту для своих CPU

    09:0022

    Meizu не выпустит никакого нового флагманского смартфона до весны: Новый флагман Meizu стоит ожидать не ранее весны

    08:304

    Завод по производству трёхнанометровой полупроводниковой продукции обойдётся TSMC в 15-20 млрд долларов: TSMC строит фабрику стоимостью до 20 млрд долларов

    08:0033

    Полностью беспроводные наушники Bose SoundSport Free стоят почти на 100 долларов больше Apple AirPods: Bose SoundSport Free оценены в 250 долларов

    07:3064

    48-ядерные серверные процессоры Qualcomm Centriq 2400 будут работать на частотах свыше 2 ГГц : CPU Qualcomm Centriq 2400 получил шестиканальный контроллер памяти

    07:007

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